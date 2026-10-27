Estados Unidos

Victoria Justice llega a México para celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’: dará exclusiva fiesta de Halloween

La actriz y cantante estadounidense visita el país para presentar esta nueva etapa de su carrera musical y encontrarse con los seguidores mexicanos

Victoria Justice llega a México para celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’: dará exclusiva fiesta de Halloween (RS)
Victoria Justice llega a México para celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’: dará exclusiva fiesta de Halloween (RS)
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Victoria Justice llega a la Ciudad de México para celebrar el relanzamiento de “Love Zombie” y encabezar el próximo jueves 29 de octubre la fiesta de Halloween “Love Zombie: The Resurrection”, una reunión privada con más de 50 personalidades del espectáculo, la música y las redes sociales.

La actriz y cantante estadounidense visita el país para presentar esta nueva etapa de su carrera musical y encontrarse con los seguidores mexicanos que la acompañan desde sus proyectos en televisión.

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La agenda de Justice contempla entrevistas con medios de comunicación, encuentros con figuras del entretenimiento y actividades relacionadas con el estreno renovado de su sencillo. La visita se concentra en la capital del país, donde la cantante busca acercarse al público que ha seguido su trayectoria como actriz, compositora e intérprete.

El evento del 29 de octubre reunirá a actores, cantantes, creadores de contenido y otras figuras invitadas. Los asistentes pasarán por una alfombra roja antes de la celebración, cuya producción toma elementos del universo visual de “Love Zombie”.

Victoria Justice presenta el relanzamiento de “Love Zombie” en Ciudad de México

Victoria Justice presenta el relanzamiento de “Love Zombie” en Ciudad de México (RS)
Victoria Justice presenta el relanzamiento de “Love Zombie” en Ciudad de México (RS)

“Love Zombie” marca una nueva promoción para Justice dentro de su carrera musical. El tema se vincula con una estética de misterio y referencias a Halloween, por lo que su relanzamiento coincide con una fiesta temática en la Ciudad de México.

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La artista llega al país después de consolidar una audiencia que la conoce por sus participaciones en producciones televisivas y por su trabajo posterior como cantante. Su estancia busca mostrar una faceta enfocada en su música y en la composición de temas propios.

Justice ha expresado su interés por convivir con los fans mexicanos. La visita también funciona como un agradecimiento al respaldo que ha recibido en México durante distintas etapas de su carrera.

La cantante se suma a las actividades de promoción de “Love Zombie” con una agenda que incluye apariciones públicas y encuentros con medios. La programación pretende colocar al sencillo como el eje de una semana marcada por actividades de entretenimiento.

“Love Zombie: The Resurrection” se realiza este 29 de octubre

La celebración “Love Zombie: The Resurrection” se llevará a cabo este 29 de octubre en la Ciudad de México. Victoria Justice será la invitada central de la noche, que estará dedicada al relanzamiento de su sencillo.

La fiesta tendrá una producción inspirada en los elementos visuales de “Love Zombie”. La propuesta reúne música, vestuarios y una ambientación ligada a la temporada de Halloween.

Más de 50 invitados del medio artístico y digital participarán en el evento. Entre los asistentes habrá actores, intérpretes, influencers y personalidades del entretenimiento, quienes desfilarán por una alfombra roja preparada para la ocasión.

La presencia de Justice concentra la expectativa de la reunión. La cantante asistirá como parte de la promoción de su proyecto y de las actividades que prepara durante su paso por la capital mexicana.

El encuentro será de carácter exclusivo. La convocatoria contempla figuras vinculadas con la música, la televisión, las plataformas digitales y la industria del entretenimiento.

México forma parte de la nueva etapa musical de Victoria Justice

“Love Zombie: The Resurrection” se realiza este 29 de octubre (RS)
“Love Zombie: The Resurrection” se realiza este 29 de octubre (RS)

La relación de Victoria Justice con el público mexicano se ha construido desde sus primeros trabajos frente a la pantalla. Parte de sus seguidores la conoció en series juveniles y ha continuado acompañando sus lanzamientos musicales.

Con “Love Zombie”, Justice presenta una propuesta que busca explorar otra parte de su identidad artística. El sencillo combina una temática amorosa con referencias al imaginario de terror que acompaña las celebraciones de octubre.

La artista aprovechará su visita para hablar sobre el proceso detrás del relanzamiento y sobre los proyectos que desarrolla dentro de la música. Las actividades también permitirán que el público conozca detalles de esta etapa profesional.

La Ciudad de México será la sede de la promoción y del evento principal. La agenda contempla encuentros con personalidades del medio, así como entrevistas para dar a conocer “Love Zombie” entre la audiencia local.

La celebración de Halloween servirá como punto de encuentro entre el lanzamiento musical y los seguidores de la artista. Justice llegará para colocar “Love Zombie” en el centro de una noche que reunirá a invitados de distintas áreas del entretenimiento.

La fiesta reúne música, moda y figuras del entretenimiento

“Love Zombie: The Resurrection” integrará elementos de música y moda en una producción diseñada para Halloween. Los invitados podrán participar con atuendos acordes con la temática de la noche.

La alfombra roja será uno de los momentos previstos antes de la fiesta. Por ese espacio pasarán las personalidades convocadas, entre ellas figuras de la actuación, el canto y las redes sociales.

La llegada de Victoria Justice representa el momento central del evento. Su presencia se suma a una semana de promoción en la Ciudad de México, donde presentará el relanzamiento de “Love Zombie” y convivirá con seguidores mexicanos.

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