Una estudiante murió tras un disparo accidental en un aula de Atlanta Technical College

Un disparo accidental en un aula de Atlanta Technical College causó la muerte de una alumna y dejó a otra herida (Captura de video)

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Una estudiante murió y otra resultó herida tras un disparo accidental dentro de un aula del Atlanta Technical College, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. La Policía de Atlanta informó que el hecho ocurrió durante la mañana del lunes 19 de octubre y que, tras la intervención de los agentes, no se detectó una amenaza activa para la comunidad educativa.

Los investigadores señalaron que la estudiante que portaba el arma habría herido accidentalmente en una pierna a la otra alumna. Después salió del aula y murió a causa de una aparente herida de bala autoinfligida, de acuerdo con la información difundida por la policía y recogida por CBS Atlanta.

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Las autoridades no identificaron públicamente a ninguna de las dos estudiantes ni detallaron cómo ingresó el arma al establecimiento. Tampoco comunicaron, hasta el momento de la actualización divulgada por el medio estadounidense, si se prevén cargos o medidas adicionales como resultado de la investigación.

La policía acudió al campus alrededor de las 8:45 de la mañana

La Policía de Atlanta acudió al campus de Metropolitan Parkway SW alrededor de las 8:45 de la mañana tras recibir el aviso del hecho (REUTERS)

Los oficiales llegaron al campus de Atlanta Technical College, situado en el 1560 de Metropolitan Parkway SW, cerca de las 8:45 de la mañana. El Departamento de Policía de Atlanta aseguró que recibió un aviso por el incidente y desplegó personal para asegurar las instalaciones mientras se iniciaban las averiguaciones.

La estudiante herida permanecía alerta, consciente y respiraba cuando fue trasladada en ambulancia a un hospital, precisó el informe policial. La institución educativa aseguró posteriormente que la joven se recuperará de la herida en la pierna, aunque no difundió más detalles sobre su estado clínico ni sobre el centro médico que la atendió.

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La secuencia reconstruida por los investigadores sitúa el primer disparo dentro de un salón de clases. La estudiante que llevaba el arma salió luego de ese espacio y sufrió una lesión que la policía describió como aparentemente autoinfligida. Los agentes encontraron su cuerpo fuera del aula, indicó el reporte citado por CBS Atlanta.

El caso quedó bajo investigación para establecer las circunstancias exactas del disparo inicial y de la muerte posterior. Las autoridades tampoco aclararon si las estudiantes se conocían ni si existió algún intercambio previo antes de que se accionara el arma.

La institución reanudó las clases tras asegurar el establecimiento

Atlanta Technical College reanudó las clases y las actividades habituales después de que los oficiales aseguraron las instalaciones (Captura de video)

El colegio técnico comunicó que el campus fue asegurado después de la intervención de la policía y que sus clases y operaciones se reanudaron. La institución sostuvo que el episodio fue aislado, una evaluación que coincidió con la realizada por los investigadores policiales.

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La Policía de Atlanta afirmó que no había una amenaza activa contra estudiantes, docentes o trabajadores tras el operativo. Esa comunicación buscó despejar la situación en el predio, donde se desarrollan programas de formación técnica y profesional para estudiantes de la zona metropolitana de Atlanta.

En un mensaje publicado en redes sociales, la institución expresó: “Nuestros pensamientos están con las estudiantes, sus familias y toda la comunidad de Atlanta Technical College durante este momento”. La declaración no incluyó información sobre asistencia psicológica, modificaciones en las medidas de seguridad ni un cronograma sobre posibles comunicaciones posteriores.

El establecimiento tampoco informó si suspendió temporalmente la actividad de algún edificio o aula en particular. La reanudación de las clases ocurrió después de que las autoridades declararan seguro el campus, según la versión oficial de la institución.

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Las autoridades aún no difundieron las identidades de las estudiantes

La investigación se centrará en determinar el origen del arma, las condiciones en las que fue manipulada y la cronología completa de los hechos. La policía habló de un disparo accidental contra la estudiante herida, pero la calificación final del caso dependerá de las diligencias que continúen tras el análisis de la escena.

La muerte de la alumna fue descrita inicialmente como resultado de una herida de bala aparentemente autoinfligida. Esa caracterización es preliminar y las autoridades no anunciaron conclusiones definitivas sobre el episodio ni divulgaron información sobre el posible hallazgo de notas, testimonios u otros elementos vinculados con el caso.

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Por ahora, el reporte oficial establece que una estudiante murió y otra fue hospitalizada tras el incidente armado. Mientras la sobreviviente se recupera, la policía mantiene abierta la investigación y el colegio técnico continúa con sus actividades habituales.