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Kenia suma su noveno contagio de ébola, mientras el Congo supera los 9500 afectados

El Ministerio de Salud keniano precisó que el nuevo paciente, familiar del hombre fallecido en Nairobi, ya permanecía aislado preventivamente cuando desarrolló síntomas. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, reportó más de 4.600 muertes vinculadas al brote regional

Kenia confirmó el noveno caso de ébola en un familiar del primer paciente que murió en Nairobi (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Kenia confirmó el noveno caso de ébola en un familiar del primer paciente que murió en Nairobi (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
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Kenia elevó a nueve los casos de ébola confirmados en el país, tras detectar la infección en un joven de 24 años, familiar del caso inicial. El Ministerio de Salud informó que el paciente ya permanecía en cuarentena cuando presentó síntomas, por lo que fue aislado y recibió atención médica de inmediato.

El joven había sido identificado como contacto del hombre de 40 años que llegó desde la República Democrática del Congo (RDC) y murió el 5 de octubre en Nairobi.

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El director general de Salud keniano, Patrick Amoth, afirmó en un comunicado: “Los nueve casos pertenecen a un mismo grupo y, a día de hoy, no hay prueba de transmisión fuera del grupo”.

Las autoridades siguen a 135 personas que tuvieron contacto con el primer enfermo

Desde que se detectó el primer caso, las autoridades pusieron en marcha un seguimiento para ubicar a todas las personas que pudieron haber estado expuestas al virus. Identificaron a 135 contactos estrechos y localizaron a 134, que permanecen en cuarentena bajo control diario.

Quienes tuvieron contacto con el paciente deben permanecer 21 días en observación, que es el período máximo en el que pueden aparecer síntomas. La mayoría de las personas que comenzó la cuarentena el 6 de octubre podría terminarla el 25 de octubre, siempre que no manifieste signos de la enfermedad.

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Las autoridades sanitarias kenianas vigilan a 134 contactos estrechos del virus durante un periodo de 21 días (REUTERS/James Keyi)
Las autoridades sanitarias kenianas vigilan a 134 contactos estrechos del virus durante un periodo de 21 días (REUTERS/James Keyi)

Los ocho pacientes que siguen con vida se encuentran estables y reciben atención médica, según el Ministerio de Salud. Además, Kenia recibió 500 dosis adicionales de un medicamento para atender a los pacientes.

Como parte de la respuesta, el país habilitó un laboratorio especializado en el Hospital Nacional Kenyatta, en Nairobi, para procesar las pruebas sin exponer a otros centros. Además, distribuyó equipos de protección para el personal de salud en 12 condados de riesgo muy alto y en otros 16 de riesgo alto.

Aunque se confirmaron nuevos casos, el país no impuso restricciones a los viajes, el comercio ni las reuniones públicas. Las autoridades, sin embargo, reforzaron los controles de salud, la vigilancia en las zonas de mayor riesgo y las campañas de información para que la población consulte ante síntomas compatibles con la enfermedad.

El primer paciente viajó desde el Congo a Nairobi a través de Uganda

El primer caso confirmado había vivido los últimos siete años en la República Democrática del Congo. Antes de viajar, recibió atención en varios hospitales de ese país. Luego se trasladó por carretera hasta Kampala, capital de Uganda, y desde allí voló a Nairobi.

El hombre llegó a la capital keniana el 3 de octubre y murió dos días después. A partir de ese episodio, los equipos sanitarios ampliaron la búsqueda de familiares, trabajadores de la salud y otras personas que pudieron haber tenido contacto con él durante el viaje y la atención médica.

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo provocó 4.602 muertes y alcanzó ocho provincias (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo provocó 4.602 muertes y alcanzó ocho provincias (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Al cierre del 18 de octubre, Kenia acumulaba ocho casos confirmados de ébola y una muerte. El noveno contagio fue comunicado el 20 de octubre. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, con base en información de las autoridades sanitarias kenianas, indicó que el octavo paciente había atendido al caso inicial y fue aislado tras presentar síntomas.

La epidemia en el Congo ya llegó a ocho provincias

Mientras Kenia vigila la evolución de sus casos, la epidemia de ébola continúa extendiéndose en la República Democrática del Congo. El brote fue declarado el 15 de mayo y, de acuerdo con el último recuento oficial citado por EFE, había dejado 9.552 casos confirmados y 4.602 muertes hasta el 18 de octubre.

La enfermedad alcanzó ocho provincias, entre ellas Nord-Ubangi, situada en el noroeste del país y limítrofe con la República Centroafricana. La llegada del virus a esa zona preocupa a las autoridades por el desplazamiento de población y las dificultades para sostener la atención sanitaria en regiones afectadas por la violencia armada.

Uganda declaró el término de su brote de ébola en agosto tras computar 20 contagios y dos muertes
Uganda declaró el término de su brote de ébola en agosto tras computar 20 contagios y dos muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el 48 % de los casos confirmados en la República Democrática del Congo terminó en muerte. El organismo añadió que 2.550 pacientes se habían recuperado hasta esa fecha.

Mohamed Yakub Janabi, director regional para África de la OMS, explicó que algunos focos registran menos casos, aunque el área afectada sigue ampliándose. “Vemos focos de ébola que en general están disminuyendo, pero por desgracia geográficamente se está extendiendo”, declaró a The Associated Press.

La cepa Bundibugyo aún no tiene vacunas ni tratamientos autorizados

La actual epidemia está causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola. Para esta variante todavía no hay vacunas ni tratamientos específicos autorizados. La OMS trabaja en dos vacunas que ya comenzaron a probarse en personas, aunque su desarrollo y evaluación llevarán varios meses.

La cepa Bundibugyo del ébola no posee tratamientos específicos autorizados y la Organización Mundial de la Salud prueba dos vacunas candidatas
La cepa Bundibugyo del ébola no posee tratamientos específicos autorizados y la Organización Mundial de la Salud prueba dos vacunas candidatas

La enfermedad también llegó a Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el final del brote después de confirmar 20 casos, 15 de ellos importados desde la República Democrática del Congo. Dos pacientes murieron.

Francia notificó un caso importado de ébola. Países Bajos, en cambio, atendió a un trabajador sanitario evacuado desde la RDC, donde ya había recibido el diagnóstico; por eso, no se lo consideró un caso local.

Las autoridades kenianas mantendrán el seguimiento de los contactos del primer paciente hasta que todos completen el período de observación. El resultado de ese control permitirá establecer si los casos continúan limitados al grupo ya identificado o si surgen nuevos contagios.

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