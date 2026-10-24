Venezuela

La Embajada de EEUU confirmó que todo su personal ya trabaja desde Caracas: “El objetivo es avanzar hacia elecciones libres”

El encargado de negocios John M. Barrett aseguró que el gran objetivo es alcanzar la fase tres para celebrar comicios justos “para que el pueblo venezolano tenga una democracia duradera”

Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. (Foto AP/Ariana Cubillos)
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La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha informado este sábado de que todo su personal está ya trabajando en Caracas y ha destacado que el objetivo final de la reconstrucción de relaciones con el Gobierno venezolano es la celebración de “elecciones libres y justas”.

“Hoy me complace anunciar un gran paso. Todo nuestro personal ya está trabajando desde nuestra Embajada (...). Ya brindamos la gama completa de servicios a ciudadanos estadounidenses y seguiremos ampliando nuestros servicios consulares”, ha explicado el encargado de negocios de la Embajada, John M. Barrett, máximo representante diplomático norteamericano en Caracas.

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Barrett ha destacado que “el objetivo es claro: llegar a la tercera fase para avanzar hacia elecciones libres y justas para que el pueblo venezolano tenga una democracia duradera”.

El diplomático se refiere así al plan de tres fases esbozado por la Administración de Donald Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición y a unas nuevas elecciones tras el arresto del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital venezolana.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Palacio de Miraflores/Material distribuido vía REUTERS
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Palacio de Miraflores/Material distribuido vía REUTERS

El mensaje de Barrett destaca que la presencia diplomática estadounidense ampliada en Caracas “expande nuestra capacidad para trabajar directamente con el pueblo venezolano”. “Junto con nuestros socios y en el marco del Plan de Tres Fases buscamos promover la estabilidad y apoyar la recuperación de servicios esenciales. Esto incluye estabilizar la red eléctrica y fortalecer los servicios de salud”, ha apuntado.

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“La recuperación económica es una prioridad de la segunda fase. Ya hemos atraído a importantes empresas estadounidenses que están invirtiendo en la economía venezolana, generando empleos de calidad y impulsando la innovación. Apoyamos un proceso de reconciliación liderado por los propios venezolanos”, ha explicado.

Entretanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al encargado de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, John Barrett, inspeccionaron este viernes los avances del acuerdo petrolero que suscribieron ambas naciones en agosto pasado y que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

“Nosotros queremos mostrarle al país los avances, que se sepa que no nos quedamos en el tintero (...) que vamos más allá, vamos a la acción y vamos a la producción”, señaló la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los funcionarios revisaron la producción en un campo petrolero del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde, de acuerdo a Rodríguez, se logró la producción este viernes de 115.000 barriles y se proyecta llegar a diciembre con 120.000 barriles diarios.

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La presidenta sostuvo que el objetivo es que la nación caribeña sea uno de los principales productores de crudo del mundo y que esa productividad se traduzca en la vida diaria de los venezolanos con salarios, hospitales públicos, escuelas, servicios públicos, vialidad.

“Allí va el desarrollo de Venezuela y queríamos mostrar justamente el impulso productivo que le estamos dando a la industria de los hidrocarburos y cómo puede encadenarse con otros motores de la economía”, agregó.

Por su parte, Barrett dijo que es impresionante el trabajo que ya se está haciendo en medio del acuerdo petrolero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron el 30 de marzo pasado sus relaciones diplomáticas que Nicolás Maduro rompió en 2019.

Tras la detención de Maduro y el restablecimiento de los lazos comunes, ambos países han llegado a llamarse “socios” y “amigos” en medio de diversos convenios firmados en materia de petróleo, oro y minería. En agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permite a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este contexto, el Gobierno de Donald Trump ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de haber retirado las sanciones contra la presidenta encargada y a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez.

(Con información de EFE)

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