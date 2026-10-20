Las Vegas colocó carteles en el Strip para advertir que la propina a artistas callejeros no es obligatoria

El arresto de dos imitadoras tras una pelea con turistas frente al Planet Hollywood aceleró el debate sobre los pagos forzados en la vereda (X/@jedirich_)

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Carteles digitales con el sello del condado de Clark comenzaron a rotar el viernes 16 de octubre en las marquesinas electrónicas del Las Vegas Strip con un mensaje directo sobre fondo rojo: “Cuando veas un espectáculo o te tomes una foto, la propina no es obligatoria”. Las pantallas también indican que, ante cualquier situación de acoso, el visitante puede buscar a un policía cercano o llamar al 911.

La medida, impulsada por el comisionado Michael Naft del Distrito A, apunta a frenar las prácticas agresivas de artistas callejeros y personas disfrazadas que presionan a los turistas para obtener pagos tras una foto o una actuación breve, detalló Fox 5 News.

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Los carteles permanecen visibles durante unos 15 segundos en cada rotación y aparecen en varias estructuras digitales a lo largo del bulevar. Según funcionarios del condado, no se trata de una campaña contra las propinas voluntarias, sino contra quienes hostigan a los turistas o les hacen creer que el pago es obligatorio.

El comisionado Michael Naft promovió la iniciativa institucional ante los reportes de hostigamiento contra los visitantes del bulevar (X/@CommishNaft)

La pelea entre imitadoras de showgirls y una pareja de turistas aceleró el debate

El anuncio público llega semanas después de que un video viral mostrara una pelea entre dos imitadoras de showgirls y una pareja de turistas en la vereda de Las Vegas Boulevard, frente al Planet Hollywood.

Eric Richards y Merihazel Walters, de Charlotte, Carolina del Norte, visitaban la ciudad para su boda y se fotografiaron con Jennifer Ortiz y Magdellena Romero. La pareja pagó USD 20 por las fotos, pero las mujeres exigieron más dinero.

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Cuando Richards intentó retirarse, Ortiz lo siguió, le lanzó insultos y luego lo agredió, según el informe del Departamento de Policía Metropolitana (Metro). Walters declaró ante un oficial que Ortiz había exigido entre USD 60 y USD 180 antes de golpear a Richards con las manos.

Al intentar intervenir, Walters fue derribada por Romero, quien le propinó múltiples golpes en la cabeza con el puño cerrado, de acuerdo con el reporte de arresto. Imágenes de vigilancia policial y material obtenido del Planet Hollywood coincidieron con la versión de la pareja, escribió el oficial a cargo.

Durante su estadía en Las Vegas, Richards presentó una herida de unos 5 centímetros (2 pulgadas) en la frente.

Naft no confirmó que el incidente fuera el detonante final de la campaña. “Un solo caso de un visitante del sur de Nevada que sea acosado es suficiente para que nos levantemos y hagamos algo al respecto”, declaró el comisionado a 8 News Now. Sin embargo, reconoció que el problema lleva años en la agenda del condado.

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El condado de Clark colocó avisos en las pantallas digitales del Strip de Las Vegas para advertir que las propinas no son obligatorias (CBS 8 News)

Las normas del condado prohíben cobrar en la vía pública sin licencia comercial

En Clark County, la legislación establece que nadie puede aceptar pagos por bienes o servicios sin una licencia comercial, y quienes poseen una no están autorizados a operar en espacios públicos.

Naft precisó que el texto de los carteles no introduce reglas nuevas: reproduce normativa vigente que ya estaba publicada en el corredor turístico, pero ahora se difunde a través de las marquesinas digitales mediante un acuerdo con los operadores de esas estructuras.

“Es una herramienta dentro de la caja de herramientas para mantener a nuestra comunidad como un lugar amigable y seguro”, afirmó el comisionado. El condado informó que la Policía Metropolitana y la división de cumplimiento de licencias comerciales realizan patrullajes activos en el Strip para monitorear estos incidentes.

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Turistas describen presiones y tácticas intimidatorias de artistas callejeros

Visitantes consultados por medios locales detallaron experiencias similares. Leslie, turista de Kansas City, relató que su hermano se fotografió con personas disfrazadas de Woody y Mickey Mouse. “Después de las fotos, dijeron que eran USD 10 cada uno. Ya les estábamos dando USD 10, pero USD 10 por cada uno era demasiado”, contó a Fox 5 Vegas.

Robert McPherson, de Nueva York, señaló que los artistas callejeros apuntan especialmente a turistas extranjeros.

Mientras que Derek Temple, visitante habitual desde Texas, dijo haber notado los carteles en las pantallas dos o tres veces. “En los últimos años, las cosas se volvieron un poco más agresivas”, indicó en 8 News Now. Temple consideró que los mensajes representan un avance en protección al consumidor para la zona.

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Las leyes del condado de Clark establecen la prohibición de cobrar por bienes o servicios en la vía pública sin licencia comercial (Fox 5 Vegas)

Artistas callejeros veteranos apoyan la medida y cuestionan a los agresivos

No todos los artistas callejeros rechazan la iniciativa. El músico Bruce Callahan, quien actúa en el Strip desde hace décadas, respaldó los carteles sin reservas. “Si tienes que pedir una propina, es porque eres malo. Estás aquí para actuar para estos turistas; si les gustas, se acercarán y dejarán una propina en tu frasco. Si no, no puedes obligarlos a nada”, declaró.

Chris J, otro artista callejero, reconoció que los intérpretes agresivos perjudican al resto. “Noto que si no das propina, van a reaccionar mal. Son muy agresivos al respecto”, describió para Fox 5 Vegas.

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En una misma sintonía, otro artista con 20 años de experiencia, afirmó que nunca tuvo problemas con la policía ni con turistas y consideró que los carteles son un recordatorio sobre el buen trato.

Artistas con décadas de actividad en el Strip manifestaron su apoyo a los carteles informativos emitidos por el condado (CBS 8 News)

El Strip genera la mayor parte de los ingresos fiscales de Nevada

Naft subrayó que la conducta agresiva de ciertos artistas amenaza lo que describió como el sustento económico del valle. Sobre esto, advirtió: “Impacta negativamente en el sustento económico no solo del condado de Clark, sino de todo el estado; la base impositiva depende del Las Vegas Strip”.

El condado indicó que la campaña de mensajes se mantendrá activa mientras resulte útil. Sin embargo, al menos una visitante consultada dijo no haber visto los carteles y sugirió que el condado podría hacer un mejor trabajo en la visibilidad de las pantallas.

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La Ciudad de Las Vegas, por su parte, informó a 8 News Now que por el momento no planea implementar mensajes similares en las áreas bajo su jurisdicción donde también operan artistas callejeros.