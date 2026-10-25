Una ruptura amorosa, un auto hundido y una mentira que conmocionó a Estados Unidos: la historia de Susan Smith

Una carta de ruptura motivó el crimen de Susan Smith al señalar que los niños interferían en su relación amorosa (Foto AP/Mary Ann Chastain)

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El lago guardó su secreto exactamente nueve días. Durante ese tiempo, Susan Smith lloró ante las cámaras, rogó por el regreso de sus hijos y convenció a una nación entera de que un hombre armado se los había robado en plena noche, informaron CNN y Los Angeles Times.

Mientras ella sollozaba frente a los periodistas, Michael, de tres años, y Alexander, de 14 meses, estaban atados a sus sillas de bebé en el asiento trasero de un Mazda hundido en el lago John D. Long, en Carolina del Sur.

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La noche del 25 de octubre de 1994, Susan había conducido hasta una rampa de botes y dejado que el auto se deslizara hacia el agua con los dos niños adentro. Nueve días más tarde confesó el crimen.

La investigación y el juicio expusieron una historia de conflictos familiares, intentos de suicidio y relaciones sentimentales turbulentas. Una ruptura ocurrida pocos días antes del asesinato ocupó un lugar central en la hipótesis del crimen.

La carta

El lunes 17 de octubre de 1994, Susan Smith entregó a Tom Findlay una carta manuscrita. Al día siguiente, él le dio una respuesta redactada en computadora para poner fin a la relación.

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En la carta, Tom era amable pero demoledor. Le decía que era inteligente, bella, sensible. Que sin duda haría feliz a algún hombre. Pero que ese hombre no sería él. La razón era concreta: “Hay cosas en tu vida que no son para mí. Y sí, estoy hablando de tus hijos”, según publicó Los Angeles Times.

Susan releyó esa frase una y otra vez durante días. La guardó en la guantera del auto. La llevó consigo esa noche. Cuando mandó el Mazda al fondo del lago, la carta de Tom se hundió con él.

Una infancia rota

Susan Smith denunció los abusos de su padrastro Beverly Russell durante su adolescencia (South Carolina Department of Corrections via AP)

Para entender lo que Susan hizo, hay que retroceder décadas. Susan Leigh Vaughan nació el 26 de septiembre de 1971 en Union, Carolina del Sur, la menor de tres hermanos. Era una niña cuando sus padres se divorciaron. Meses después, su padre biológico, Harry Ray Vaughan, murió por suicidio a los 34 años.

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Su madre Linda rehízo su vida con rapidez. Se casó con Beverly Russell, un empresario exitoso, y la familia se mudó a una mansión en el barrio más exclusivo de Union. Para Linda era un ascenso social. Para Susan, una trampa que se cerraría pronto.

A los 13 años intentó suicidarse ingiriendo pastillas. A los 16, su padrastro comenzó a abusar sexualmente de ella. Susan lo denunció, fue a los Servicios Sociales con su madre y Russell tuvo que irse de la casa por un tiempo. Pero volvió. Los abusos continuaron. Además, Susan fue castigada por haber hablado: su madre estaba más preocupada por la reputación familiar que por su hija.

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El matrimonio, los hijos y la ilusión de escapar

Susan Smith sumergió su auto con sus dos hijos en el lago John D. Long el 25 de octubre de 1994 (Archivo)

A los 17 años, Susan consiguió su primer trabajo en una cadena de supermercados. Rápido ascendió de cajera a encargada. A los 18 empezó a salir con David Smith, un compañero de trabajo y excompañero del secundario. Cuando quedó embarazada, se casaron. Era el 15 de marzo de 1991. Ella tenía dos meses de gestación y un vestido blanco.

La convivencia fue un desastre desde el principio. Peleas, separaciones, reencuentros, otro embarazo. Michael nació el 10 de octubre de 1991. Alexander llegó el 5 de agosto de 1993. Tres semanas después del segundo nacimiento, David volvió a irse.

Susan buscó un nuevo empleo para no cruzarse con su ex. Lo encontró en Conso Products, donde escaló hasta convertirse en secretaria ejecutiva del presidente. Fue allí donde se fijó en Tom Findlay. Lo vio como una salida: el hombre con dinero y futuro que podía sacarla de la vida que odiaba. Empezaron a salir en enero de 1994.

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Lo que Susan imaginaba como un romance, Tom lo vivía como algo mucho más liviano. Cuando ella se volvió posesiva y empezó a presentarse en su oficina sin aviso, Tom decidió escribir la carta.

La noche que duró seis minutos

Susan Smith mintió ante las cámaras y culpó a un hombre afroamericano por la desaparición de sus hijos (Archivo)

El martes 25 de octubre de 1994 amaneció como cualquier otro día. Susan llevó a sus hijos a la guardería, fue al trabajo, intentó una vez más hablar con Tom. Él no quiso escucharla. A las 16:30, desesperada, volvió a buscarlo con la excusa de devolverle una remera. Tom le dijo que se la quedara. A las ocho de la noche, Susan tomó una decisión.

Buscó a Michael y Alexander en la casa, los vistió sin ponerles zapatos, los sentó en sus sillas de bebé y les colocó los cinturones. Encendió el Mazda y condujo sin rumbo durante casi una hora en la oscuridad. Los chicos se durmieron con el traqueteo del motor. Llegó al lago John D. Long siguiendo indicaciones: nunca había estado allí.

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Estacionó sobre la rampa de botes con la trompa apuntando al agua. Dejó las luces encendidas. Se bajó. Desde afuera del auto, quitó el freno de mano, colocó la palanca en Drive y cerró la puerta con cuidado para no despertar a los niños.

Durante el juicio, la fiscalía recreó las condiciones en las que el auto se hundió en el lago y reprodujo la secuencia ante el jurado (Archivo)

El Mazda tardó unos seis minutos en hundirse. Susan se tapó los oídos con las manos mientras esperaba. Cuando ya no vio nada sobre la superficie, salió corriendo hacia la casa más cercana.

Una cámara sumergida, instalada más tarde por los investigadores para reconstruir los hechos, mostró el agua entrando lentamente por las rendijas del auto, subiendo centímetro a centímetro. La autopsia reveló que los niños estaban vivos cuando el agua alcanzó sus cabezas.

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Nueve días de mentiras frente a las cámaras

Susan golpeó la puerta de sus vecinos, los McCloud, a las 21:12. Estaba fuera de sí. Les dijo que un hombre afroamericano armado la había abordado en un semáforo en la intersección de Monarch Mills, la había hecho manejar varios kilómetros y luego se había escapado con sus hijos dentro del auto.

Al día siguiente, la historia era nacional. Susan apareció en televisión llorando sin parar al lado de David, quien seguía creyéndole. “Mi corazón me duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos”, repetía ante cada cámara. Los hogares de todo el país se paralizaban para mirarla. Las familias encendían velas por Michael y Alexander. Los voluntarios pegaban carteles. La policía rastreaba pistas sobre hombres negros armados en toda la región.

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El jurado dictó la pena de cadena perpetua para Susan Smith en el juicio de 1995 (Archivo)

Pero el sheriff Howard Wells, amigo del hermano de Susan, notó inconsistencias desde el principio. La principal era geométrica: el semáforo donde, según Susan, el hombre la había abordado solo se ponía en rojo si venía otro auto. Ella había dicho que no había nadie más.

Las otras coartadas también fallaban: una amiga negó haberla invitado a salir esa noche; los empleados del Walmart donde supuestamente había parado nunca la vieron. El resultado del polígrafo de Susan —David lo pasó sin problemas— fue inconcluso y se sumó a las incongruencias que los investigadores ya habían detectado.

La confesión con corazoncitos

El 3 de noviembre de 1994, luego de que Susan y David dieran una entrevista en vivo para CBS This Morning, Wells la convocó a un cuarto de una iglesia bautista. Se sentaron en sillas plegables, rodilla contra rodilla. Wells la confrontó con cada inconsistencia y le señaló la tensión racial que su acusación había generado en la comunidad negra de Union.

David Smith y su padre Charles David Smith llegan al tribunal del condado de Union para la audiencia de sentencia del juicio de Susan Smith (Archivo/Reuters)

Susan no dijo nada. Cuando Wells terminó, tuvo una reacción inesperada: le pidió que rezara con ella. Wells aceptó. Cuando terminaron, le dijo: “Susan, es el momento”.

Ella se quebró. Pidió un arma para matarse. Le dijo que sus hijos “no estaban bien”. Y confesó todo. Esa tarde escribió su declaración en dos páginas que decoró con pequeños corazones. Firmó con su nombre, la fecha y la hora: Susan Smith, 3 de noviembre de 1994, 17:05.

Esa misma noche, los buzos rescataron el Mazda del fondo del lago. Estaba volcado, a 36 metros de la orilla. Los dos niños colgaban cabeza abajo en sus sillitas. En la guantera, intacta, estaba la carta de Tom Findlay.

El buzo Steve Morrow, del Departamento de Vida Silvestre de Carolina del Sur, describió el momento con la voz apenas sostenida: “Alumbraba con mi linterna a través del agua y el lodo cuando de pronto vi una pequeña mano apoyada contra el vidrio”, según informó CNN.

El juicio: pena de muerte pedida, prisión perpetua dictada

El proceso judicial de 1995 se convirtió en una sensación mediática global. El fiscal Tommy Pope pidió la pena de muerte. Describió a Susan como una manipuladora experta, capaz de llorar a demanda, que eligió a un hombre por encima de la vida de sus hijos. Para ilustrar los últimos momentos de Michael y Alexander, Pope reconstruyó la escena ante el jurado: “Seguramente estaban llorando, porque estaría oscuro ahí abajo. Tendrían miedo. Sabían que estaban solos”, afirmó en declaraciones recogidas por CNN.

La defensa presentó evidencias sobre el historial de abusos e intentos de suicidio de la imputada (Reuters)

La defensa se apoyó en su historia de abusos, sus intentos de suicidio y sus diagnósticos de depresión grave y trastorno de la personalidad. Su padrastro, Russell, testificó y admitió los abusos. Lloró en el estrado. Hipotecó su mansión para pagar la defensa de Susan.

El jurado deliberó durante dos horas y media. El 28 de julio de 1995, Susan escuchó su sentencia con los ojos cerrados: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

David Smith, afuera del tribunal, dijo que estaba decepcionado de que no la hubieran condenado a muerte. Prometió dedicar su vida a impedir que saliera.

La junta rechazó la libertad condicional en 2024

El 20 de noviembre de 2024, Susan Smith, entonces con 53 años, compareció ante la Junta de Libertad Condicional y Perdones de Carolina del Sur mediante enlace de video desde la prisión de mujeres de Leath, en Greenwood. Fue su primera audiencia de este tipo. La ley del estado le permite solicitarla cada dos años.

David Smith pidió a las autoridades mantener a su exesposa en la cárcel durante la audiencia (AP Photo)

Habló entre lágrimas. Dijo que sabía que lo que había hecho era horrible. Que daría cualquier cosa por cambiarlo. Invocó su fe cristiana y le pidió a la junta la misma misericordia que, según ella, Dios ya le había concedido.

Un grupo de 15 personas esperaba para hablar en su contra. Entre ellos estaba David Smith. Era la primera vez en 30 años que David volvía a verla, aunque fuera a través de una pantalla.

“Ella tomó el mayor regalo que es la vida y se los quitó”, dijo David ante la junta, según Los Angeles Times. Contó que el crimen de Susan estuvo “bastante cerca” de hacerle acabar con su propia vida. Y recordó la última conversación que tuvo con ella, cuando fue a verla después de la confesión y le preguntó por qué había matado a sus hijos. La respuesta de Susan lo dejó sin palabras: “Tranquilo. Cuando salga de aquí espero regresar contigo y tener más hijos”. La junta votó de manera unánime. La libertad condicional fue denegada.

David Smith sostiene una fotografía de sus hijos Michael y Alex tras la sentencia de su exesposa Susan Smith en julio de 1995 (Archivo)

No existe una cifra pública consolidada que permita afirmar qué porcentaje de los condenados por delitos violentos obtiene la libertad condicional en Carolina del Sur. En años recientes, las tasas generales de aprobación variaron entre el 4% y el 13%, según el período evaluado.

La presencia de 15 testigos en contra, entre ellos el padre de las víctimas y el fiscal original, hizo que las posibilidades de Susan fueran “casi nulas”, según Hayden Smith, profesor de criminología de la Universidad de Carolina del Sur que entrevistó a la detenida, en declaraciones a CNN.

Hasta la fecha de la audiencia se habían recibido al menos 360 cartas, correos y mensajes sobre el caso. Todos menos seis pedían que Susan permaneciera encarcelada.

David Smith volvió a rehacer su vida. Se casó de nuevo y tuvo dos hijos más. Michael y Alexander están enterrados juntos, en el mismo ataúd blanco, en el cementerio de la Iglesia Metodista Bogansville United, en Union.

La segunda audiencia de libertad condicional de Susan Smith está programada para el 19 de noviembre de 2026.