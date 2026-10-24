Estados Unidos

Donald Trump llamó a los ciudadanos de Florida y Michigan a emitir su voto anticipado para las elecciones de medio término

El presidente norteamericano instó a los republicanos a “abrumar” a los demócratas con una participación masiva de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre

El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin celebrado en el Alico Arena de la Florida Gulf Coast University, en vísperas de las elecciones de mitad de legislatura, en Fort Myers (Florida, EEUU), el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin celebrado en el Alico Arena de la Florida Gulf Coast University, en vísperas de las elecciones de mitad de legislatura, en Fort Myers (Florida, EEUU), el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este sábado a los ciudadanos de Florida y Michigan a acudir a las urnas para emitir su voto anticipado en las elecciones de medio mandato previstas para el próximo 3 de noviembre.

“La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida. Si tiene una papeleta para votar por correo, entréguela de inmediato; de lo contrario, vaya a votar a los centros de votación ahora mismo!”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social, donde a continuación publicó otro mensaje idéntico en referencia al estado de Michigan.

PUBLICIDAD

Trump hizo un llamado explícito al voto por su partido, el Republicano, y afirmó: “Asegúrese de que todos sus conocidos voten por el candidato republicano en cada cargo, en toda la papeleta electoral”.

“Ya sea que vote de forma anticipada, en ausencia, por correo o en persona, ¡los republicanos deben abrumar a los «Dumócratas» (juego de palabras entre “dummy”, tonto, y demócrata, habitualmente empleado por Trump en sus mensajes) de la izquierda radical con una participación masiva! Es sumamente importante: ¡Por favor, salga a votar!”, manifestó el mandatario.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Con este mensaje, Trump evidencia la urgencia de movilización del electorado republicano de cara a los comicios del 3 de noviembre.

A poco más de una semana de las elecciones, el Partido Republicano enfrenta un panorama desfavorable en las encuestas: algunos sondeos publicados esta semana los ubican hasta diez puntos por detrás de los demócratas.

PUBLICIDAD

Si bien las encuestas en Florida aún reflejan una ventaja republicana, las políticas migratorias y el descontento por la situación económica están complicando el escenario para el partido en un estado tradicionalmente afín.

Michigan, por su parte, se ha convertido en el epicentro de una de las grandes batallas por el Senado, donde el demócrata Abdul El Sayed aventaja ligeramente al republicano Mike Rogers.

Este sábado, el ex presidente Barack Obama acompaña a El Sayed en un mitin en Detroit, mientras que Trump tiene previsto un acto de campaña este domingo en el estado con el objetivo de revertir las encuestas adversas.

Temas Relacionados

Donald TrumpMichiganElecciones legislativasElecciones Estados Unidos 2026ÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

California enfrenta mareas que podrían romper récords modernos y causar inundaciones desde este domingo

El Servicio Meteorológico emitió advertencias para al menos seis condados costeros, mientras Metrolink suspende trenes y ciudades como Newport Beach declaran emergencia ante picos que superarían los 2,5 metros

California enfrenta mareas que podrían romper récords modernos y causar inundaciones desde este domingo

Un hombre fue sentenciado por un asesinato cometido en 1997, después de que otro hombre inocente cumpliera 25 años de condena

Pruebas de ADN identificaron al responsable de la muerte de Damond Wittman y permitieron exonerar a Martin Santillan, quien pasó más de dos décadas encarcelado por un crimen que no cometió

Un hombre fue sentenciado por un asesinato cometido en 1997, después de que otro hombre inocente cumpliera 25 años de condena

La Embajada de EEUU confirmó que todo su personal ya trabaja desde Caracas: “El objetivo es avanzar hacia elecciones libres”

El encargado de negocios John M. Barrett aseguró que el gran objetivo es alcanzar la fase tres para celebrar comicios justos “para que el pueblo venezolano tenga una democracia duradera”

La Embajada de EEUU confirmó que todo su personal ya trabaja desde Caracas: “El objetivo es avanzar hacia elecciones libres”

El Pentágono autoriza probar una poderosa arma no letal conocida como “rayo de calor” en la frontera con México

La tecnología militar provoca una sensación que el Departamento de Defensa compara con abrir un horno caliente; especialistas cuestionan su uso contra migrantes

El Pentágono autoriza probar una poderosa arma no letal conocida como “rayo de calor” en la frontera con México

Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana

El proyecto se presentó el día en que la cantante cubana habría cumplido 101 años, con música en vivo y una recreación de su voz mediante inteligencia artificial; el futuro parque incluirá una escultura monumental del artista Alex Kaufman

Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana

TECNO

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este sábado

OpenAI dejará de entrenar su IA con acceso a internet tras una falla de seguridad detectada en septiembre

Japón creará un equipo de hackers con inteligencia artificial para combatir la creciente ola de ciberataques

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

ENTRETENIMIENTO

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

Seis médicos advirtieron que el último concierto “podía matar” a Ozzy Osbourne, pero él no dio marcha atrás

El actor de ‘Beaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

En marcha una nueva película de ‘Alien’ que estará producida por Ridley Scott y conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’

Jack Lowden y Margaret Qualley serían el próximo 007 y la nueva chica Bond, según las casas de apuestas

MUNDO

Las diez ciudades de Europa con las redes de transporte público mejor calificadas

Las diez ciudades de Europa con las redes de transporte público mejor calificadas

Milán bajo custodia militar: 500 uniformados vigilan la ciudad y los comercios se blindan ante posibles nuevas protestas

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong