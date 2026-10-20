Estados Unidos

Investigan el robo de cartas de Pokémon y deportes valuadas en USD 963.000 en California

Dos palés de coleccionables fueron sustraídos de un camión de FedEx durante una entrega a PSA en Santa Ana. La policía aún no informó detenciones ni recuperó las piezas

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La policía de Santa Ana investiga la sustracción de cartas de Pokémon y deportes valuadas en 963.000 dólares (REUTERS/Jana Rodenbusch)
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La policía de Santa Ana, en el condado de Orange, investiga el robo de tarjetas deportivas y de Pokémon valuadas inicialmente en USD 963.000 que fueron sustraídas de un camión de FedEx durante una entrega a la empresa Professional Sports Authenticator (PSA). El hecho ocurrió el 13 de octubre en California y, hasta ahora, no se informaron detenciones ni recuperaciones de los objetos.

La alerta llevó a los agentes a la sede de PSA, ubicada en la cuadra 1600 de East St. Andrew. El Departamento de Policía de Santa Ana precisó que los autores se llevaron dos palés con cajas de tarjetas coleccionables y alteraron un tercero. La mercadería incluía ejemplares de distintas disciplinas deportivas y cartas de Pokémon.

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La valuación de USD 963.000 es provisoria. Tal como indicó la Policía de Santa Ana a CBS LA, el monto definitivo solo podrá establecerse después de revisar y escanear las cajas que quedaron en el lugar, para determinar qué artículos fueron tomados durante el robo.

La entrega estaba destinada a la empresa PSA

Professional Sports Authenticator asigna certificados de autenticidad y califica el estado de las piezas (Wikipedia)
Professional Sports Authenticator asigna certificados de autenticidad y califica el estado de las piezas (Wikipedia)

Professional Sports Authenticator, conocida como PSA, autentica y califica tarjetas y otros objetos de colección. Ese proceso permite establecer el estado de conservación de cada pieza y le asigna un certificado que suele influir en su precio dentro del mercado.

La compañía confirmó que trabaja con las fuerzas de seguridad para esclarecer el caso. Además, aseguró que desactivó los certificados asociados con las tarjetas sustraídas y notificó a sus socios comerciales para que estén atentos ante la posible aparición de artículos raros o serializados.

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Hemos desactivado los certificados de los objetos robados y avisado a nuestros socios de mercado”, afirmó PSA en un comunicado recogido por CBS LA. La empresa añadió que su equipo de atención al cliente se puso en contacto con las personas afectadas y organiza compensaciones basadas en el valor justo de mercado.

Un coleccionista perdió más de 100 tarjetas

El coleccionista Skyler sufrió la pérdida de un pedido personal con más de 100 tarjetas calificadas (REUTERS)
El coleccionista Skyler sufrió la pérdida de un pedido personal con más de 100 tarjetas calificadas (REUTERS)

Entre los damnificados figura Skyler, un creador de contenido especializado en coleccionables que utiliza el nombre SKY-B Cards. El hombre esperaba la entrega de un paquete de cartas ya calificadas en su domicilio cuando recibió una notificación que advertía que el envío no llegaría.

Skyler declaró a CBS LA que su pedido personal contenía más de 100 tarjetas y estimó su valor en más de USD 100.000. “Había cartas en ese pedido que no se pueden reemplazar. Honestamente, es la peor sensación que he experimentado”, expresó.

El coleccionista explicó que 104 de las piezas eran cartas de alta rareza, entre ellas ejemplares únicos. “Eran cartas que salían de manera excepcional en los paquetes o piezas 1-of-1, lo que significa que son las únicas que existen en el mundo”, sostuvo durante la entrevista.

Los clientes cuestionan cómo se calcularán las compensaciones

Aunque PSA anunció que compensará a los clientes, Skyler manifestó dudas sobre el criterio de valoración. A su entender, el precio de mercado puede no reflejar el valor real de ciertas cartas, especialmente de aquellas difíciles o imposibles de reemplazar.

Al parecer, algunas personas ya recibieron ofertas de PSA en esta situación y consideran que son insultantemente bajas”, afirmó. Agregó que pensaba vender cerca de la mitad de las tarjetas, mientras que conservaría el resto en su colección de forma permanente.

Un portavoz de FedEx declaró a CBS LA que la seguridad de los envíos de los clientes es una prioridad para la empresa. También aseguró que la compañía coopera con las autoridades a medida que continúa la investigación.

La Policía de Santa Ana no difundió información sobre sospechosos ni sobre el posible destino de las tarjetas. El caso permanece abierto mientras PSA busca impedir que los objetos identificados como robados ingresen al circuito de compra y venta de coleccionables.

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