Estados Unidos

Un Tesla chocó contra una patrulla en California mientras su conductor dormía

El joven de 22 años afirmó que utilizaba el sistema Full Self-Driving cuando embistió el vehículo policial en una zona cerrada de la Interestatal 80

Video muestra el choque de un Tesla a una patrulla de policía en California
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Un conductor de 22 años de Sacramento aseguró a los investigadores que dormía cuando su Tesla con el sistema Full Self-Driving activado chocó contra una patrulla de la Policía de Carreteras de California que permanecía detenida en la Interestatal 80, cerca de Fairfield. Dos agentes sufrieron heridas graves y se encuentran en recuperación, informó la Policía de Carreteras de California (CHP).

El impacto ocurrió el martes por la noche en los carriles con dirección este de la I-80, al oeste de Air Base Parkway, mientras los efectivos atendían otro siniestro vial que había dejado una víctima fatal. Un video difundido por la CHP y recogido por CBS Sacramento muestra el momento en que el vehículo eléctrico llega a gran velocidad a la zona clausurada y embiste al automóvil policial.

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La patrulla estaba dentro de un sector cerrado de la I-80

Vehículos detenidos en una autopista nocturna junto a una barrera de hormigón con faros encendidos y chispas
Un conductor de 22 años declaró que dormía con el sistema Full Self-Driving activado cuando su Tesla embistió una patrulla policial en la Interestatal 80 (Captura de video)

La CHP señaló que cuatro carriles de la autopista estaban cerrados mediante conos y bengalas cuando el Tesla ingresó al área restringida. El vehículo golpeó a un Dodge Charger oficial en el que se encontraban dos agentes.

Las imágenes de las cámaras instaladas en la patrulla alcanzada y en otro vehículo ubicado en el lugar registraron el choque. CBS Sacramento indicó que el material fue divulgado por la autoridad vial el jueves, dos días después del hecho.

De acuerdo con la información entregada por los investigadores, el conductor, residente de Sacramento, manifestó que el automóvil funcionaba con Full Self-Driving, el sistema de asistencia a la conducción de Tesla. También afirmó que se había quedado dormido antes de la colisión.

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El joven tuvo lesiones leves, mientras que los dos policías presentaron heridas de gravedad. La CHP aseguró que ambos evolucionan favorablemente, aunque no dio detalles sobre su estado clínico ni precisó cuánto tiempo podrían permanecer fuera de servicio.

La CHP recordó que el conductor debe mantener el control

Autopista durante la noche con un automóvil en movimiento frente a vehículos detenidos y luces policiales de emergencia
Dos agentes de la Policía de Carreteras de California sufrieron heridas de gravedad tras el impacto contra el Dodge Charger oficial (Captura de video)

La agencia subrayó que el nombre comercial del sistema de Tesla no implica que el vehículo pueda circular sin supervisión humana. La función Full Self-Driving está considerada una tecnología de asistencia al conductor, por lo que la persona al volante debe mantenerse atenta y preparada para intervenir.

La tecnología no libera a los conductores de su responsabilidad de operar sus vehículos de manera segura”, afirmó la CHP en un comunicado citado por CBS Sacramento. El pronunciamiento remarcó la obligación de respetar las indicaciones de seguridad, en especial frente a vehículos de emergencia y zonas cerradas en autopistas.

El caso vuelve a poner el foco sobre el uso de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y sobre la diferencia entre sus denominaciones comerciales y sus capacidades reales. La policía no informó si el Tesla registró alertas previas, si el conductor respondió a ellas ni qué datos técnicos fueron incorporados a la investigación.

Tampoco se comunicó si el joven recibió una multa o enfrenta cargos vinculados al choque. Esos aspectos dependerán de las conclusiones que surjan de las pericias abiertas por la autoridad estatal.

Los agentes atendían otro accidente fatal ocurrido una hora antes

Los policías se encontraban en ese punto de la I-80 por un accidente anterior, ocurrido aproximadamente una hora antes del impacto contra la patrulla. En ese primer episodio murió un joven de 19 años oriundo de San Pablo, precisó la CHP.

La reconstrucción preliminar de ese siniestro indica que la víctima perdió el control de un Honda Civic. Posteriormente, el vehículo fue impactado por una Chevrolet Tahoe, detalló la agencia. Las autoridades no difundieron las circunstancias que provocaron que el conductor del Civic perdiera el dominio del automóvil.

La presencia policial, los cierres de carriles y los elementos de señalización instalados en la vía respondían a esa primera emergencia. La CHP mantiene abiertas las pesquisas sobre los dos accidentes y deberá determinar la secuencia completa de cada uno, así como posibles responsabilidades.

El video divulgado por las autoridades forma parte del material revisado dentro de la investigación sobre el choque de la patrulla. La agencia no informó una fecha estimada para presentar sus conclusiones.

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