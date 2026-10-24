Jack Lowden y Margaret Qualley serían el próximo 007 y la nueva chica Bond, según las casas de apuestas

Jack Lowden y Margaret Qualley son ahora mismo los favoritos para protagonizar la próxima película de James Bond

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Con el inminente anuncio del próximo James Bond, Jack Lowden y Margaret Qualley son, según las casas de apuestas, la pareja protagónica favorita para la próxima película de 007. Mientras Amazon MGM y el director Denis Villeneuve avanzan con las pruebas de pantalla finales para elegir al nuevo agente secreto, el actor escocés lidera las cuotas para quedarse con el papel y la estadounidense encabeza la lista de candidatas a convertirse en la próxima “chica Bond”. Según datos de Oddschecker, plataforma británica que compara cuotas de distintas casas de apuestas, Lowden tiene un 62 por ciento de probabilidad implícita de ser elegido como el nuevo agente 007. Le siguen Callum Turner con 25 por ciento y Josh O’Connor con 13 por ciento. En el plano femenino, BetOnline ubica a Qualley con un 33 por ciento, apenas por delante de Sydney Sweeney y Anya Taylor-Joy, ambas con 25 por ciento.

Jack Lowden, de 36 años, es un actor escocés nacido en Essex en 1990 y criado en la localidad de Oxton, en los Borders de Escocia. Se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow, donde se graduó en 2011. Antes de su salto a la pantalla, Lowden construyó una carrera teatral sólida. Protagonizó la obra Black Watch del National Theatre of Scotland y encarnó a Eric Liddell en la adaptación escénica de Carros de fuego. Su papel como Oswald en Ghosts, de Henrik Ibsen, le valió el Premio Laurence Olivier y el Ian Charleson Award en 2014.

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En cine, Lowden integró el elenco de Dunkerque (2017), de Christopher Nolan, y protagonizó Mary Queen of Scots (2018), Fighting with My Family (2019) y Benediction (2021), película por la que también se desempeñó como productor ejecutivo. Su papel más reconocido en televisión es el de River Cartwright, agente del MI5, en la serie de Apple TV Slow Horses, donde comparte elenco con Gary Oldman y Kristin Scott Thomas. Por ese personaje recibió dos nominaciones al Premio Emmy. Lowden también fue anunciado como protagonista de la adaptación de Netflix de Pride and Prejudice, donde interpretará a Mr. Darcy, con estreno previsto para diciembre. En su vida personal, está casado con la actriz Saoirse Ronan, nominada cuatro veces al Óscar, con quien se casó en Edimburgo en 2024 y con quien tuvo un hijo al año siguiente.

Margaret Qualley ya se puso en la piel de Chica Bond durante una actuación de los Oscar

Quién es Margaret Qualley, la favorita para ser la chica Bond

Margaret Qualley, de 31 años, nació el 23 de octubre de 1994 en Kalispell, Montana, Estados Unidos. Es hija de la actriz Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley. Antes de dedicarse a la actuación, se formó como bailarina de ballet clásico y trabajó como modelo. Su debut cinematográfico ocurrió de forma casual en Palo Alto (2013), de Gia Coppola. Poco después consiguió un papel recurrente en la serie de HBO The Leftovers (2014-2017). Su carrera se consolidó con Once Upon a Time... in Hollywood (2019), de Quentin Tarantino, y con la miniserie de Netflix Maid (2021), que le valió una nominación al Globo de Oro.

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En los últimos años, Qualley trabajó con el director Yorgos Lanthimos en Poor Things (2023) y Kinds of Kindness (2024). Su papel más reciente de peso fue el de Sue en The Substance (2024), película de terror corporal junto a Demi Moore que le significó otra nominación al Globo de Oro. En su vida personal, Qualley estuvo casada con el productor musical Jack Antonoff, líder de la banda Bleachers y colaborador habitual de Taylor Swift. La pareja, que se casó en 2023 en Long Beach Island, Nueva Jersey, se separó en julio de 2026 tras casi tres años de matrimonio.

Una fuente citada por People describió la relación como “complicada”, mientras que la representante de Qualley negó versiones de infidelidad o problemas de confianza en un comunicado emitido en julio. Las pruebas de pantalla finales para definir al próximo Bond comenzaron este fin de semana, según informó previamente The Hollywood Reporter. Además de Lowden, Calum Turner y Josh O’Connor integran el grupo de finalistas que compiten por el papel.

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