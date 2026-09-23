Estados Unidos

Cayó al mar en su aniversario de bodas y sigue desaparecido: el misterio de Thomas Gigler en el Carnival Panorama

La Guardia Costera busca al programador californiano que se precipitó desde la cubierta once del buque. Los investigadores revisan las grabaciones del incidente mientras rastrean la ruta hacia Long Beach

Un crucero blanco y rojo atracado en un puerto con el retrato circular de un hombre con gorra en la esquina inferior izquierda.
Thomas Gigler desapareció tras caer al mar desde el crucero Carnival Panorama durante un viaje por su aniversario de bodas.
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Thomas Gigler, residente de Redlands, California, fue identificado como el pasajero que cayó al mar el sábado desde el crucero Carnival Panorama, que regresaba de Puerto Vallarta, México, a Long Beach. Gigler, padre de tres hijos, viajaba con su esposa Michelle, de 48 años, por su aniversario de bodas. Carnival Cruise Line confirmó, según declaraciones difundidas por varios medios, que cámaras de seguridad registraron su caída por la borda. Sigue desaparecido.

Las circunstancias previas a la caída están bajo investigación y no hay explicación oficial. La empresa señaló que la tripulación activó protocolos, revisó imágenes del circuito cerrado de televisión y avisó a las autoridades de ambos países.

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El pasajero de 56 años trabajaba como programador informático para la empresa de software Esri desde hacía más de dos décadas. (REUTERS/Monserrat Zavala)
El pasajero de 56 años trabajaba como programador informático para la empresa de software Esri desde hacía más de dos décadas. (REUTERS/Monserrat Zavala)

“Carnival Cruise Line confirmó el sábado que un pasajero masculino a bordo del Carnival Panorama saltó por la borda mientras el barco navegaba de Puerto Vallarta, México, a Long Beach, California”, dijo un vocero al California Post.

Quién es Thomas Gigler, el pasajero desaparecido del Carnival Panorama

Gigler tenía 56 años y vivía con su esposa e hijos en Redlands, a unos 101 kilómetros (63 millas) al este de Los Ángeles. Era programador informático y llevaba 24 años trabajando para Esri, una empresa de software de sistemas de información geográfica. Según información difundida por el New York Post, la familia dio la alerta tras no poder dar con él a bordo.

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Un hombre, una mujer y tres niños con rostros difuminados posan sonrientes en un jardín junto a una pequeña casa de madera
Las cámaras del circuito cerrado del barco registraron el momento en que el hombre cayó al agua desde la cubierta 11. (Facebook/Michelle Gigler)

Su hermana, Wendy Dowden, salió al cruce de una versión que circuló entre los pasajeros: que Gigler había mencionado problemas en su matrimonio durante una conversación en el bar del crucero la noche anterior a su desaparición. Dowden rechazó esa hipótesis y afirmó, en declaraciones al Daily Mail recogidas por el New York Post, que su hermano y Michelle “se llevaban muy bien”.

La familia, además, indicó que Gigler no tenía antecedentes conocidos de problemas de salud mental. “Creemos que algo debió haberle ocurrido en su cabeza. No estaba en sus cabales para haber hecho eso”, dijo Dowden, según el New York Post. Se trata de la postura de la familia y no de una conclusión de las autoridades.

Qué se sabe de la caída al mar y el operativo de búsqueda

El hecho ocurrió el sábado por la tarde. Las imágenes de seguridad mostraron que Gigler cayó desde la cubierta 11 del barco. Alrededor de las 2 p.m., el Carnival Panorama invirtió su rumbo y rastreó la zona durante aproximadamente dos horas y media antes de retomar el viaje hacia Long Beach cerca de las 4:30 p.m., según precisó el New York Post.

Una novia con velo blanco y un novio con traje posan sentados junto a un hombre y una mujer de pie frente a mesas de banquete
La hermana de Thomas Gigler descartó las versiones sobre presuntos conflictos matrimoniales o problemas de salud mental. (Facebook/Michelle Gigler)

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó aeronaves de ala fija para asistir en las tareas de búsqueda y coordinó el operativo junto con la Armada de México y embarcaciones comerciales que se encontraban en el área, según un comunicado oficial. “La búsqueda continúa”, señalaba esa declaración, publicada el lunes.

Cómo vivieron los pasajeros el momento de la búsqueda

Misty Hernandez, una pasajera que viajaba a bordo, fue de las primeras en advertir que algo fuera de lo habitual estaba ocurriendo cuando el barco cambió de dirección. Poco antes, el sistema de intercomunicación había repetido el nombre de un pasajero varias veces durante la mañana.

“Lo escuchás una vez y pensás: ‘Es el último día, capaz tiene una cuenta pendiente’. Pero cuando lo escuchás más de tres veces, sabés que algo está pasando”, declaró Hernandez al The Guardian.

La tripulación pidió a los pasajeros regresar a sus camarotes para realizar un conteo general tras la alerta a bordo.
La tripulación pidió a los pasajeros regresar a sus camarotes para realizar un conteo general tras la alerta a bordo.

La tripulación pidió a los pasajeros volver a sus camarotes para un conteo. Horas después, el capitán confirmó por intercomunicador que un pasajero cayó al mar. Al salir, según Hernandez, la atmósfera festiva cambió por completo. Hacia la noche, algunos confeccionaron un cartel con mensajes y oraciones para la familia de Gigler.

Hernandez también mencionó que había cruzado brevemente a Gigler en un ascensor, acompañado de su esposa e hijos. “Habían mencionado que era su viaje de aniversario”, contó al The Guardian. “Mi corazón está con su familia.”

El estado de la búsqueda y lo que resta por determinar

La búsqueda de Gigler continúa activa, según la información disponible. La tasa de supervivencia para los pasajeros que caen al mar desde cruceros es baja y la familia lo presumía muerto, de acuerdo con el New York Post.

Las autoridades no han emitido una conclusión oficial sobre las causas ni las circunstancias previas a la caída. El caso permanece bajo investigación.

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