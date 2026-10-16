Estados Unidos

Imputan al pasajero que ataron con cinta adhesiva en un vuelo de American Airlines: enfrenta hasta 20 años de prisión

La Justicia federal del Distrito de Maryland formuló cargos contra Layne Lundeen por agresión e interferencia con la tripulación durante el trayecto Dallas-Newark, que debió aterrizar de emergencia en Baltimore

Dos imágenes de un hombre sentado en la cabina de un avión con el torso y las manos sujetos con cinta adhesiva gris
Un gran jurado federal de Maryland formuló cargos contra Layne Lundeen por violencia en un vuelo de American Airlines. (Captura de video @simonateba)
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Un gran jurado federal del Distrito de Maryland formuló cargos contra Layne Lundeen, un hombre de 67 años oriundo de Tucson, Arizona, por agredir a un pasajero e interferir con la tripulación de un vuelo de American Airlines que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington (BWI) el pasado 3 de septiembre.

La imputación, anunciada el martes 13 de octubre por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, contempla cargos que podrían acarrear hasta 20 años de prisión federal, según informó CBS News Baltimore.

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Acusación federal contra el pasajero por el incidente en American Airlines

Lundeen viajaba en el vuelo AA 618, que partió de Dallas, Texas, con destino a Newark, Nueva Jersey, cuando presuntamente comenzó a proferir insultos raciales y lenguaje ofensivo contra la tripulación y otros pasajeros, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía federal. El documento precisa que el acusado estableció contacto físico con al menos un miembro de la tripulación, desobedeció las instrucciones de los sobrecargos y mantuvo una conducta que intimidó al personal de cabina y dificultó el cumplimiento de sus funciones.

Un hombre permanece sujetado con cinta adhesiva a un asiento de avión, con un rollo de cinta sobre el apoyabrazos
La acusación por interferir con la tripulación de un avión contempla una pena máxima de 20 años de prisión. (Captura de video @simonateba)

La acusación formal —conocida en el sistema judicial estadounidense como indictment— es el resultado de una investigación del FBI y representa un paso procesal en el que un gran jurado determina que existen pruebas suficientes para llevar a un acusado a juicio. No equivale a una declaración de culpabilidad: los cargos deberán probarse en un tribunal federal.

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Tras el incidente, la Policía de la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) arrestó a Lundeen y le imputó cargos estatales por conducta desordenada y agresión en segundo grado. La acusación federal anunciada semanas después eleva la gravedad del caso.

Cuáles son los cargos y las penas que enfrenta Layne Lundeen

La acusación federal contempla dos tipos de cargos. El primero es interferencia con miembros de la tripulación y sobrecargos, un delito federal que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

El segundo es agresión mediante golpes y lesiones, con una pena máxima de un año de cárcel, según precisó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

Qué ocurrió en el vuelo entre Dallas y Newark

El altercado se produjo aproximadamente a tres cuartos del trayecto, según el testimonio de Juan Mejia, pasajero del vuelo y exagente de las fuerzas de seguridad, en declaraciones a ABC News.

Mejia relató que el hombre, sentado dos filas detrás de él, “comenzó a ponerse agresivo, a hacer comentarios despectivos hacia el personal de American Airlines y otros pasajeros, insultos raciales, lenguaje vulgar, muy ofensivo para las mujeres” que viajaban en la fila posterior.

Layne Lundeen, de 67 años, fue inmovilizado con cinta adhesiva por otros viajeros tras agredir a la tripulación de American Airlines con insultos racistas. Ahora fue formalmente imputado y podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. (Fuente: X @simonateba)

Cuando la situación se tornó física, Mejia intervino. Richard Olenick, su compañero de viaje, describió al mismo medio que su amigo se sentó junto al pasajero y procedió a inmovilizarlo con cinta adhesiva y precintos plásticos para contener la situación.

Testigos a bordo declararon a CBS News que la conducta de Lundeen —que incluyó golpes y agresiones— puso en riesgo la seguridad de los demás viajeros. En su audiencia inicial, el acusado declaró ante funcionarios judiciales que había consumido dos cócteles de vodka con jugo de naranja (screwdriver) y que no recordaba nada de lo sucedido, según informó el Baltimore Banner, citado por CBS News Baltimore.

El aterrizaje de emergencia en Baltimore y la detención

El incidente ocurrió mientras la aeronave cumplía el trayecto entre Dallas y Newark. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
El incidente ocurrió mientras la aeronave cumplía el trayecto entre Dallas y Newark. (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El piloto del vuelo AA 618 decidió desviar la aeronave hacia BWI, donde aterrizó alrededor de las 10:15 p.m., según la Administración Federal de Aviación (FAA), citada por ABC News.

Mejia y Olenick permanecieron junto al acusado hasta que agentes de la ley abordaron la aeronave y lo retiraron bajo custodia. “No buscábamos lastimar a esta persona; buscábamos más bien inmovilizarlo y controlarlo para que la situación no escalara”, declaró Mejia al mismo medio. Los paramédicos atendieron a Lundeen por una herida abierta en un brazo que los oficiales advirtieron durante la detención, precisó la Policía de la MDTA.

Una vez retirado el pasajero, el vuelo reanudó su itinerario hacia Newark, confirmó American Airlines en un comunicado en el que señaló: “La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia”.

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