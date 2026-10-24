California enfrenta mareas que podrían romper récords modernos y causar inundaciones desde este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de inundación costera en California ante la llegada de mareas récord (REUTERS/Mike Blake)

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de inundación costera para los condados de San Diego y Orange que regirá desde este domingo hasta el jueves, ante mareas que podrían romper récords modernos en el sur de California. Avisos similares alcanzan a Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo y las bahías de San Francisco y Monterey.

Las mareas más altas se esperan entre el lunes y el miércoles. Newport Beach, que declaró emergencia local, estima picos ajustados de 2,52 metros (8,3 pies) el lunes a las 9:15 h, 2,59 metros (8,5 pies) el martes a las 9:50 h y 2,56 metros (8,4 pies) el miércoles a las 10:28 h. Esas proyecciones de la ciudad incluyen un sobrenivel de medio metro respecto de las predicciones astronómicas estándar de la NOAA, atribuido a la temperatura anómala del océano, informó el Los Angeles Times.

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Nivel del mar entre 38 y 53 centímetros por encima de lo previsto

El NWS estima que las mareas reales en el sur de California están entre 38 y 53 centímetros (1,25 a 1,75 pies) por encima de lo que indicaría la posición relativa de la Tierra, el Sol y la Luna. La causa principal es el calor del agua: en el muelle de Scripps, en La Jolla, la superficie alcanzó en 2026 un máximo anual de 25 ℃ (77 ℉), cuando el promedio ronda los 21 ℃ (70 ℉). Este jueves marcaba 22,7 ℃ (73 ℉), muy por encima de los 18,8 ℃ (66 ℉) habituales para esta época. El agua más caliente se expande y eleva el nivel del mar.

“Los niveles del agua han estado al menos medio pie por encima de la predicción durante meses”, dijo Reinhard Flick, investigador de la Scripps Institution of Oceanography, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. A la anomalía térmica se suman una onda impulsada por El Niño desde la costa peruana y el efecto acumulado del calentamiento global, que elevó el nivel del mar en California unos 30 centímetros en 125 años.

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Dos ciclos lunares simultáneos que amplifican las mareas hasta fin de año

La ciudad de Newport Beach declaró la emergencia local debido a cálculos de marea que superan los dos metros y medio de altura (REUTERS/David Swanson)

California se encuentra cerca del pico de dos ciclos lunares simultáneos —el nodo lunar de 18,6 años y el perigeo lunar de 4,4 años— que alteran las fuerzas generadoras de mareas, explicó Flick. Esta alineación, que ocurre una vez cada dos décadas, no cederá pronto: se esperan mareas aún más altas en torno al Día de Acción de Gracias, Navidad y el Día de Martin Luther King Jr.

“Es probable que empeore antes de mejorar”, advirtió Daniel Swain, científico climático del programa de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, en declaraciones al diario. El riesgo se agudizaría si las mareas extraordinarias coinciden con tormentas invernales.

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Suspensión del servicio de Metrolink al sur del condado de Orange toda la semana

Metrolink, el sistema de trenes regionales del sur de California, suspenderá el servicio de la línea del condado de Orange entre las estaciones de Laguna Niguel/Mission Viejo y Oceanside del lunes 26 al viernes 30 de octubre. No habrá transporte alternativo en autobús. Los trenes operarán solo entre la estación Union Station de Los Ángeles y Laguna Niguel/Mission Viejo.

La empresa indicó que la medida busca “minimizar el potencial de retrasos generalizados y cancelaciones” en caso de que las condiciones costeras interrumpan las operaciones cerca de San Clemente. Amtrak Pacific Surfliner y trenes de carga comparten ese corredor y también se beneficiarían de la reducción del tráfico ferroviario.

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Arena de refuerzo en las playas de Newport Beach y Long Beach

Las cuadrillas municipales en Newport Beach y Long Beach refuerzan las playas con toneladas de arena y barreras protectoras (REUTERS/Mike Blake)

En Newport Beach, entre 30 y 40 camiones trasladan arena hacia la playa The Wedge, con el objetivo de colocar aproximadamente 1.529 metros cúbicos (2.000 yardas cúbicas) antes del sábado. En la isla de Balboa, las cuadrillas instalan miles de sacos de arena. La ciudad también refuerza bermas protectoras, prepara bombas y válvulas de marea, y posiciona recursos en zonas vulnerables.

En Long Beach, el dragado de la bahía de Alamitos comenzó el martes. Mediante una manguera de gran calibre, se bombea arena a la playa de la Península, donde el mar destruyó un paseo marítimo histórico en episodios previos. La ciudad informó que el proceso “ya agregó frente de playa visible” junto al estacionamiento de 72nd Place.

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Daños previos en la autopista 1 que la dejan más vulnerable

La infraestructura vial llega debilitada. En el condado de Ventura, cerca de Point Mugu, el agua se filtró bajo la autopista 1 y comprometió la calzada, lo que la hace «más susceptible a eventos de marea adicionales», según Todd Hall, meteorólogo coordinador de alertas del NWS en Oxnard, en declaraciones al medio. Equipos colocan rocas para separar la carretera de las olas.

Más al sur, el Departamento de Transporte de California (Caltrans) instala barreras rellenas de arena de 1,2 metros (4 pies) bajo la misma autopista cerca de Crystal Cove, donde se detectó una grieta en la calzada. Dos de los cuatro carriles permanecen cerrados. El plan de estabilización prevé un contrafuerte en la base del talud, reforzado con rocas para frenar la erosión.

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Daños acumulados en Dana Point, Carlsbad y Malibú

El Departamento de Transporte de California instaló defensas de contención en la autopista 1 tras detectar daños y grietas en la calzada (REUTERS/Sandra Stojanovic)

Las nuevas mareas llegan sobre daños acumulados. En Dana Point, olas previas destruyeron terrazas y atravesaron paredes de casas frente al mar. En Carlsbad, tramos de la playa estatal desaparecieron y el estacionamiento de Tamarack permanece cerrado. En Malibú, un sumidero amenaza la casa del actor Nicolas Cage y el océano estuvo a punto de cortar el acceso vehicular a la playa de Point Dume.

“La advertencia y los avisos son reales. La gente debería tomarlos en serio porque las condiciones son favorables para inundaciones”, señaló Doug George, oceanógrafo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

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En la bahía de San Francisco y la de Monterey, las autoridades prevén inundaciones de hasta 58 centímetros sobre el nivel del suelo cerca de las costas, con olas que podrían avanzar más de lo habitual y dificultar la evacuación de áreas costeras.