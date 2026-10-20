Christa Pike: ¿podría enfrentar un segundo intento de ejecución tras la inyección fallida?

Christa Pike regresó a prisión con secuelas motrices y del habla tras sobrevivir a dos dosis de pentobarbital en Tennessee.

Guardar

En Tennessee, la reclusa Christa Pike sobrevivió a dos dosis del fármaco pentobarbital durante un intento de ejecución por inyección letal que fracasó ante los ojos de todo el país. Una semana después del procedimiento fallido, Pike fue dada de alta del hospital y regresó a prisión, donde, según sus abogados, camina y habla de forma limitada. El caso, sin precedentes modernos en Estados Unidos, colocó al sistema de justicia penal del estado en un terreno desconocido y abrió un debate que mezcla derecho constitucional, política electoral y opinión pública.

Ahora, con el gobernador Bill Lee a punto de dejar el cargo en enero de 2027, una investigación independiente en marcha y los abogados de Pike en plena ofensiva legal, el estado enfrenta una pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿qué camino tomará Tennessee para resolver el caso de la única condenada a muerte que sobrevivió a la administración completa de los fármacos letales?

PUBLICIDAD

Christa Pike y la ejecución fallida que paralizó la pena de muerte en Tennessee

El intento de ejecución se concretó tras más de una hora de esfuerzos del personal penitenciario para establecer una vía intravenosa, con al menos siete agujas. Los abogados de Pike habían advertido en documentos judiciales que su clienta padecía trombocitosis —un trastorno de coagulación— y tenía venas de calibre reducido. A pesar de esas alertas, el Departamento Correccional de Tennessee sostuvo que actuó conforme a su protocolo.

El personal penitenciario utilizó al menos siete agujas durante más de una hora pese a las advertencias sobre los trastornos vasculares de Pike. (MAY MARTINEZ/SPECIAL TO THE NEWS SENTINEL)

Pike permaneció inconsciente durante días tras recibir las dos dosis de pentobarbital y fue trasladada a un hospital. “Es una vergüenza para el estado de Tennessee que, después de intentar matarla, tuvieran que brindarle atención médica que le salvara la vida”, declaró Corinna Barrett Lain, profesora de la Universidad de Richmond y autora del libro Secretos del Estado asesino, en declaraciones recogidas por CNN.

PUBLICIDAD

La ejecución de Pike ni siquiera fue la única frustrada en el estado este año: en mayo, las autoridades detuvieron la de Tony Carruthers tras no lograr el acceso intravenoso.

Los argumentos constitucionales que podrían frenar un segundo intento de ejecución

En una audiencia en Nashville, el abogado de Pike, Luke Ihnen, advirtió que “el estado no ha hecho ninguna promesa de que la Sra. Pike no vaya a ser ejecutada en el futuro”, según CNN. Su equipo pidió la preservación de las pruebas y solicitó al gobernador Lee que conmute la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional.

La defensa legal de Christa Pike solicitó la conmutación de la pena a cadena perpetua bajo el amparo de la Octava Enmienda. (George Walker IV/Pool via REUTERS)

La defensa maneja dos líneas constitucionales. La primera apela a la prohibición de la doble incriminación: como las drogas fueron efectivamente inyectadas, el castigo ya habría comenzado y no podría repetirse. “Cuando empiezan a administrarse las drogas, el castigo ha comenzado, y la doble incriminación se aplica cuando comienza el castigo”, explicó Austin Sarat, profesor del Amherst College, a CNN.

PUBLICIDAD

Christa Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. El intento de inyección letal falló y abrió una disputa sobre el futuro de su condena.

La segunda invoca la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Robert Dunham, director del Proyecto de Políticas sobre la Pena de Muerte, señaló a CNN que “las implicaciones para la salud mental de haber pasado por esto sugieren un nivel elevado de ansiedad y terror en un segundo intento”.

De Willie Francis a Romell Broom, los precedentes que marcan el caso Pike

En 1946, Willie Francis, un joven de 16 años en Luisiana, sobrevivió a una ejecución en la silla eléctrica por un fallo mecánico. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó sus alegatos de doble incriminación y castigo cruel con una frase categórica: “Los accidentes ocurren y nadie tiene la culpa”.

PUBLICIDAD

Los tribunales evaluaron precedentes históricos como los casos de Willie Francis y Romell Broom para definir la legalidad de un segundo intento.

Sin embargo, expertos consultados por CNN y la BBC coincidieron en que el caso de Pike difiere en un punto esencial: lo ocurrido no fue un accidente imprevisible, ya que sus abogados habían alertado sobre sus condiciones médicas. “Aparentemente no hubo ningún fallo. Lo que haya salido mal fue consecuencia de un mal funcionamiento del proceso. Eso no es casualidad”, afirmó Dunham.

Otro antecedente es el de Romell Broom, cuya ejecución en Ohio fracasó en 2009 porque los funcionarios no lograron colocar la vía intravenosa. La Corte Suprema estatal permitió un segundo intento al determinar que, como los fármacos nunca fueron inyectados, el castigo no había comenzado. En el caso de Pike, esa distinción juega a su favor.

PUBLICIDAD

Silla eléctrica, nitrógeno y los métodos alternativos que baraja Tennessee

Si la vía de la inyección letal queda bloqueada, el estado podría optar por otro método. Stephen Ross Johnson, presidente electo de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales (NACDL), advirtió a la BBC que eso requeriría “obstáculos legales adicionales”, entre ellos la aprobación del gobernador y, posiblemente, de la legislatura.

Figuras políticas ya plantearon opciones. La senadora Marsha Blackburn, candidata republicana a la gobernación, escribió en X: “Que regrese la silla eléctrica y que se haga justicia rápidamente”. El congresista Tim Burchett informó que presentó un proyecto de ley para restablecer la horca.

Varios dirigentes políticos, como Marsha Blackbur, propusieron el restablecimiento de la silla eléctrica y la horca ante los problemas de la inyección letal. (REUTERS/Eric Lee)

Dado que Pike cometió el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, antes del cambio en las leyes de ejecución, la silla eléctrica podría ser una opción, pero solo si Pike renuncia por escrito a la inyección letal, según Chris Slobogin, profesor de la Universidad Vanderbilt, en declaraciones a la BBC.

PUBLICIDAD

El precedente más cercano es el de Kenneth Eugene Smith, ejecutado en Alabama en 2024 con gas nitrógeno tras un primer intento fallido con inyección letal.

Bill Lee, las elecciones y la incertidumbre política que rodea el caso

Lee ordenó una revisión independiente y pospuso la última ejecución programada de su mandato, prevista para diciembre. Tiene la potestad de conmutar sentencias, pero no dio señales claras. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Lee no ha concedido clemencia a ningún condenado a muerte durante su gestión.

El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente del sistema penitenciario y postergó la última ejecución de su mandato. (AP Foto/George Walker IV)

Slobogin estimó en declaraciones a la BBC que el gobernador podría optar por la conmutación si la investigación revela irregularidades: “Si la investigación sugiere que el protocolo no se siguió, esa podría ser la salida fácil para él, dadas las complicaciones y toda la mala prensa”.

PUBLICIDAD

Si Lee no actúa antes de enero, el caso pasará a su sucesor. Las posturas son opuestas: la demócrata Jerri Green prometió una moratoria sobre las ejecuciones; Blackburn abogó por avanzar con la sentencia mediante métodos alternativos.

El costo político de un segundo intento y la opinión pública dividida

Más allá del plano jurídico, un nuevo intento implicaría un desgaste difícil de medir. Lain lo definió como una “pesadilla de relaciones públicas” para Tennessee en declaraciones a CNN: “La opinión pública ya está indignada, y un nuevo acto de crueldad podría hacer que se vuelva en contra de la pena de muerte, sin más”.

Las cifras respaldan esa lectura. Cuando Pike asesinó a Slemmer en 1995, cerca del 75% de los estadounidenses apoyaba la pena capital, según Gallup. Los datos de 2025 sitúan ese respaldo en torno al 50%.

PUBLICIDAD

Un gráfico de Gallup traza la postura a favor y en contra de la pena de muerte por homicidio en Estados Unidos desde 1940 hasta la actualidad. (Gallup )

Dunham agregó que las ejecuciones fallidas alimentan el escepticismo sobre la capacidad del gobierno para llevar a cabo estos procedimientos.

Quienes apoyan un segundo intento recuerdan a la víctima. “Hemos pagado por Christa Pike, ahora estamos pagando por abogados, por facturas de hospital, y ahora hablan de demandas. Y lo peor es que se han olvidado de Colleen”, declaró Michelle Nowell, residente de Tennessee, a CNN tras la audiencia.

Mientras tanto, la sentencia de muerte de Pike sigue vigente, pero nadie en Tennessee puede decir hoy cuándo, cómo ni si se va a cumplir.