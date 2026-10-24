Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

Apple enfrenta críticas por el diseño de Safari para el iPhone Duo. REUTERS/Isabel Infantes

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Apple está explorando cambios en Safari para aprovechar mejor la pantalla externa del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, después de que usuarios y especialistas señalaran que los controles del navegador ocupan parte del espacio disponible para visualizar páginas web. La compañía busca una alternativa que permita utilizar más superficie de la pantalla sin ocultar textos, botones u otros elementos importantes de los sitios.

La iniciativa fue mencionada por Jen Simmons, integrante del equipo de WebKit, en una publicación sobre las novedades de Safari 27.1. Según informó el medio especializado 9to5Mac, Apple estudia cómo permitir que los desarrolladores aprovechen de manera más flexible el espacio situado detrás de los controles del navegador.

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El problema se presenta principalmente cuando el dispositivo está plegado y el usuario navega desde su pantalla externa. En esa configuración, los controles de Safari se ubican en el lateral derecho y reducen el ancho disponible para mostrar el contenido de las páginas.

Apple busca rediseñar Safari en el iPhone Duo.

Por qué Safari ocupa demasiado espacio en el iPhone Duo

El diseño de Safari en el iPhone Duo responde a una característica particular de los celulares plegables: el espacio disponible cambia según se utilice el equipo cerrado o desplegado.

Para aprovechar mejor la altura de la pantalla externa, Apple coloca los controles del navegador en un lateral en lugar de concentrarlos en la parte inferior. Aunque esta distribución permite liberar espacio vertical, también reduce el ancho que queda para mostrar textos, fotografías y otros elementos de las páginas web.

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El resultado es una experiencia de navegación en la que el contenido puede verse más estrecho de lo esperado. El inconveniente no depende únicamente del tamaño de la pantalla, sino también de cómo se distribuyen los elementos de la interfaz y de las restricciones que Safari aplica al espacio disponible para los sitios.

Usuarios del iPhone Duo se quejan del diseño de Safari cuando se usa en la pantalla externa del teléfono plegable. REUTERS/Isabel Infantes

En su análisis del problema, 9to5Mac señaló que los controles laterales ocupan una parte considerable de la superficie útil del navegador. La dificultad se vuelve menos evidente cuando el usuario despliega el dispositivo y utiliza la pantalla interior, que ofrece más espacio para consultar páginas y desplazarse por ellas.

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Apple busca una solución sin ocultar contenido de las páginas

Una posibilidad técnica consiste en permitir que los sitios web se extiendan por debajo de los controles de Safari. De esta manera, los diseñadores podrían aprovechar una mayor parte del ancho de la pantalla para fondos, encabezados y otros componentes visuales.

Sin embargo, Apple advierte que habilitar esa opción de manera general podría generar nuevos problemas. Algunos sitios no están preparados para mostrar contenido en áreas ocupadas por controles del sistema, por lo que un botón, un título o una parte importante de una página podrían quedar ocultos.

Apple ya se encuentra buscando una solución para la interfaz de Safari en el iPhone Duo. REUTERS/Annegret Hilse

Por ese motivo, la compañía está investigando una alternativa que permita utilizar ese espacio de forma más segura y sencilla para los desarrolladores. Simmons también invitó a la comunidad a compartir propuestas sobre cómo resolver esta limitación.

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Por ahora, Apple no ha anunciado una solución definitiva ni una fecha para su implementación. La publicación de WebKit describe una investigación en curso, no una función que ya esté disponible para todos los usuarios.

El reto de adaptar las aplicaciones a los celulares plegables

El caso de Safari refleja uno de los desafíos que enfrentan los fabricantes al desarrollar celulares con pantallas plegables. No basta con incorporar una superficie flexible: también es necesario adaptar el sistema operativo y las aplicaciones para que respondan a diferentes tamaños y proporciones.

En un teléfono convencional, los desarrolladores trabajan con dimensiones relativamente estables. En un plegable, una misma aplicación debe ofrecer una experiencia funcional tanto en la pantalla exterior como en la interior, sin que los controles interfieran con el contenido.

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Las aplicaciones de iOS deberán ser adaptados al iPhone Duo. REUTERS/Annegret Hilse

Para Apple, el desafío consiste en mantener una navegación coherente en ambas configuraciones y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas que permitan a los sitios web adaptarse al formato del iPhone Duo.

Los cambios que la compañía estudia podrían beneficiar a los desarrolladores y usuarios que navegan desde la pantalla externa. No obstante, hasta que Apple publique una solución concreta, seguirá siendo necesario comprobar cómo evoluciona Safari y qué opciones ofrece para aprovechar mejor el espacio disponible.