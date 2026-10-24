Estados Unidos

Un hombre fue sentenciado por un asesinato cometido en 1997, después de que otro hombre inocente cumpliera 25 años de condena

Pruebas de ADN identificaron al responsable de la muerte de Damond Wittman y permitieron exonerar a Martin Santillan, quien pasó más de dos décadas encarcelado por un crimen que no cometió

Michael Nevarez recibió una condena de 21 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de Damond Wittman (Cárcel del condado de Dallas)
Michael Nevarez recibió una condena de 21 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de Damond Wittman (Cárcel del condado de Dallas)
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Un hombre que pasó más de 25 años en prisión por un asesinato que no cometió fue exonerado, mientras que el responsable identificado por nuevas pruebas genéticas recibió una condena. Michael Nevarez fue sentenciado a 21 años de prisión por el homicidio de Damond Wittman, ocurrido en 1997 en Deep Ellum, un distrito de Dallas, Texas, informó CBS News Texas.

Nevarez, de 45 años, se declaró culpable esta semana del asesinato de Wittman, de 21 años. El crimen ocurrió el 14 de julio de 1997 frente a un club nocturno de Deep Ellum y derivó, un año más tarde, en la condena a prisión perpetua de Martin Santillan, quien sostuvo durante toda su encarcelación que era inocente.

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El ataque ocurrió tras una discusión por un cigarrillo

Las autoridades relataron a CBS News Texas que Nevarez tenía 16 años cuando se acercó a Wittman y a sus amigos para pedirles un cigarrillo. Después de recibirlo, habría sacado un arma y exigido dinero al grupo.

Wittman se resistió durante el asalto y recibió varios disparos. El joven fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Baylor, donde murió a causa de las heridas, de acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio estadounidense.

El proceso judicial contra Nevarez tardó casi tres décadas en llegar a una condena. La investigación se reactivó a partir de pruebas de ADN obtenidas de una camiseta de los Dallas Stars encontrada cerca del escenario del crimen. Esos análisis permitieron vincular al ahora condenado con el homicidio y, al mismo tiempo, desmontaron el caso que había enviado a Santillan a prisión.

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Tras la identificación genética, Nevarez fue localizado y detenido en Colorado, precisó el informe. La fiscalía logró su declaración de culpabilidad y un jurado estableció una pena de 21 años de cárcel.

El ADN descartó al hombre condenado en 1998

Las pruebas de ADN sobre una camiseta de los Dallas Stars descartaron a Martin Santillan y señalaron al verdadero responsable
Las pruebas de ADN sobre una camiseta de los Dallas Stars descartaron a Martin Santillan y señalaron al verdadero responsable

Santillan tenía 24 años cuando fue condenado por asesinato capital en 1998. La sentencia fue de prisión perpetua y permaneció recluido hasta diciembre de 2022, cuando recuperó la libertad tras la revisión del caso.

La organización Centurion Ministries, dedicada a revisar condenas de personas que sostienen haber sido encarceladas injustamente, había presentado el expediente ante la Unidad de Integridad de Condenas de la Fiscalía del Condado de Dallas en 2008. Sin embargo, las primeras pruebas genéticas no ofrecieron resultados concluyentes.

En 2021, los investigadores reabrieron el caso y dispusieron nuevos análisis sobre la camiseta recuperada en las inmediaciones. El resultado fue determinante: el ADN de Santillan no estaba en la prenda que, de acuerdo con la fiscalía, llevaba el autor del crimen.

En marzo de 2023, un juez del Condado de Dallas desestimó formalmente el cargo de asesinato contra Santillan. La medida cerró el proceso judicial que lo había mantenido privado de su libertad durante más de un cuarto de siglo.

La fiscalía reconoció el daño de la condena errónea

El fiscal John Creuzot reconoció el daño del error judicial y afirmó que la resolución aporta justicia a la familia Wittman
El fiscal John Creuzot reconoció el daño del error judicial y afirmó que la resolución aporta justicia a la familia Wittman

El fiscal penal del Condado de Dallas, John Creuzot, afirmó que la sentencia contra Nevarez constituye un avance para la familia de Wittman, que había esperado décadas por una resolución. “El resultado de hoy es un paso importante hacia la rendición de cuentas por el asesinato de Damond Wittman y para su familia”, declaró el funcionario, en palabras recogidas por CBS News Texas.

Creuzot también se refirió a las consecuencias del error judicial sobre Santillan. “Es también un recordatorio de las profundas consecuencias de una condena errónea. Martin Santillan perdió más de 25 años de su vida por un delito que no cometió”, aseguró.

Paul Casteleiro, abogado de Centurion Ministries, sostuvo ante el medio que la acusación original se apoyaba principalmente en un solo testigo presencial. La defensa había cuestionado durante años la investigación policial y la fiabilidad de aquella identificación.

Cuando quedó exonerado en 2023, Santillan celebró su libertad junto a familiares y amigos frente al tribunal. “Aunque llevo fuera unos días, ahora es real; ahora terminó”, expresó entonces. Durante ese encuentro, llevaba una camiseta con una frase que resumía su postura desde el inicio del caso: “Yo no lo hice”.

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