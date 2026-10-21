Rusia aceptó reanudar conversaciones de paz con Ucrania desde el 10 de noviembre. (Sputnik/Kristina Solovyova/REUTERS)

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Vladimir Putin aceptó reanudar conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania a partir del 10 de noviembre para tratar un eventual fin de la guerra, según informó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov tras una reunión en San Petersburgo con el enviado estadounidense Steve Witkoff.

El funcionario indicó que el acuerdo fue alcanzado “en principio” durante un encuentro que, de acuerdo con el Kremlin, se extendió por unas tres horas. Las partes no celebraban este tipo de contactos desde febrero.

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Las negociaciones sobre seguridad tras la guerra

Rusia propuso que las conversaciones con Washington y Kiev se concentren en las garantías de seguridad para ambos países una vez terminado el conflicto. Ushakov afirmó que el objetivo es construir “un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania después de que termine el conflicto”.

Putin aceptó retomar los contactos trilaterales después del 10 de noviembre, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca que Ucrania alcance un acuerdo para detener los combates. Al inicio de la reunión, el mandatario ruso agradeció a Trump y a Witkoff los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Steve Witkoff viajó a Rusia un día después de reunirse en Oslo con Volodimir Zelensky y mandatarios europeos. (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

Rusia planteó reanudar las conversaciones con Ucrania y Estados Unidos el 10 de noviembre para abordar garantías de seguridad posteriores a la guerra. El anuncio se produjo mientras Washington intensifica sus gestiones diplomáticas, aunque Moscú y Kiev mantienen posiciones alejadas sobre las condiciones de un eventual acuerdo.

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La visita de Witkoff a San Petersburgo ocurrió un día después de su reunión en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y varios líderes europeos. El presidente finlandés Alexander Stubb, que participó en ese encuentro, afirmó que la cita “logró avances genuinos”.

Los esfuerzos impulsados por el Gobierno de Trump desde comienzos del año pasado no registraron avances sustanciales, según se informó. Los ejércitos de Rusia y Ucrania continúan enfrentados en el campo de batalla y realizan ataques diarios de largo alcance.

Zelensky acepta congelar las líneas del frente

Zelensky declaró que congelar el conflicto constituye el “mínimo” que debe hacer Rusia para detener la guerra. En una entrevista difundida por Fox News, sostuvo: “Ahora mismo, tenemos que congelar, y creo que esta es la verdadera manera de terminar esta guerra”.

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El presidente de Ucrania dijo que es una manera "realista" de terminar los combates

El mandatario ucraniano admitió que estaría dispuesto a aceptar un alto el fuego con las líneas del frente tal como están, aun si ello implica que Rusia conserve los territorios ocupados desde 2022. Según se informó, las fuerzas rusas controlan cerca del 25% del territorio ucraniano.

El conductor Brian Kilmeade le preguntó si aceptaría un acuerdo que congelara la situación actual y permitiera a Ucrania conservar el 75% o más de su territorio. Zelensky respondió: “Sí. Tenemos que congelar”.

El presidente ucraniano añadió que, después de un eventual cese de hostilidades, solicitará garantías de seguridad a Estados Unidos y a los países europeos. “Lo más importante es la paz y también una paz con seguridad”, afirmó.

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