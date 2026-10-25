Al menos 12 heridos, entre ellos seis menores, tras un tiroteo cerca de Florida A&M University en Tallahassee

Decenas de personas corren en distintas direcciones tras escuchar los disparos en las inmediaciones del estadio universitario (@HINT News)

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La noche del sábado en Tallahassee debía ser una fiesta. Florida A&M University (FAMU), descrita por NBC News como una de las universidades históricamente negras más reconocidas de Estados Unidos, celebraba su fin de semana de homecoming con un partido de fútbol americano entre los Rattlers y los Golden Lions de Arkansas-Pine Bluff.

Miles de personas —familias, estudiantes, exalumnos— se agolpaban en los alrededores del Bragg Memorial Stadium cuando, alrededor de las 8 de la noche, los disparos lo interrumpieron todo.

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La víctima más joven tiene 11 años. Al menos tres de los baleados presentan heridas de gravedad y uno de ellos, un menor, se encuentra en estado crítico, confirmó el Departamento de Policía de Tallahassee. Hasta la madrugada del domingo no se concretaron detenciones.

El tiroteo ocurrió en una de las noches más concurridas del calendario universitario de Tallahassee (AP Photo/Mark Wallheiser)

El saldo de la balacera

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, precisó en una conferencia de prensa que 11 de los 12 heridos presentaban impactos de bala.

La duodécima víctima fue identificada como la abuela de una de las víctimas, quien resultó lesionada al intentar escapar de la escena, tal como detalló el propio Revell.

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De los 12 afectados, seis son adultos y seis son menores de 18 años. Las ocho personas que no revisten gravedad fueron trasladadas a centros hospitalarios en condición estable, de acuerdo con el comunicado oficial de la policía local.

El jefe de la policía de Tallahassee encabezó la conferencia de prensa en la madrugada del domingo para dar cuenta de lo sucedido (LiveNOW from FOX)

Qué originó los disparos

La investigación preliminar indica que una pelea entre un grupo reducido de individuos precedió a los disparos.

“Nuestra información preliminar muestra que se produjo un altercado entre individuos”, afirmó Revell, quien lo describió como “un incidente aislado entre dos o tres personas”. Las autoridades creen que un solo tirador fue el responsable, informó NBC News.

“Esta noche, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias mientras enfrentan el devastador impacto de esta violencia”, declaró el jefe policial en palabras recogidas por CBS News. “Es especialmente desgarrador saber que hay niños entre los heridos”, añadió.

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Un altercado previo a los disparos es la principal línea de investigación para las autoridades locales (USA TODAY Network via Reuters)

La respuesta de los agentes en el terreno

Revell también destacó la actuación de los agentes que acudieron al llamado de emergencia. Los oficiales corrieron hacia el epicentro del tiroteo sin conocer la ubicación exacta del atacante ni la cantidad de víctimas, aseguró el jefe policial en declaraciones difundidas por NBC News.

“Tuvimos oficiales que levantaron a las víctimas y las cargaron en sus brazos para trasladarlas porque no podían pasar entre la masa de personas”, relató Revell.

La densidad de la multitud congregada por las celebraciones universitarias dificultó el acceso de los vehículos de emergencia a la zona del incidente.

Efectivos policiales se abrieron paso entre la multitud para asistir a las víctimas sin saber aún si el tirador seguía en el lugar (USA TODAY Network via Reuters)

La reacción de las universidades

FAMU publicó un mensaje en la red social X en el que pidió a los miembros de su comunidad que se mantuvieran alejados del área.

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La institución describió el tiroteo como un hecho ocurrido “cerca del campus” y aseguró que las instalaciones universitarias permanecían seguras. “Nuestros corazones están con las víctimas y con todos los afectados por el incidente de esta noche en Perry Street”, publicó la universidad.

La intersección donde se produjeron los hechos se ubica a pasos del Bragg Memorial Stadium, epicentro de los festejos universitarios (WTXL - Tallahassee, FL)

Florida State University, ubicada a aproximadamente 1,6 kilómetros de FAMU, activó una alerta de emergencia como medida de precaución.

La institución indicó que no parecía haber miembros de su comunidad involucrados, pero recomendó a estudiantes, profesores y personal permanecer en sus hogares durante la noche, de acuerdo con la información publicada por ABC News.

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Las autoridades de Tallahassee solicitaron a cualquier testigo del hecho que se comunique con la policía para colaborar con la investigación. “Nuestra prioridad es determinar qué ocurrió y por qué ocurrió, y llevar ante la justicia a los responsables”, aseveró Revell.