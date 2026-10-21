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Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

El acusado, de 28 años y con formación de técnico de emergencias, reconoció ante el tribunal alemán que inyectó bótox y ácido hialurónico bajo una identidad profesional simulada. El veredicto podría conocerse el próximo 28 de octubre

Manos con guantes negros sostienen una jeringa sobre una bandeja metálica en una sala con un sillón médico blanco.
El acusado, de 28 años y formado como técnico de emergencias, reconoció ante el Tribunal Provincial de Constanza que inyectó bótox y ácido hialurónico bajo una identidad profesional simulada durante marzo y abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un alemán de 28 años confesó ante el Tribunal Provincial de Constanza que se hizo pasar por médico y practicó 470 procedimientos estéticos sin contar con habilitación profesional. El joven, cuya única formación consistía en un curso de técnico de emergencias sanitarias completado en 2018, inyectó ácido hialurónico y bótox a centenares de pacientes entre marzo y abril de 2026, según informó la cadena pública regional SWR.

Operó bajo el alias de “Dr. Lukas” durante seis semanas en una clínica de esa ciudad del suroeste de Alemania, perteneciente a una red de centros de belleza dirigida por los influencers Henrik Heüveldop (“Dr. Rick”) y Dominik Bettray (“Dr. Nick”). El proceso comenzó el lunes 19 de octubre y contempla cuatro jornadas de audiencias.

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De acuerdo con la agencia de noticias DPA, el imputado reconoció los cargos en la primera sesión oral y describió ante los jueces cómo construyó un entramado de mentiras que sostuvo durante años. Permanece en prisión preventiva desde finales de abril, cuando las autoridades descubrieron la suplantación, según informó DW con base en datos de la agencia EFE.

Fingió estudiar Medicina durante la pandemia y compró títulos falsos por internet

Un hombre en una sala judicial sostiene una carpeta sobre su rostro frente a camarógrafos, agentes de seguridad y un abogado
La fiscalía detalló calambres, visión borrosa, dolor mandibular, entumecimiento facial y cefaleas entre los querellantes; además, la acusación documentó una jeringa rota y la perforación accidental (Captura de video)

El hombre relató ante la sala que el engaño comenzó en su entorno cercano: primero aseguró a familiares y amigos que cursaba la carrera de Medicina. Durante la pandemia de COVID-19, aprovechó la virtualidad para simular que asistía a clases presenciales y conferencias en línea, según recogió SWR. Llegó incluso a reducir sus horas en el servicio de emergencias para dedicar más tiempo a su supuesto recorrido académico.

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Para postularse en el centro de Constanza, presentó certificados de exámenes médicos aprobados, una acreditación profesional fraudulenta y un currículum con tres años de experiencia inventada en medicina estética. Los documentos fueron adquiridos a través de un proveedor en internet, según su propia declaración ante el órgano judicial. Dominik Bettray señaló en un video publicado en Instagram que “todo estaba falsificado, desde su habilitación hasta su certificado de bachillerato”, en declaraciones recogidas por el portal informativo alemán t-online.

La empresa aseguró que la adulteración de los papeles no era detectable a simple vista y que el individuo fue contratado porque presentó credenciales consistentes con una trayectoria profesional legítima.

Más de 100 pacientes denunciaron daños tras los procedimientos

Un agente sujeta a un hombre esposado que cubre su cara con una carpeta negra frente a una persona con toga en una sala judicial
Durante la pandemia, el joven dijo a familiares y amigos que cursaba una carrera universitaria y redujo sus horas como técnico de emergencias (Captura de video)

La fiscalía detalló ante la corte las consecuencias que sufrieron los afectados. Según la acusación, los pacientes padecieron calambres, visión borrosa, dolor mandibular, entumecimiento facial y cefaleas. En uno de los casos, una parte de la jeringa se rompió durante la intervención; en otro, el acusado perforó accidentalmente el labio de una mujer, de acuerdo con la información difundida por la agencia DPA.

Más de 100 de las personas tratadas presentaron querella contra el falso profesional, según precisó una vocera del tribunal. La práctica totalidad de los afectados declaró que nunca se habría sometido a las intervenciones de conocer que quien los atendía carecía de título médico.

El joven generó una facturación de seis cifras durante el mes y medio en que ejerció sin autorización. Ese volumen de actividad —casi 500 intervenciones en apenas seis semanas— refleja la intensidad con la que operó antes de ser descubierto.

El Colegio Médico de Baja Sajonia lo reconoció en una historia de Instagram

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La fiscalía evalúa responsabilidades penales en la cadena de centros por la verificación de credenciales

El fraude no era su primera incursión en la suplantación de identidad médica. Años atrás, el mismo individuo presentó documentos apócrifos ante el Ärztekammer Niedersachsen (Colegio Médico de Baja Sajonia), lo que derivó en una condena del Tribunal de Primera Instancia de Braunschweig, según indicó la corte de Constanza. Fue precisamente esa institución la que destapó el nuevo engaño: un miembro del organismo lo identificó en una publicación de la red social mientras ejercía en la clínica.

Tras el arresto, la propia compañía presentó una querella contra su exempleado por engaño. Heüveldop y Bettray afirmaron en plataformas digitales que fueron víctimas de la misma estafa que sus pacientes. La firma indicó que dio por terminada la relación laboral de forma inmediata, contactó a todos los afectados y les ofreció revisiones médicas gratuitas y asesoramiento personalizado.

La fiscalía también evalúa si personas vinculadas a la cadena de centros de belleza incurrieron en algún tipo de responsabilidad penal por no verificar adecuadamente las credenciales del imputado. Al acusado se le atribuyen cargos de falsificación de documentos, estafa, lesiones corporales graves, uso indebido de títulos profesionales y ejercicio ilegal de la medicina. El veredicto podría conocerse el próximo 28 de octubre.

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