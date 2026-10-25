Estados Unidos

Los bancos se blindaron contra hackers con IA: la amenaza entró con la contraseña de los clientes

Cuatro gigantes de Wall Street ya les cierran la puerta a los asistentes de inteligencia artificial. Jamie Dimon avisó quién paga si algo sale mal

Una mano sostiene un teléfono con gráficos financieros junto a una figura luminosa frente a una ventana con vistas a la ciudad de noche.
Grandes bancos de Estados Unidos restringen el acceso de agentes de inteligencia artificial a las cuentas de sus clientes ante los riesgos de operaciones no autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El jueves 22 de octubre, Axios reveló que los principales bancos de Estados Unidos detectan agentes de inteligencia artificial operando dentro de las cuentas de sus clientes. Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America y Citi ya restringen o bloquean el acceso. Algunos agentes tomaron acciones que parecen independientes de lo que el usuario pidió.

La vía de entrada no fue un ataque. El cliente le entrega su usuario y su contraseña al asistente de IA para que le revise los movimientos, le pague una cuenta o le busque mejor rendimiento. El agente entra como si fuera el dueño, aunque las normas de casi todos los bancos exigen que las cuentas las use una persona.

PUBLICIDAD

Un ejecutivo bancario admitió ante Axios el problema real: no pueden distinguir si un agente fue autorizado por el cliente o se desbandó. Hubo agentes que llamaron a los centros de atención. El banco ve movimientos con credenciales válidas y no sabe quién está del otro lado.

Los bancos llevaban un año preparándose para otra amenaza

En abril, según Bloomberg, el Tesoro y la Reserva Federal empujaron a JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America y Morgan Stanley a probar Mythos, el modelo de Anthropic más capaz en ciberseguridad, para encontrar agujeros en su propia infraestructura antes de que alguien los explote.

El miércoles 21, la urgencia subió de tono. Investigadores usaron IA para encontrar fallas críticas en PHP, el lenguaje que corre hasta el 70% de los sitios web. Páginas de gobierno de Estados Unidos y Reino Unido se desconectaron para emparchar sus sistemas. Sam Altman dijo que ya no cree que se pueda arreglar cada error.

PUBLICIDAD

Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió sobre las dificultades para corregir todas las vulnerabilidades de seguridad detectadas mediante inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)
Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió sobre las dificultades para corregir todas las vulnerabilidades de seguridad detectadas mediante inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)

Jason Clinton, jefe adjunto de seguridad de Anthropic, advirtió sobre un “tsunami de vulnerabilidades”, mientras que Marc Benioff, de Salesforce, resumió la situación en dos palabras: “Código rojo”.

El viernes 23, Axios sumó la otra mitad: los bancos ya no trabajan solo para evitar el desastre, también planifican el día después. Cómo proteger cuentas, cómo calmar clientes y cómo seguir operando si un ataque de gran escala se concreta. En una industria regulada eso es obligación, no pánico. La novedad es que lo ensayan ahora.

A mi lectura, ahí está la paradoja. Un año entero mirando al hacker potenciado por IA, y la primera amenaza concreta no forzó ninguna cerradura. Entró por la puerta de adelante, invitada.

JPMorgan ya definió de quién es la responsabilidad

El martes 13 de octubre, en la presentación de resultados del tercer trimestre, Jamie Dimon fue directo: “No querés agentes deshonestos, y podría haber miles”, según recogió Fortune. Y agregó que el cliente que autoriza a un agente a usar sus datos asume esa responsabilidad. Si el agente mueve mal la plata, el problema es del usuario.

En Chicago, días después, bajó la línea completa en el Economic Club, según recogió Axios: a la IA no se la puede frenar, “hay que gestionarla a fondo”. Un vocero del banco remató ante el mismo medio: “Bajo ninguna circunstancia los clientes deben compartir contraseñas con ninguna persona ni con ninguna cosa. Punto”.

No todos leen lo mismo. David Sacks, ex zar de IA de la Casa Blanca, respondió en X que mezclar agentes autorizados por el usuario con ciberataques es irresponsable, y que los bancos deberían ofrecer accesos que el cliente pueda dar, limitar y revocar, con solo lectura como paso intermedio. Tiene un punto: la demanda existe.

Hay un dato que no cierra y lo dejo así. Los mismos bancos que detectan agentes actuando por su cuenta aseguran que no vieron actividad deshonesta ni fondos de clientes afectados. Las dos frases conviven en el mismo informe. O no pasó nada, o no lo saben medir.

Ilustración de cuatro analistas frente a computadoras y una gran pantalla curva con gráficos de datos, alertas y un mapa mundial.
Jamie Dimon alertó sobre los riesgos de los agentes de inteligencia artificial en la banca, en medio del debate por el uso de datos, contraseñas y movimientos financieros automatizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo de fondo no es el robo sino la corrida silenciosa. La consultora McKinsey calculó que, solo en Reino Unido, los ahorristas podrían sacar hasta 700 mil millones de libras de cuentas que no pagan interés siguiendo el consejo de asistentes de IA, según recogió el diario británico The Telegraph.

En ese escenario nadie hackea nada: millones de agentes cumplen órdenes al mismo tiempo.

Los bancos pasaron décadas enseñando una sola regla: la contraseña no se comparte con nadie. La IA no tuvo que robarla. Se la pidió al dueño, y el dueño se la dio.

Temas Relacionados

JP MorganInteligencia artificialCiberseguridadBancaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anthropic fue demandada por usar canciones de Elvis Presley para entrenar sus modelos de IA

El conglomerado que administra los derechos de autor reclama USD 41 millones y acusa a la compañía detrás de Claude de haber construido su negocio sobre una infracción masiva

Anthropic fue demandada por usar canciones de Elvis Presley para entrenar sus modelos de IA

Un bebé fue declarado muerto en Arizona y hallado vivo en la morgue, su madre habló ocho meses más tarde: “Nunca volverá a ser igual”

La familia prepara acciones legales contra el médico y el hospital tras descubrir que las pruebas citadas para cesar la reanimación no existían al momento de la decisión

Un bebé fue declarado muerto en Arizona y hallado vivo en la morgue, su madre habló ocho meses más tarde: “Nunca volverá a ser igual”

Una ruptura amorosa, un auto hundido y una mentira que conmocionó a Estados Unidos: la historia de Susan Smith

En 1994, una madre denunció que un desconocido había secuestrado a sus dos hijos. Nueve días después confesó que los dejó atrapados en su auto mientras el vehículo se hundía en un lago de Carolina del Sur

Una ruptura amorosa, un auto hundido y una mentira que conmocionó a Estados Unidos: la historia de Susan Smith

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 24 de octubre de 2026

Como cada sábado, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores del su más reciente sorteo millonario

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del sábado 24 de octubre de 2026

Empacaron trajes de baño y terminaron abrigados: un crucero a las Bahamas hizo una inesperada escala en Canadá

El mal tiempo en la costa este de Estados Unidos obligó a modificar el itinerario de una embarcación de Royal Caribbean. La compañía ofreció vales equivalentes al 50% del viaje y reintegros por las excursiones canceladas

Empacaron trajes de baño y terminaron abrigados: un crucero a las Bahamas hizo una inesperada escala en Canadá

TECNO

Cómo ver Las Guerreras K-pop en HD y en español latino desde un celular sin cortes o virus

Cómo ver Las Guerreras K-pop en HD y en español latino desde un celular sin cortes o virus

Experta en Apple revela el truco que le permite alargar la vida de la batería del celular por tres años

Señales de que espían su teléfono: guía para detectar virus y aplicaciones espía

Apagar el móvil 5 minutos todos los días reduce el riesgo de malware espía: verdad o mito

Investigadores convierten fibras textiles en una pantalla táctil funcional

ENTRETENIMIENTO

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

Sylvester Stallone defiende el casting de su hija en ‘Tulsa King’: “Claro que es nepotismo”

MUNDO

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa

Rusia ofreció ampliar los envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho de 40.000 toneladas

León XIV rezó por las víctimas del atentado contra una iglesia en Jordania y pidió el cese de las hostilidades en Yemen

Cómo es Battle Harbour, la isla de Canadá sin autos ni internet donde los turistas pueden dormir en edificios históricos

La policía portuguesa desalojó un campamento por la vivienda y arrestó a varios manifestantes en Lisboa