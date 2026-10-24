La matrícula en las universidades públicas de Michigan disminuye un 2%, la primera caída en tres años

La matrícula en las 15 universidades públicas de Michigan cayó un dos por ciento en el otoño de 2026 e interrumpió tres años de recuperación (Michigan State University)

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La matrícula de las universidades públicas de Michigan cayó 2 % durante el otoño de 2026 y llegó a 254.107 estudiantes, de acuerdo con cifras preliminares de la Asociación de Universidades Estatales de Michigan. Los datos, difundidos por CBS News Detroit en una información atribuida a Bridge Michigan y The Associated Press, muestran descensos en casi todas las instituciones del sistema.

La reducción interrumpe un período de tres años en el que la inscripción universitaria se había recuperado o se había mantenido sin cambios relevantes. La matrícula conjunta de las 15 universidades públicas del estado alcanzó 259.330 alumnos en 2025, frente a los 254.107 registrados este año.

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El informe también indicó que el retroceso fue más pronunciado entre los estudiantes de posgrado, cuya cantidad disminuyó cerca de 5 %. Para Dan Hurley, director ejecutivo de la Asociación de Universidades Estatales de Michigan, el comportamiento de ese segmento está relacionado con las dificultades que enfrentan los alumnos internacionales para ingresar al país.

Lake Superior State registró la mayor caída de estudiantes

Lake Superior State University registró el descenso proporcional más marcado tras perder el catorce por ciento de su alumnado (Michigan State University)

La institución con el descenso proporcional más marcado fue Lake Superior State University, cuya matrícula pasó de 1.440 a 1.232 estudiantes. La merma representa alrededor de 14 %, tal como detalló el relevamiento citado por el medio estadounidense.

También se redujo la inscripción en Northern Michigan University, ubicada en la península superior del estado. La universidad pasó de 7.386 a 6.961 estudiantes, una variación cercana al 6 %. En proporciones similares, Eastern Michigan University descendió de 12.176 a 11.468 alumnos.

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Otras cuatro casas de estudios registraron bajas próximas al 5 %. CBS News Detroit informó que Ferris State University pasó de 9.877 a 9.386 estudiantes; Michigan Technological University, de 7.411 a 7.054; Central Michigan University, de 14.171 a 13.524; y Oakland University, de 15.979 a 15.252.

La segunda universidad más grande del estado, Michigan State University, también acusó una reducción, aunque menor: su matrícula se ubicó en 50.941 alumnos, frente a los 51.838 del ciclo previo. La variación fue de casi 2 %, según los números preliminares.

Tres universidades evitaron un retroceso en la matrícula

El sistema estatal de universidades acumula una merma general de estudiantes desde su registro histórico máximo alcanzado en 2011 (Foto: Twitter @taylorwolfe21_)

La Universidad de Míchigan fue una de las pocas excepciones dentro de la tendencia general. Su cantidad de estudiantes creció alrededor de 1 % y alcanzó los 54.181. La sede de Flint aumentó cerca de 2 %, hasta los 7.258 alumnos.

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Por su parte, Wayne State University mantuvo prácticamente estable su inscripción, con 24.182 estudiantes. Esas tres instituciones fueron las únicas de las 15 universidades públicas de Míchigan que no informaron una caída en la matrícula este otoño.

Los antecedentes recopilados por la asociación muestran que el sistema estatal atravesaba un descenso desde 2011, cuando llegó a un máximo de 301.919 estudiantes. La cifra se redujo con fuerza durante la pandemia de coronavirus, aunque posteriormente inició una recuperación que se sostuvo hasta 2025.

La reducción de egresados y las visas afectan la inscripción

Hurley atribuyó la baja a dos factores. El primero es el descenso sostenido de graduados de secundaria en Míchigan, que limita el número de potenciales postulantes. “El próximo año marcará el vigésimo año de disminución en la cantidad de estudiantes provenientes de las escuelas secundarias del estado”, afirmó el directivo en declaraciones recogidas por el medio.

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El segundo factor señalado por Hurley son las medidas federales vinculadas con estudiantes extranjeros durante la administración de Donald Trump. Entre ellas mencionó las restricciones de viaje para algunos países y los controles sobre las redes sociales de los solicitantes de visas.

“La cantidad de estudiantes de posgrado refleja de manera directa la política federal en materia de visas para alumnos internacionales”, aseguró Hurley. El responsable de la asociación sostuvo que esas medidas podrían explicar parte de las pérdidas en varias instituciones, incluida Michigan Technological University.

El directivo agregó que las becas estatales, entre ellas la Michigan Achievement Scholarship, y la ayuda financiera entregada por las universidades amortiguan el impacto. “Si no existieran esos apoyos, las cifras serían mucho más graves”, advirtió.

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