Trump exigió a Zelensky aceptar un acuerdo de paz con Putin Palm Beach, Florida, on December 29, 2025 (Credit Image: � President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes a su par ucraniano, Volodímir Zelensky, que acepte un acuerdo de paz con el ruso Vladímir Putin y afirmó que su país no ha recibido “nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel” por la ayuda enviada a Ucrania. Si Zelensky no se muestra dispuesto a pactar, advirtió la Casa Blanca, el desenlace “será algo muy negativo”.

Trump atribuyó la falta de avances al “inmenso odio” entre ambos mandatarios y sostuvo que Europa está cansada de la guerra. Estimó la ayuda estadounidense en “cientos de miles de millones de dólares”, una cifra que no desglosó. Habló después de que Zelensky se reuniera en Oslo con el negociador de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

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El presidente vinculó el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. Pero el diésel ya subía por la guerra que Washington libra contra el régimen iraní desde hace más de siete meses. El 4 de septiembre superó por primera vez los USD 5,85 por galón de promedio nacional, según la asociación automovilística AAA, y la Administración de Información Energética estadounidense registró USD 6,53 el 21 de septiembre.

FOTO DE ARCHIVO. Columnas de humo se elevan desde los incendios (derecha) en una refinería de petróleo tras lo que las autoridades afirman que es un ataque con drones ucranianos en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, 20 de septiembre de 2026. REUTERS/Stringer/File Photo

En ese contexto, Trump anunció el 9 de octubre, tras una conversación con Putin, un acuerdo para comprar diésel ruso. El Tesoro suspendió por seis meses las sanciones a las exportaciones rusas de combustible. La decisión llegó semanas después de que el mandatario promulgara una ley de sanciones contra Moscú, cuyas disposiciones debían empezar a aplicarse parcialmente el 18 de octubre, y generó críticas de legisladores republicanos y demócratas.

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El giro tiene un matiz que complica la lectura del acuerdo. Rusia suspendió este mes todas sus exportaciones de diésel para cubrir una escasez interna. Sin embargo, el 10 de octubre levantó parcialmente la prohibición tras un acuerdo entre Putin y Trump.

La relación entre Washington y Kiev atraviesa su momento más tenso desde el choque en el Despacho Oval de febrero de 2025. En octubre de ese año, la Administración Trump sancionó a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil tras cancelar una cumbre con Putin. En enero de 2026, Witkoff aseguró que solo faltaba un elemento del marco de paz, que se interpretó como la retirada ucraniana de zonas de Donetsk que aún controla. Desde entonces, las negociaciones no han dado resultados.

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Una persona camina junto a las instalaciones de un centro comercial dañado por un ataque con misiles rusos en Kiev (Ucrania). 19 octubre 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Zelensky denunció este lunes que Estados Unidos retrasa la entrega de misiles interceptores Patriot ya pagados por aliados europeos, y que Ucrania no recibió alertas de inteligencia antes del ataque ruso del 19 de octubre, en el que murieron al menos seis personas y 28 instalaciones energéticas resultaron dañadas. También acusó a Washington de restringir el uso de Starshield, la versión militar de la red satelital Starlink que emplea el Ejército ucraniano, y atribuyó estas medidas a una intención de forzar la capitulación de su país.

Washington niega haber cambiado el intercambio de inteligencia o frenado Starshield. El secretario de Estado, Marco Rubio, admitió este martes que las entregas de interceptores pueden haberse demorado, pero por razones no políticas. Según fuentes citadas por The Washington Post, el retraso obedece a que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no ha aprobado aún la transferencia de varios lotes.

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En Oslo, Zelensky se reunió con Witkoff en presencia del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y del presidente finlandés, Alexander Stubb. El empresario y yerno de Trump, Jared Kushner, participó por videoconferencia. Witkoff viajará este miércoles a San Petersburgo para presentar a Putin ideas elaboradas en consultas con Ucrania y sus socios europeos, con el fin de relanzar los contactos de paz.

La cita con el líder ruso mostrará si Moscú acepta reabrir el diálogo. Con las elecciones legislativas del 3 de noviembre a dos semanas, el precio del combustible, que Trump ya conecta con la guerra, seguirá condicionando su margen de maniobra frente a Moscú y Kiev.

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