España Cultura

Jack Lowden y Margaret Qualley serían el próximo 007 y la nueva chica Bond, según las casas de apuestas

La actriz se encuentra actualmente preparando el remake de ‘Possession’, mientras que el actor lleva durante varias temporadas dando vida a un espía en la serie ‘Slow Horses’

Jack Lowden y Margaret Qualley son ahora mismo los favoritos para protagonizar la próxima película de James Bond
Jack Lowden y Margaret Qualley son ahora mismo los favoritos para protagonizar la próxima película de James Bond
Guardar

Con el inminente anuncio del próximo James Bond, Jack Lowden y Margaret Qualley son, según las casas de apuestas, la pareja protagónica favorita para la próxima película de 007. Mientras Amazon MGM y el director Denis Villeneuve avanzan con las pruebas de pantalla finales para elegir al nuevo agente secreto, el actor escocés lidera las cuotas para quedarse con el papel y la estadounidense encabeza la lista de candidatas a convertirse en la próxima “chica Bond”. Según datos de Oddschecker, plataforma británica que compara cuotas de distintas casas de apuestas, Lowden tiene un 62 por ciento de probabilidad implícita de ser elegido como el nuevo agente 007. Le siguen Callum Turner con 25 por ciento y Josh O’Connor con 13 por ciento. En el plano femenino, BetOnline ubica a Qualley con un 33 por ciento, apenas por delante de Sydney Sweeney y Anya Taylor-Joy, ambas con 25 por ciento.

Jack Lowden, de 36 años, es un actor escocés nacido en Essex en 1990 y criado en la localidad de Oxton, en los Borders de Escocia. Se formó en la Royal Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow, donde se graduó en 2011. Antes de su salto a la pantalla, Lowden construyó una carrera teatral sólida. Protagonizó la obra Black Watch del National Theatre of Scotland y encarnó a Eric Liddell en la adaptación escénica de Carros de fuego. Su papel como Oswald en Ghosts, de Henrik Ibsen, le valió el Premio Laurence Olivier y el Ian Charleson Award en 2014.

PUBLICIDAD

En cine, Lowden integró el elenco de Dunkerque (2017), de Christopher Nolan, y protagonizó Mary Queen of Scots (2018), Fighting with My Family (2019) y Benediction (2021), película por la que también se desempeñó como productor ejecutivo. Su papel más reconocido en televisión es el de River Cartwright, agente del MI5, en la serie de Apple TV Slow Horses, donde comparte elenco con Gary Oldman y Kristin Scott Thomas. Por ese personaje recibió dos nominaciones al Premio Emmy. Lowden también fue anunciado como protagonista de la adaptación de Netflix de Pride and Prejudice, donde interpretará a Mr. Darcy, con estreno previsto para diciembre. En su vida personal, está casado con la actriz Saoirse Ronan, nominada cuatro veces al Óscar, con quien se casó en Edimburgo en 2024 y con quien tuvo un hijo al año siguiente.

Margaret Qualley ya se puso en la piel de Chica Bond durante una actuación de los Oscar
Margaret Qualley ya se puso en la piel de Chica Bond durante una actuación de los Oscar

Quién es Margaret Qualley, la favorita para ser la chica Bond

Margaret Qualley, de 31 años, nació el 23 de octubre de 1994 en Kalispell, Montana, Estados Unidos. Es hija de la actriz Andie MacDowell y del exmodelo Paul Qualley. Antes de dedicarse a la actuación, se formó como bailarina de ballet clásico y trabajó como modelo. Su debut cinematográfico ocurrió de forma casual en Palo Alto (2013), de Gia Coppola. Poco después consiguió un papel recurrente en la serie de HBO The Leftovers (2014-2017). Su carrera se consolidó con Once Upon a Time... in Hollywood (2019), de Quentin Tarantino, y con la miniserie de Netflix Maid (2021), que le valió una nominación al Globo de Oro.

PUBLICIDAD

En los últimos años, Qualley trabajó con el director Yorgos Lanthimos en Poor Things (2023) y Kinds of Kindness (2024). Su papel más reciente de peso fue el de Sue en The Substance (2024), película de terror corporal junto a Demi Moore que le significó otra nominación al Globo de Oro. En su vida personal, Qualley estuvo casada con el productor musical Jack Antonoff, líder de la banda Bleachers y colaborador habitual de Taylor Swift. La pareja, que se casó en 2023 en Long Beach Island, Nueva Jersey, se separó en julio de 2026 tras casi tres años de matrimonio.

Una fuente citada por People describió la relación como “complicada”, mientras que la representante de Qualley negó versiones de infidelidad o problemas de confianza en un comunicado emitido en julio. Las pruebas de pantalla finales para definir al próximo Bond comenzaron este fin de semana, según informó previamente The Hollywood Reporter. Además de Lowden, Calum Turner y Josh O’Connor integran el grupo de finalistas que compiten por el papel.

Temas Relacionados

Jack LowdenMargaret QualleyActoresJames Bond007CineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secreto mejor guardado de ‘Vengadores: Doomsday’ se llama Sandra Hüller: la actriz de ‘Anatomía de una caída’ tiene un cameo en la película de Marvel

La intérprete alemana ya está en otra de las grandes películas del año, ‘Proyecto Salvación’, aunque se desconoce aun el rol que tendrá en esta aventura

El secreto mejor guardado de ‘Vengadores: Doomsday’ se llama Sandra Hüller: la actriz de ‘Anatomía de una caída’ tiene un cameo en la película de Marvel

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

La cantante y poeta estadounidense ha recibido el galardón como reconocimiento a medio siglo de carrera. Smith ha hecho referencia a dos de sus temas más famosos, ‘People have the power’ y ‘Wing’, que habla sobre la libertad

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

Julian Barnes, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”

El escritor británico ha recogido el galardón con un discurso en el que ha criticado el progreso de las artes

Julian Barnes, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”

Dónde ver las películas de Studio Ghibli, el estudio de animación japonés que ha recibido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

Las 25 cintas que integran su filmografía desde 1984 pueden disfrutarse en plataformas en España

Dónde ver las películas de Studio Ghibli, el estudio de animación japonés que ha recibido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026

El asesinato del oso Cachou se convierte en una serie para Movistar Plus: “Entre el naturalismo, el humor negro de los hermanos Coen y el policíaco”

Se ha presentado en la Seminci ‘Matar a un oso’, la última ficción de los hermanos Cabezudo, basada en hechos reales, en la que configuran un soberbio ‘true crime’ donde la víctima no es humana

El asesinato del oso Cachou se convierte en una serie para Movistar Plus: “Entre el naturalismo, el humor negro de los hermanos Coen y el policíaco”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de las candidaturas, los sondeos y actos de Sánchez y Feijóo

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario