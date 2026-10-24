"No molestar": la nueva propuesta turística sin niños que se agotó en Estados Unidos

La salida programada tendrá lugar del 4 al 8 de marzo de 2027 con una tarifa base de 2.750 dólares para dos personas (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo).

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Ni llantos de bebés durante el vuelo ni gritos junto a la piscina: con esa promesa, JetBlue Vacations y Virgin Voyages agotaron los 60 camarotes de un paquete exclusivo para adultos.

La iniciativa, denominada “Do Not Disturb” (No molestar), excluye a menores desde el vuelo chárter hasta un crucero de cuatro noches. Pese a que los viajes de Virgin Voyages ya están reservados para mayores de 18 años, la novedad es que la restricción también se aplica al tramo aéreo.

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La primera y, hasta ahora, única salida prevista será del 4 al 8 de marzo de 2027. Las ventas comenzaron el 21 de octubre de 2026 al mediodía y las plazas se agotaron en 24 horas. El precio base era de USD 2.750 para dos viajeros e incluía impuestos, tasas y propinas.

“Las aguas turquesas, las palmeras meciéndose y el ambiente costero elegante no se verán interrumpidos por concursos de clavados ni por gritos de ‘Marco Polo’”, destacaron las empresas en un comunicado de prensa compartido con PEOPLE.

JetBlue Vacations y Virgin Voyages agotaron en menos de 24 horas los 60 camarotes del paquete turístico exclusivo para adultos (Cortesía de Virgin Voyages).

El vuelo desde Nueva York solo se vende junto con el crucero por el Caribe

El viaje comenzará en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, desde donde los clientes volarán a Fort Lauderdale, Florida.

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El tramo aéreo será un servicio especial exclusivo para quienes hayan adquirido el paquete completo, por lo que no fue posible contratarlo por separado.

Luego, los pasajeros serán trasladados al puerto de Miami para embarcar en el Brilliant Lady, el barco más nuevo de Virgin Voyages.

En el transcurso de la travesía, se harán escalas en Key West y en el club de playa privado de la naviera en Bimini, Bahamas.

El trayecto comenzará con un vuelo chárter desde Nueva York hacia Florida y continuará a bordo del barco Brilliant Lady (REUTERS/Joshua Lott/File Photo).

El precio incluye traslados, bebidas y servicios de acceso prioritario

Además del vuelo y el itinerario marítimo, la tarifa incluye traslados privados de ida y vuelta, así como el manejo de equipaje entre el aeropuerto de Fort Lauderdale y PortMiami.

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Los pasajeros recibirán una bebida alcohólica de cortesía durante el vuelo y un crédito de USD 100 por camarote para consumos en bares.

Un número limitado de viajeros también podrá acceder a la sala BlueHouse de JetBlue en JFK. El ingreso será por orden de llegada.

A bordo del crucero, el paquete incluye embarque prioritario mediante el acceso RockStar, uso de la sala asociada a ese servicio y una fiesta privada de bienvenida con un cóctel creado especialmente para la experiencia.

Asimismo, diez pasajeros serán seleccionados para recibir un crédito de USD 50 a bordo, que podrán utilizar en servicios como excursiones en tierra o tratamientos de spa.

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El itinerario marítimo incluye escalas en Key West y en el club de playa privado de la naviera en Bimini, Bahamas (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo).

El éxito abre la puerta a nuevos paquetes

La alta demanda inicial abre la posibilidad de que el formato se amplíe, aunque las empresas aún no anunciaron nuevas fechas.

Antes de que se agotara el paquete, Jamie Perry, presidente de Paisly, la compañía que colabora con JetBlue Vacations, señaló a Travel + Leisure, según recogió PEOPLE, que el proyecto podría incorporar hoteles y ciudades de salida distintas de Nueva York si resulta exitoso.

La iniciativa podría replicarse mediante paquetes con vuelos chárter vinculados a un crucero u otros servicios. Sin embargo, no supondría que una aerolínea regular pueda excluir a menores de todos sus vuelos.

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De acuerdo con ABC News, las rutas comerciales son de uso público y deben permanecer abiertas a pasajeros de todas las edades.