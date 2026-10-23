La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, pagó una fianza de USD 70.000, salió de la cárcel y pidió: “Salgamos a votar”

La funcionaria pagó USD 70.000 de garantía después de pasar una noche en la cárcel del condado de Osceola; enfrenta cargos por el presunto desvío de USD 50.000 de un programa de subvenciones para negocios afectados por la pandemia. (Fuente: WFTV Channel 9)

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La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, recuperó la libertad el 22 de octubre, después de pagar una fianza de USD 70.000 y pasar una noche recluida en la cárcel del condado de Osceola, en Florida. Antes de abandonar el centro de detención, la funcionaria dejó un mensaje dirigido a los residentes de cara a las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

La funcionaria enfrenta cargos de hurto mayor y esquema para defraudar por el presunto desvío de fondos públicos de un programa municipal de subvenciones. Los mismos a se originan en el presunto uso indebido de USD 50.000 en fondos públicos de un programa municipal de subvenciones creado para asistir a negocios afectados por la pandemia de COVID-19.

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La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, recuperó la libertad tras pagar una fianza de USD 70.000 en el condado de Osceola. (Cárcel del condado de Osceola)

Según la Fiscalía General de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), Espinosa habría aprovechado su posición como alcaldesa para solicitar esos recursos a favor de tres empresas vinculadas con ella o con familiares directos. Las acusaciones no fueron probadas ante un tribunal y la defensa sostiene la inocencia de la mandataria.

Cómo se fijó la fianza de USD 70.000 en el caso de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa

Espinosa compareció ante el tribunal con un uniforme naranja de presa. El juez Hal Epperson Jr. fijó la garantía en dos tramos: USD 20.000 por el cargo de hurto mayor y USD 50.000 por el de esquema para defraudar. La fiscalía solicitó, además, que se verificara que el dinero depositado no proviniera de una actividad delictiva.

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La fiscalía estatal acusó a Espinosa por el presunto desvío de USD 50.000 del programa municipal de subvenciones Business Boost 2.0. (WESH 2 News)

Los abogados de la alcaldesa argumentaron que los fondos del programa ya no estaban disponibles y que su clienta contaba con fuentes de ingreso legítimas. “La señora Espinosa dirige varios negocios. Es la alcaldesa de Kissimmee. Tiene múltiples fuentes de fondos que no están involucradas en ninguna irregularidad”, declaró uno de los defensores ante el juez, según FOX 35 Orlando.

Tras completar el trámite, la funcionaria abandonó el centro de detención rodeada de periodistas.

Qué dijo Jackie Espinosa tras salir de la cárcel del condado de Osceola

Al cruzar las puertas del centro de detención, Espinosa pidió espacio a los reporteros para poder respirar y ofreció una breve declaración. “Lo que quiero que todos sepan es que lo ocurrido ayer exige que todos salgamos a votar el 3 de noviembre. Eso es lo que quiero decir. Y a los residentes de Kissimmee: estaremos bien”, afirmó la alcaldesa.

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Espinosa instó a los ciudadanos a votar en las elecciones del 3 de noviembre al salir del centro de detención. (City of Kissimmee)

La funcionaria no respondió preguntas sobre los cargos ni sobre el origen de los fondos con los que cubrió la fianza.

Por qué arrestaron a la alcaldesa de Kissimmee Jackie Espinosa

En 2025, la ciudad de Kissimmee puso en marcha el programa Business Boost 2.0, que otorgaba subvenciones de entre USD 5.000 y USD 20.000 a pequeñas empresas con dificultades económicas derivadas de la pandemia.

Autoridades de Florida presentan en Orlando las acusaciones contra la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, por irregularidades en fondos municipales de ayuda. (Office of the Attorney General)

La investigación estatal concluyó que Espinosa, en su calidad de alcaldesa, participó en la creación y la ampliación del programa y luego tramitó solicitudes por USD 50.000 para negocios ligados a su entorno familiar, según informó FOX 35 Orlando.

El fiscal general de Estados Unidos para Florida, James Uthmeier, afirmó que la pesquisa llevaba meses en curso y que él no controló la fecha en que el juez firmó la orden de arresto. “Los funcionarios públicos son servidores públicos. Están aquí para servir a los contribuyentes, no para enriquecerse con sus propias iniciativas”, declaró Uthmeier en conferencia de prensa.

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Una publicación de James Uthmeier informa sobre el arresto de la alcaldesa de Kissimmee y la convocatoria a una conferencia de prensa. (@AGJamesUthmeier)

El director financiero del estado, Blaise Ingoglia, indicó que la alcaldesa podría enfrentar hasta 30 años de prisión si resulta condenada, de acuerdo con WESH 2.

La defensa de Espinosa rechaza las acusaciones penales

La abogada Migdalia Perez, del bufete Perez Lasure Law, emitió un comunicado en el que calificó el programa de subvenciones como una iniciativa aprobada de forma pública y administrada por empleados municipales. “La fiscalía debe demostrar que la alcaldesa actuó con intención criminal. Sostenemos con firmeza que no lo hizo”, señaló Perez en el texto difundido tras el arresto.

La defensa subrayó que existe una diferencia sustancial entre una presunta infracción ética y un delito penal, y advirtió que el Estado no puede convertir una en otro sin probar cada elemento del crimen más allá de toda duda razonable. “La alcaldesa Espinosa merece la presunción de inocencia, no una presunción de culpabilidad por haber sido arrestada”, concluyó la letrada, según publicó FOX 35 Orlando.

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Dirigentes locales cuestionan el momento de la detención

La cercanía del arresto con las elecciones del 3 de noviembre generó reacciones entre dirigentes de la comunidad latina del condado de Osceola. Varios líderes expresaron su preocupación por el posible efecto de la detención sobre la participación electoral, de acuerdo con WESH 2.

La comisionada de Kissimmee Jeanette Martinez, quien votó a favor de avanzar con un proceso de destitución contra Espinosa, se negó a opinar sobre el caso penal, pero compartió su perspectiva personal. “Pienso en la persona: es madre, esposa, abuela. Me costó conciliar el sueño”, declaró Martinez.

Espinosa comparecerá ante el tribunal el 1 de diciembre para una audiencia previa al juicio en el marco del proceso penal. (@GovGoneWild)

El abogado local Anthony Suarez fue más enfático: “Si permitimos que esta forma de conducta procesal indebida sea la norma en nuestra sociedad, habremos perdido nuestra democracia”, afirmó en el mismo acto comunitario, según informó WESH 2.

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El fiscal general Uthmeier respondió que la investigación se extendió durante un período prolongado y que la emisión de la orden de arresto dependió del calendario judicial, no de consideraciones políticas.

Qué sigue en el caso de Jackie Espinosa

La ciudad de Kissimmee confirmó que la vicealcaldesa Angela Eady asumirá las funciones protocolares y la conducción de las reuniones de la Comisión Municipal en cada ocasión en que Espinosa esté ausente. La alcaldesa conservará su cargo salvo que sea suspendida, destituida o presente su renuncia.

Las operaciones del gobierno local continuarán con normalidad, aunque las autoridades municipales iniciaron una investigación interna sobre el programa Business Boost 2.0.

Espinosa deberá presentarse ante el tribunal el 1 de diciembre para una audiencia previa al juicio. Sus abogados también comparecerán ante la Comisión de Ética de Florida, que el mes anterior encontró causa probable de violaciones éticas relacionadas con las subvenciones.

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Además, aceptó una multa de USD 2.000, una censura pública y una amonestación en el marco de ese procedimiento administrativo, según reportó WESH 2. Tanto el proceso penal como el trámite ético permanecen abiertos.