Una cadena de restaurantes italianos en California deberá pagar USD 3 millones: al menos 100 empleadas denunciaron acoso sexual

Decenas de trabajadoras, entre ellas adolescentes, padecieron un ambiente laboral que el expediente judicial calificó como hostil y sistemático (Google Maps)

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Una empleada adolescente denunció ante sus superiores que había sido violada por un compañero de mayor edad. La respuesta, tal como consta en el expediente judicial, fue que “no se podía hacer nada porque la agresión había ocurrido fuera del trabajo”.

Los Angeles Times asegura que el caso no fue aislado: la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) determinó que al menos un centenar de trabajadoras sufrieron hostigamiento sexual en las sucursales de Il Fornaio, una cadena de restaurantes italianos con 15 locales en California y Nevada.

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La demanda federal, interpuesta en 2022, acusó a la compañía —con sede en Corte Madera, al norte de San Francisco— de sostener un ambiente laboral hostil y de castigar a las empleadas que se atrevieron a hablar.

Tras cuatro años de litigio, la cadena aceptó un acuerdo que incluye compensaciones económicas y tres años de reformas internas obligatorias, según anunció la oficina distrital del organismo en Los Ángeles.

EEOC es la única agencia federal autorizada para investigar y litigar contra empleadores del sector privado por violaciones a las leyes antidiscriminación (REUTERS/Andrew Kelly)

Qué denunció la demanda federal

De acuerdo con la comisión federal, supervisores y empleados de múltiples sucursales sometieron a las trabajadoras a conductas que incluyeron “manoseos forzados en baños, múltiples casos de tocamientos en partes íntimas, pedidos de favores sexuales y referencias explícitas a actividades sexuales”.

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Una versión enmendada de la queja, presentada en 2024, detalló que el comportamiento abusivo provenía de todos los niveles: desde el vicepresidente de operaciones hasta gerentes, bartenders, cocineros de línea y personal de apoyo.

El expediente describió las conductas como una práctica “abierta y notoria”, ratificada por la alta gerencia, que provocó una rotación constante de trabajadoras forzadas a renunciar por las condiciones intolerables.

El expediente judicial documentó conductas que iban desde comentarios explícitos hasta agresiones físicas en baños y áreas de servicio de los restaurantes (@Rich Celenza)

Cómo respondía la empresa ante las quejas

La demanda señaló que numerosas mujeres presentaron quejas ante sus gerentes, pero estas fueron desestimadas de manera sistemática. Las empleadas, “muchas de ellas adolescentes en su primer trabajo”, quedaron desprotegidas y obligadas a lidiar solas con el problema, indicó el organismo.

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La situación se agravó en julio de 2020, cuando Il Fornaio eliminó su departamento de Recursos Humanos, lo que dejó al personal sin un canal efectivo para presentar denuncias.

Quienes insistieron en quejarse enfrentaron intimidación, reducción de horas laborales y despidos, de acuerdo con la causa.

En julio de 2020, la cadena disolvió su área de Recursos Humanos, lo que eliminó el único canal formal de denuncia disponible para el personal (Il Fornaio)

Los episodios en las sucursales del sur de California

Las sedes mencionadas en el caso se concentran en el sur del estado: Pasadena, Manhattan Beach, Irvine, Newport Beach, Woodland Hills y Santa Mónica, algunas de las cuales ya cerraron.

En Pasadena, las empleadas describieron un patrón de agresiones sexuales sistemáticas por parte de gerentes y personal.

Un mesero frotó sus genitales contra la espalda de una recepcionista, mientras que otros trabajadores tocaron a mujeres y formularon comentarios explícitos sobre sus cuerpos. En Irvine, un empleado siguió a una trabajadora hasta el baño de mujeres, la acorraló contra la pared y la manoseó.

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En Manhattan Beach, cocineros y meseros se frotaron contra las empleadas y realizaron comentarios sexuales no deseados, tal como recogió el diario californiano.

Manhattan Beach fue una de las seis sedes del sur de California donde se registraron las conductas denunciadas en el caso federal (Il Fornaio Manhattan Beach)

La postura de la cadena y los términos del acuerdo

Representantes de la empresa rechazaron los señalamientos. En sus escritos legales, aseguraron que “no existió un patrón o práctica de discriminación, acoso o represalias a nivel de la compañía”.

Hope Case, abogada de la cadena, afirmó que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, sino un recurso para “evitar la carga, el costo y la incertidumbre de un litigio prolongado”.

La letrada sostuvo que Il Fornaio se enorgullece de fomentar un ambiente laboral positivo y que sus índices de retención son altos para los estándares de la industria gastronómica.

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La cadena nació como escuela de panadería en Italia en la década de 1970. Abrió sus primeras panaderías en Estados Unidos en 1981 —en San Francisco y Beverly Hills— y su primer restaurante en 1987. En octubre de 2019, el grupo japonés de restauración Create Restaurants Holdings adquirió la firma.

Hope Case es socia del estudio Rutan & Tucker, especializada en derecho laboral con más de 30 años de experiencia en la defensa de empleadores ante tribunales y agencias federales (Rutan & Tucker)

Beatriz B. Andre, fiscal regional interina de la EEOC en Los Ángeles, declaró que “el acoso sexual sigue siendo un problema generalizado en la industria de los restaurantes” y que durante la investigación se identificó a más de 100 mujeres perjudicadas.

Christine Park-Gonzalez, directora de la misma sede, agradeció a quienes “se presentaron y compartieron con valentía sus historias”.

Andre ocupa el cargo de fiscal regional interina en la oficina de Los Ángeles desde donde supervisó la investigación y el litigio contra la cadena gastronómica (LinkedIn)

Además del pago de USD 3 millones en compensación, el acuerdo establece tres años de reformas laborales obligatorias.

Entre las medidas, la cadena deberá mantener una función de recursos humanos dedicada en cada restaurante y contratar a un monitor externo que realice auditorías y verifique el cumplimiento del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, la norma federal que prohíbe los ambientes laborales hostiles por razón de sexo, informó el Times.

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