Estados Unidos

California lanza una herramienta de IA para encontrar empleos estatales

El sistema analiza currículums para sugerir puestos compatibles con la experiencia y las habilidades de cada postulante

El prototipo preliminar acumuló 21.500 visitas y cerca de 8.000 personas enviaron datos para recibir sugerencias de puestos (REUTERS/Annabelle Gordon).
El prototipo preliminar acumuló 21.500 visitas y cerca de 8.000 personas enviaron datos para recibir sugerencias de puestos (REUTERS/Annabelle Gordon).
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California incorporó a su portal de empleo público CalCareers una herramienta de inteligencia artificial generativa que vincula la experiencia laboral de los postulantes con vacantes estatales.

La función Skills Matching, anunciada por el gobernador Gavin Newsom, analiza los currículums cargados por los usuarios y recomienda categorías de puestos acordes con su perfil.

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“Estamos simplificando la búsqueda de empleos estatales y conectando a las personas directamente con los puestos ideales para ellas. Este proceso no debería ser tan engorroso, especialmente cuando contamos con las herramientas y la tecnología para facilitar el acceso a los empleos estatales”, explicó Newsom en el comunicado oficial.

Cerca de 8.000 personas ya enviaron información para recibir recomendaciones

El sistema fue desarrollado por el Departamento de Recursos Humanos de California (CalHR) y la Oficina de Datos e Innovación (ODI).

La tecnología se basa en AskCA, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para facilitar el acceso de los californianos a los servicios estatales. Su modelo simplificado se organiza en torno a situaciones de la vida cotidiana, como buscar empleo, iniciar un negocio o recuperarse de un desastre.

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En este nuevo prototipo, los usuarios pueden cargar su currículum para que identifique sus habilidades y experiencia, y recomiende las clasificaciones estatales más acordes con su perfil.

Según el comunicado de la oficina del gobernador, ni los currículums ni las conversaciones se almacenan en el sitio web: cada consulta se inicia como una sesión nueva.

Página web de CalCareers con opciones para subir un currículum o ingresar la experiencia de trabajo de manera manual
El portal CalCareers de California ofrece una herramienta piloto con inteligencia artificial para vincular la experiencia de los postulantes con vacantes de empleo público (CalCareers).

Desde su lanzamiento preliminar, Skills Matching registró unas 21.500 visitas y cerca de 8.000 usuarios enviaron un currículum u otros datos para recibir sugerencias de puestos. Para las autoridades, esta participación inicial evidencia la necesidad de una orientación más clara dentro del proceso de contratación.

Monica Erickson, directora de CalHR, indicó que el mecanismo ayudará a los postulantes a identificar por dónde iniciar su búsqueda y a “descifrar la terminología especializada de las clasificaciones estatales”.

Por su parte, el director de la ODI, Jeffery Marino, señaló que el modelo surgió de necesidades planteadas por residentes: “Esto es lo que sucede cuando se formula la pregunta correcta: ‘¿Cómo podemos facilitar esto a la gente?’ El marco de trabajo AskCA nació de necesidades reales, se probó con los californianos y ahora está dando resultados”.

El estado amplía el uso de inteligencia artificial en sus servicios

La herramienta Skills Matching se enmarca en la política de la administración de Newsom de incorporar inteligencia artificial generativa a las tareas de las agencias estatales y apoyar a los empleados que brindan atención directa a la población.

Para orientar esta implementación, la gobernación emitió órdenes ejecutivas en 2023 y 2026 que establecieron directrices y resguardos en materia de privacidad, seguridad y libertades civiles.

La administración también creó la Oficina de Innovación de Datos, integrada por especialistas en tecnología que asesoran a agencias, departamentos y empleados estatales en el uso de datos, herramientas digitales y principios de diseño centrado en las personas, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos en California.

El gobernador Gavin Newsom firmó en 2023 y 2026 órdenes ejecutivas para orientar el uso responsable de inteligencia artificial generativa en las agencias de California (REUTERS/Annabelle Gordon).
El gobernador Gavin Newsom firmó en 2023 y 2026 órdenes ejecutivas para orientar el uso responsable de inteligencia artificial generativa en las agencias de California (REUTERS/Annabelle Gordon).

En ese marco, el gobierno estatal estableció una asociación con Anthropic para ofrecer herramientas de productividad, capacitación y asistencia técnica a empleados estatales y locales.

Además, desarrolló Poppy, una herramienta adaptada a las necesidades del gobierno estatal que utiliza 11 modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa.

Por otro lado, puso en marcha el Acelerador de Tecnologías Emergentes, que reúne asistencia técnica gratuita de la Universidad de California en Berkeley, el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de Stanford, la Fundación Mozilla, Nava Labs, Tech Talent Project y US Digital Response para modernizar la prestación de servicios públicos.

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