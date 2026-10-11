Estados Unidos

Los dulces de Halloween subieron 8,1 % en Estados Unidos: cuánto gastarán las familias y cómo buscan ahorrar

El aumento del costo de estos productos no frena la demanda, pero impulsa comparaciones, cupones, rebajas y compras anticipadas entre quienes preparan la celebración

Los precios de los dulces y la goma de mascar registraron un incremento del 8,1 % en agosto en Estados Unidos (REUTERS/Jessica Dinapoli)
Los precios de los dulces y la goma de mascar registraron un incremento del 8,1 % en agosto en Estados Unidos (REUTERS/Jessica Dinapoli)
Guardar

Los precios de los dulces y la goma de mascar aumentaron 8,1 % en agosto en Estados Unidos frente al mismo mes de 2025, un ritmo que duplicó con creces la inflación general.

Pese a ese encarecimiento, los consumidores prevén destinar USD 4.100 millones a golosinas de Halloween antes del 31 de octubre.

PUBLICIDAD

El dato permite dimensionar la contradicción de la temporada: el costo de los productos centrales de la celebración sube con fuerza, pero las familias mantienen el gasto y buscan reducirlo mediante comparación de precios, promociones, compras anticipadas y reutilización de disfraces o decoraciones.

El índice de precios al consumidor avanzó 3,4 % interanual en agosto, según la tabla de inflación de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales.

En esa medición, la categoría de dulces y goma de mascar registró una suba de 8,1 %, frente a un incremento mensual de 0,9 % sin ajuste estacional.

Los consumidores prevén destinar USD 4.100 millones a golosinas de Halloween antes de finalizar octubre (REUTERS/Jessica Dinapoli)
Los consumidores prevén destinar USD 4.100 millones a golosinas de Halloween antes de finalizar octubre (REUTERS/Jessica Dinapoli)

Fox Business informó que la estimación de gasto en golosinas surge de la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

El sondeo señala que el 96 % de quienes compran para Halloween planea adquirir dulces, la categoría con mayor alcance entre los artículos asociados a la fecha.

El gasto de Halloween superaría el récord del año pasado

La NRF proyecta que el gasto total de Halloween alcance USD 13.500 millones en 2026, por encima de los USD 13.100 millones de 2025.

La cifra contempla caramelos, disfraces, decoraciones, tarjetas y otros productos de la celebración, y equivale a un promedio de USD 115,14 por persona, frente a USD 114,45 un año antes.

Los disfraces concentrarían el mayor desembolso por categoría, con USD 4.400 millones previstos, seguidos por las decoraciones, con USD 4.300 millones.

La Federación Nacional de Minoristas proyecta un gasto total de USD 13.500 millones para la celebración de Halloween (REUTERS/Jessica Dinapoli//File Photo)
La Federación Nacional de Minoristas proyecta un gasto total de USD 13.500 millones para la celebración de Halloween (REUTERS/Jessica Dinapoli//File Photo)

Las golosinas quedarían apenas detrás, con los USD 4.100 millones proyectados. Las tarjetas sumarían otros USD 800 millones, de acuerdo con el relevamiento de Halloween de la NRF.

El chocolate enfrenta una presión adicional por el cacao

El alza general de dulces no afecta por igual a todos los productos. NBC News indicó, a partir de datos de PwC, que el precio promedio de los dulces sin chocolate alcanzó USD 3,31 este año, un aumento de 1,8 %. En cambio, los paquetes de chocolate para Halloween promediaron USD 5,67, con una suba de 15,5 %.

El medio atribuyó parte de esa diferencia al encarecimiento previo del cacao. Las condiciones meteorológicas adversas en Costa de Marfil y Ghana, dos países productores clave, llevaron las cotizaciones mundiales del insumo a cuadruplicarse entre enero de 2023 y enero de 2025, según datos del Fondo Monetario Internacional citados por la cadena.

Aunque el precio del cacao bajó aproximadamente a la mitad desde aquel máximo, las compras de materia prima que realizan los fabricantes con meses —e incluso años— de anticipación retrasan el traslado de esa baja a las góndolas. Por eso, la disminución de costos todavía no se refleja plenamente en la campaña actual.

Comparar, adelantar compras y reutilizar artículos para reducir el gasto

Frente a precios más altos de lo previsto, el 31 % de los compradores comparará precios y el 26 % buscará cupones, promociones o rebajas.

El 49 % de los compradores planeó adelantar la adquisición de artículos a septiembre o meses anteriores (REUTERS/Jessica Dinapoli)
El 49 % de los compradores planeó adelantar la adquisición de artículos a septiembre o meses anteriores (REUTERS/Jessica Dinapoli)

Además, 49 % afirmó que planeaba comenzar las compras en septiembre o antes. Entre los compradores anticipados, el 23 % dijo que buscaba distribuir el gasto dentro de su presupuesto.

La reutilización aparece como otra alternativa. Un 34 % buscará artículos que pueda usar en próximos años; más de la mitad de los consumidores reaprovecha al menos la mitad de los elementos de sus disfraces y el 73 % hace lo mismo con las decoraciones, según la NRF. El 79 % considera, además, que los aranceles elevarán los precios de los productos de Halloween.

Las tiendas de descuento serán el destino principal para el 39 % de los compradores, seguidas por comercios especializados en Halloween o disfraces, con 32 %, y por las tiendas en línea, con 27 %.

La encuesta de Prosper Insights & Analytics se realizó entre el 1 y el 9 de septiembre a 7.889 consumidores y tiene un margen de error de más o menos 1,1 puntos porcentuales.

Temas Relacionados

HalloweenEstados UnidosInflaciónConsumoEstados Unidos NoticiasFamiliasAhorros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La última ejecución pública de Estados Unidos dejó 20.000 testigos y una ciudad avergonzada: así fue el ahorcamiento de 1936 que cambió la historia

Un verdugo ebrio, una sheriff que no quiso apretar la palanca y una multitud que festejó toda la noche. El caso que el Pentágono revivió

La última ejecución pública de Estados Unidos dejó 20.000 testigos y una ciudad avergonzada: así fue el ahorcamiento de 1936 que cambió la historia

Más de 390.000 viviendas sin electricidad en Florida y Alabama debido al huracán 'Isaías'

El ciclón tocó tierra como categoría 2 cerca de Destin y avanzó hacia los Apalaches con lluvias que amenazan inundaciones en otros estados

Más de 390.000 viviendas sin electricidad en Florida y Alabama debido al huracán 'Isaías'

Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania: “No lo rompan”

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo le sorprendió el anuncio de su homólogo estadounidense, pero aclaró que lo aceptaría independientemente de cuándo comenzara si Moscú también se compromete

Donald Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania: “No lo rompan”

El Departamento de Justicia investiga a cinco cadenas de televisión por posible violación de leyes antimonopolio

La División del gobierno federal abrió una pesquisa formal contra ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC para determinar si su boicot a la cobertura presidencial infringió la Ley Sherman

El Departamento de Justicia investiga a cinco cadenas de televisión por posible violación de leyes antimonopolio

Un sheriff y un exsheriff fueron acusados de obstrucción de la Justicia por interferir en el juicio de la mujer que mató a su esposo con fentanilo

Detrás de los cargos contra los dos funcionarios de Utah aparece una carta anónima, una rivalidad electoral y una condena que aún no terminó de cerrarse

Un sheriff y un exsheriff fueron acusados de obstrucción de la Justicia por interferir en el juicio de la mujer que mató a su esposo con fentanilo

TECNO

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Ver Las Guerreras K-pop en español latino y en 4k desde el televisor: la única app segura que debes descargar

GTA 6 tiene clasificación +18 por su contenido de violencia, drogas y escenas sexuales

Google abre a todo el público su detector SynthID para identificar contenido hecho con IA

ENTRETENIMIENTO

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

“Es difícil y triste, ojalá pudiera tener 23 años y vivir con normalidad”: Olivia Rodrigo reveló cómo afecta la fama a su privacidad

Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

Final explicado de ‘Bajo la superficie’, la nueva serie en el Top 10 de Netflix

MUNDO

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

El primer ministro británico Andy Burnham afirmó que Rusia interfirió en el referéndum del Brexit

Grecia prohíbe las redes sociales para menores de 15 años y se suma a la tendencia global liderada por Australia

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Las colonias de charranes de Inglaterra muestran señales de recuperación tras años de gripe aviar e inundaciones

¿Qué puede enseñar una langosta sobre el efecto de la dopamina y la octopamina en el olfato?