Estados Unidos

La tasa de natalidad en Estados Unidos cae a un mínimo histórico, mientras las mujeres mayores tienen más hijos

El último informe de los CDC registró un récord a la baja en la fertilidad general del país, impulsado por factores económicos, cambios de prioridades y crecientes dificultades médicas

La natalidad entre las mujeres de 20 a 24 años registró un descenso del 6%, mientras que en las adolescentes tardías la caída fue del 7% (Magnific)
La natalidad entre las mujeres de 20 a 24 años registró un descenso del 6%, mientras que en las adolescentes tardías la caída fue del 7% (Magnific)
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La tasa de fertilidad general en Estados Unidos cayó un 1% durante 2025 y alcanzó un nuevo mínimo histórico, según un informe recientemente publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Para los expertos, detrás de esa cifra global se esconde una transformación demográfica más profunda: mientras las mujeres de entre 20 y 24 años registraron un desplome del 6% en su tasa de natalidad, las mayores de 30 están eligiendo la maternidad con mayor frecuencia.

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El descenso consolida una tendencia de dos décadas hacia una menor cantidad de nacimientos en el país. Brady Hamilton, demógrafo del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC y coautor del informe, destacó ante NPR que la caída entre las veinteañeras es “notable”, y señaló que las adolescentes tardías también mostraron un retroceso del 7%.

La tasa de fertilidad general en Estados Unidos cayó un 1% durante 2025 y alcanzó un nuevo mínimo histórico, según un informe de los CDC (Jeff Amy/Associated Press)
La tasa de fertilidad general en Estados Unidos cayó un 1% durante 2025 y alcanzó un nuevo mínimo histórico, según un informe de los CDC (Jeff Amy/Associated Press)

La Generación Z es “dramáticamente menos propensa” a desear hijos

Un estudio publicado el mes pasado por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta aporta contexto a las cifras de los CDC. La investigación determinó que las mujeres de la Generación Z, que hoy tienen entre la adolescencia tardía y los veintitantos, “son dramáticamente menos propensas a querer tener hijos” en comparación con las de generaciones anteriores.

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El trabajo identificó varios factores detrás de esa menor disposición: mayores oportunidades laborales y autonomía entre las mujeres, costos financieros crecientes, cambio de prioridades y preocupaciones vinculadas a la mortalidad materna.

El estudio también advirtió que la dificultad médica para concebir aumentó entre todas las generaciones desde las baby boomers.

Una camarera estresada durante su turno de trabajo (AdobeStock)
Un estudio de la Reserva Federal de Atlanta determinó que las mujeres de la Generación Z son menos propensas a buscar la maternidad (AdobeStock)

Mujeres de entre 30 y 45 años impulsan la contracorriente

En contraste con la caída general, los datos de los CDC registran un incremento entre las mujeres de 30 a 45 años que deciden quedar embarazadas.

Tanise Branche, directora médica de trabajo de parto y parto en Temple Health, una red de salud, investigación y formación con sede en Filadelfia, explicó a la cadena que cada vez más de sus pacientes jóvenes siguen un guion de vida distinto al tradicional.

“Están empezando a pensar no solo en lo que pueden darles a sus hijos, sino en qué va a ser lo mejor para ellas”, indicó Branche. La médica, que cursa su cuarto embarazo a los 43 años y tuvo su primer hijo a los 37, afirmó: “Veo lo positivo en que tenemos la posibilidad de elegir”.

Las mujeres de entre 30 y 45 años impulsan un incremento en las tasas de embarazo frente al retroceso de las más jóvenes (Canva)
Las mujeres de entre 30 y 45 años impulsan un incremento en las tasas de embarazo frente al retroceso de las más jóvenes (Canva)

La incertidumbre económica frena las decisiones reproductivas

Sarah Harris, una mujer de Vermont que dio a luz a su hija Bridget a los 36 años, ilustra las tensiones que enfrentan quienes consideran la maternidad en el contexto actual. Cuatro meses después del parto, Harris fue despedida de su empleo, y desde entonces intenta reconstruir su vida profesional con una hija a cuestas.

“Creo que en otra era, otra vida u otro escenario, habría tenido más hijos”, declaró Harris a NPR. Y agregó: “Estamos en un momento social difícil y eso está afectando las decisiones reproductivas de la gente”. El alto costo de criar un hijo la convenció de que una sola hija era suficiente.

La escritora Anna Louie Sussman, autora de un libro reciente sobre decisiones de crianza titulado Inconceivable, puso el foco en una paradoja: muchas personas todavía dicen que quieren formar familias, pero sienten que no pueden hacerlo.

“Los jóvenes dicen: apenas puedo cuidar de mí mismo, no puedo imaginarme cuidando de alguien más”, apuntó. Sussman congeló sus óvulos y esperó hasta los 40 años para tener su primer hijo por sus propias dudas sobre la estabilidad económica y profesional.

Una mujer embarazada sentada a una mesa escribe en un cuaderno junto a una computadora abierta en una oficina con compañeros al fondo
El alto costo de la crianza y la falta de estabilidad profesional limitan el tamaño de las familias en el país (Magnific)

La población menor de 18 años ya cayó en más de un millón en una década

Las consecuencias de esta transición ya se reflejan en la estructura poblacional del país. La cantidad de habitantes menores de 18 años disminuye de forma sostenida, con una pérdida de más de un millón entre 2010 y 2020, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos.

A su vez, la edad mediana del país subió hasta los 39,4 años en 2025, y cada vez más estados, entre ellos Vermont, experimentan una reducción neta de su población.

En diálogo con NPR, Harris compartió que vive en una comunidad pequeña y lo percibe en su entorno inmediato. “Pienso mucho en eso, porque vivo en un lugar muy pequeño donde esperamos mantener abiertas las puertas de nuestra escuela primaria el mayor tiempo posible”, concluyó.

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