Estados Unidos

La defensa de Christa Pike pidió 120 días para ampliar la demanda tras la ejecución fallida en Tennessee

El Estado solo aceptó un plazo de 30 días; los abogados de la condenada argumentaron que el Departamento Correccional controla su acceso al equipo legal y que aún se desconoce el alcance de las lesiones que sufrió durante el intento de inyección letal

Christa Gail Pike
La defensa de Christa Pike solicitó un plazo de 120 días ante la Corte de Cancillería para modificar la demanda contra el Departamento Correccional de Tennessee. (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp)
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Los abogados de Christa Pike, la condenada de 50 años que sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee, solicitaron un plazo de 120 días para modificar la demanda que presentaron contra el Departamento Correccional del estado (TDOC). El pedido fue incluido en una notificación ante la Corte de Cancillería del Condado de Davidson el 14 de octubre de 2026 y argumenta que aún se desconoce el alcance completo de las lesiones físicas, mentales y psicológicas que Pike sufrió durante el procedimiento que el escrito califica como una “ejecución fallida”.

Los demandados, por su parte, solo aceptaron un plazo de 30 días contados a partir de que Pike abandone la enfermería del centro penitenciario al que fue trasladada. El mismo documento judicial confirma que la condenada fue dada de alta de una clínica privada el 9 de octubre y trasladada al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, donde permanece bajo custodia del TDOC.

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Documento judicial impreso en inglés con membrete del tribunal, nombres de las partes del litigio y cuatro puntos numerados
El documento del Tribunal de Equidad del condado de Davidson en Tennessee notifica el traslado de Christa Gail Pike a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. (Tribunal de Equidad del condado de Davidson)
Página impresa con texto legal en inglés y el número dos en el borde inferior sobre fondo blanco
El documento judicial de Tennessee solicita una prórroga de ciento veinte días para modificar la demanda de la reclusa Christa Pike tras alegar secuelas físicas y psicológicas. (Tribunal de Equidad del condado de Davidson)

Su defensa, a cargo del abogado Randy Spivey, subrayó que esa condición de 30 días depende de una decisión del propio TDOC, que también controla el acceso de la condenada a su equipo legal y a expertos en salud mental. Según el escrito, esa situación afecta de forma directa la capacidad de Pike para colaborar en la preparación de la demanda modificada.

Qué pide la defensa de Christa Gail Pike y por qué el plazo es un punto de conflicto

El 12 de octubre, tres días después del traslado, los abogados de Pike contactaron a los representantes de los demandados para negociar un proceso conjunto de modificación de la demanda. La solicitud formal de los 120 días quedó plasmada en la notificación que la defensa presentó ante la Corte de Cancillería dos días después. Según la notificación ante la Corte de Cancillería, los abogados del Estado respondieron que solo podían aceptar un plazo de 30 días “después de que la señora Pike sea dada de alta de la enfermería”.

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El personal penitenciario utilizó cerca de diez agujas en la Institución de Riverbend sin conseguir acceso venoso en el brazo izquierdo. (REUTERS/Seth Herald)
El personal penitenciario utilizó cerca de diez agujas en la Institución de Riverbend sin conseguir acceso venoso en el brazo izquierdo. (REUTERS/Seth Herald)

El escrito de Spivey subraya que la defensa necesita tiempo suficiente para evaluar las lesiones, conferenciar con Pike y comprender la magnitud de los daños antes de presentar la versión ampliada de la queja judicial.

A partir del traslado al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, quedaron sin efecto cuatro asuntos que la Corte de Cancillería había ordenado revisar: las restricciones físicas aplicadas a Pike durante su hospitalización, su acceso a una tableta electrónica, su contacto con abogados y el requisito de aviso previo de 48 horas antes de cualquier traslado desde la clínica.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital tras problemas con las vías intravenosas

Los detalles del procedimiento del 30 de septiembre provienen de otro documento judicial que Spivey presentó el 22 de octubre ante el tribunal. Según ese escrito, el equipo encargado comenzó a colocar las dos vías intravenosas que exige el protocolo estatal a las 6:34 p.m. en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, y empleó cerca de 10 agujas en ambos brazos sin lograr un acceso venoso funcional en el brazo izquierdo.

Una mujer de cabello rizado sostiene una placa con números frente a una pared con marcas de estatura
Las autoridades trasladaron a Pike al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson tras recibir el alta en una clínica médica.

La primera vía, en el brazo derecho, quedó instalada en unos seis minutos. El proceso en el brazo izquierdo se extendió por casi una hora con múltiples intentos fallidos. A las 6:57 p.m., uno de los integrantes del equipo observó una de las vías y señaló que la vena “podía haber reventado”, pero otros dos miembros indicaron que no podían determinarlo con certeza. Tras un nuevo intento a las 7:07 p.m., la aguja salió visiblemente doblada. “Creo que la vena está reventada”, recordó el abogado que dijo uno de los técnicos.

Pike expresó dolor antes de que le inyectaran el pentobarbital, el sedante que Tennessee utiliza como único fármaco en su protocolo de ejecución. “Siento que mi brazo va a explotar. Me arde”, dijo a las 7:34 p.m., según el relato de su abogado.

El anestesiólogo Joel Zivot señaló que el fármaco se concentró en los tejidos del brazo en lugar de circular por el torrente sanguíneo. (AP Foto/George Walker IV)
El anestesiólogo Joel Zivot señaló que el fármaco se concentró en los tejidos del brazo en lugar de circular por el torrente sanguíneo. (AP Foto/George Walker IV)

El protocolo contempla la administración de una segunda serie de jeringas si la primera dosis no causa la muerte. Ambas fueron aplicadas, pero Pike sobrevivió. A las 9:14 p.m. llegó una ambulancia que la trasladó a un hospital.

Qué dicen los expertos sobre la supervivencia de Pike a la inyección letal

Expertos médicos consultados por medios estadounidenses plantearon que el pentobarbital probablemente se acumuló en el tejido subcutáneo del brazo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo. El doctor Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory que asesoró al equipo de defensa, explicó a la BBC que “la mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, terminó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”.

Un frasco de vidrio ámbar con una etiqueta blanca en inglés que indica Pentobarbital Sodium solución para inyección
La reclusa sobrevivió a la aplicación de dos dosis de pentobarbital durante el proceso de inyección letal. (Department of Justice via AP, File)

Pike permaneció inconsciente y con respiración asistida durante varios días. Sus abogados llegaron a considerar que había sufrido muerte cerebral, pero recuperó la conciencia, comenzó a caminar con ayuda y a pronunciar frases completas antes de recibir el alta médica el 9 de octubre.

El protocolo de Tennessee no contempla el escenario que se produjo con Pike

El documento normativo del estado no define los pasos que corresponden cuando la persona condenada sobrevive a ambas administraciones de pentobarbital. La ejecución fallida —la segunda de este tipo en Tennessee en 2026, tras los problemas con el acceso intravenoso en el caso de Tony Carruthers en mayo— provocó la suspensión de todas las ejecuciones programadas en el estado hasta fin de año.

El gobernador Bill Lee frenó las ejecuciones en el estado hasta fin de año y ordenó una revisión del protocolo oficial. (AP Foto/George Walker IV)
El gobernador Bill Lee frenó las ejecuciones en el estado hasta fin de año y ordenó una revisión del protocolo oficial. (AP Foto/George Walker IV)

El gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente del procedimiento y calificó lo ocurrido como una “tragedia”. Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, un crimen que cometió cuando tenía 18 años en Knoxville.

Su situación legal permanece indefinida: durante una audiencia el 7 de octubre, un abogado del Estado indicó que la decisión sobre una nueva orden de ejecución corresponde a la Corte Suprema de Tennessee.

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