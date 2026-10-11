Los dulces de Halloween subieron 8,1 % en Estados Unidos: cuánto gastarán las familias y cómo buscan ahorrar

Los precios de los dulces y la goma de mascar registraron un incremento del 8,1 % en agosto en Estados Unidos (REUTERS/Jessica Dinapoli)

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Los precios de los dulces y la goma de mascar aumentaron 8,1 % en agosto en Estados Unidos frente al mismo mes de 2025, un ritmo que duplicó con creces la inflación general.

Pese a ese encarecimiento, los consumidores prevén destinar USD 4.100 millones a golosinas de Halloween antes del 31 de octubre.

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El dato permite dimensionar la contradicción de la temporada: el costo de los productos centrales de la celebración sube con fuerza, pero las familias mantienen el gasto y buscan reducirlo mediante comparación de precios, promociones, compras anticipadas y reutilización de disfraces o decoraciones.

El índice de precios al consumidor avanzó 3,4 % interanual en agosto, según la tabla de inflación de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales.

En esa medición, la categoría de dulces y goma de mascar registró una suba de 8,1 %, frente a un incremento mensual de 0,9 % sin ajuste estacional.

Los consumidores prevén destinar USD 4.100 millones a golosinas de Halloween antes de finalizar octubre (REUTERS/Jessica Dinapoli)

Fox Business informó que la estimación de gasto en golosinas surge de la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés).

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El sondeo señala que el 96 % de quienes compran para Halloween planea adquirir dulces, la categoría con mayor alcance entre los artículos asociados a la fecha.

El gasto de Halloween superaría el récord del año pasado

La NRF proyecta que el gasto total de Halloween alcance USD 13.500 millones en 2026, por encima de los USD 13.100 millones de 2025.

La cifra contempla caramelos, disfraces, decoraciones, tarjetas y otros productos de la celebración, y equivale a un promedio de USD 115,14 por persona, frente a USD 114,45 un año antes.

Los disfraces concentrarían el mayor desembolso por categoría, con USD 4.400 millones previstos, seguidos por las decoraciones, con USD 4.300 millones.

La Federación Nacional de Minoristas proyecta un gasto total de USD 13.500 millones para la celebración de Halloween (REUTERS/Jessica Dinapoli//File Photo)

Las golosinas quedarían apenas detrás, con los USD 4.100 millones proyectados. Las tarjetas sumarían otros USD 800 millones, de acuerdo con el relevamiento de Halloween de la NRF.

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El chocolate enfrenta una presión adicional por el cacao

El alza general de dulces no afecta por igual a todos los productos. NBC News indicó, a partir de datos de PwC, que el precio promedio de los dulces sin chocolate alcanzó USD 3,31 este año, un aumento de 1,8 %. En cambio, los paquetes de chocolate para Halloween promediaron USD 5,67, con una suba de 15,5 %.

El medio atribuyó parte de esa diferencia al encarecimiento previo del cacao. Las condiciones meteorológicas adversas en Costa de Marfil y Ghana, dos países productores clave, llevaron las cotizaciones mundiales del insumo a cuadruplicarse entre enero de 2023 y enero de 2025, según datos del Fondo Monetario Internacional citados por la cadena.

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Aunque el precio del cacao bajó aproximadamente a la mitad desde aquel máximo, las compras de materia prima que realizan los fabricantes con meses —e incluso años— de anticipación retrasan el traslado de esa baja a las góndolas. Por eso, la disminución de costos todavía no se refleja plenamente en la campaña actual.

Comparar, adelantar compras y reutilizar artículos para reducir el gasto

Frente a precios más altos de lo previsto, el 31 % de los compradores comparará precios y el 26 % buscará cupones, promociones o rebajas.

El 49 % de los compradores planeó adelantar la adquisición de artículos a septiembre o meses anteriores (REUTERS/Jessica Dinapoli)

Además, 49 % afirmó que planeaba comenzar las compras en septiembre o antes. Entre los compradores anticipados, el 23 % dijo que buscaba distribuir el gasto dentro de su presupuesto.

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La reutilización aparece como otra alternativa. Un 34 % buscará artículos que pueda usar en próximos años; más de la mitad de los consumidores reaprovecha al menos la mitad de los elementos de sus disfraces y el 73 % hace lo mismo con las decoraciones, según la NRF. El 79 % considera, además, que los aranceles elevarán los precios de los productos de Halloween.

Las tiendas de descuento serán el destino principal para el 39 % de los compradores, seguidas por comercios especializados en Halloween o disfraces, con 32 %, y por las tiendas en línea, con 27 %.

La encuesta de Prosper Insights & Analytics se realizó entre el 1 y el 9 de septiembre a 7.889 consumidores y tiene un margen de error de más o menos 1,1 puntos porcentuales.

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