Estados Unidos

Nueva York lanzó un programa para reducir deudas por multas municipales: quiénes son elegibles y hasta cuándo

La iniciativa estará vigente hasta el 10 de enero de 2027 y permitirá saldar resoluciones de la Junta de Control Ambiental

Un hombre en traje escucha a un comerciante con gorra que sostiene un paquete de pan dentro de un establecimiento con mostrador y estantes
La administración proyecta recaudar 25 millones de dólares en deudas acumuladas que no se habrían cobrado sin esta medida (Ed Reed/Mayoral Photography Office/Archivo).
Guardar

Los pequeños negocios y propietarios de viviendas de Nueva York podrán saldar ciertas multas municipales con descuentos de hasta el 75% durante un programa de amnistía que estará vigente hasta el 10 de enero de 2027.

La iniciativa, denominada Debt Demolisher (Demoledor de deudas), busca reducir las deudas pendientes y facilitar la regularización de infracciones vinculadas con sentencias de la Junta de Control Ambiental (ECB).

PUBLICIDAD

La administración del alcalde Zohran Mamdani proyecta recaudar USD 25 millones en multas que, sin esta medida, no se habrían cobrado.

“Cuando la ciudad impone una multa, el objetivo es incentivar el cumplimiento de las normas que nos mantienen a todos seguros y sanos, no hacer imposible el crecimiento de un negocio o la reparación de una vivienda”, declaró Mamdani en el comunicado oficial.

Quiénes pueden acceder al programa y qué deudas quedan excluidas

Los interesados pueden consultar sus expedientes y realizar el trámite en el portal MySummons de la ciudad mediante el nombre y la dirección, el número de citación o el número de identificación de la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH).

PUBLICIDAD

El beneficio se aplica a resoluciones de la ECB derivadas de infracciones emitidas por agencias municipales, entre ellas los departamentos de Saneamiento, Edificios y Transporte.

Según la Oficina del Alcalde de Nueva York, los casos pueden abarcar desde incumplimientos de los códigos de construcción hasta la disposición inadecuada de colchones.

Tres hombres conversan junto a vitrinas con repostería en un comercio; dos sostienen pequeños paquetes embalados
El beneficio abarca resoluciones de la Junta de Control Ambiental vinculadas a infracciones de saneamiento, edificios y transporte (Ed Reed/Mayoral Photography Office/Archivo).

No podrán acceder al programa las resoluciones inscritas en un tribunal después del 15 de julio de 2026. Tampoco serán elegibles las deudas incluidas en acuerdos con la Oficina del Sheriff, un alguacil de la ciudad, la oficina del abogado municipal o contratistas de esa dependencia.

Las exclusiones también incluyen infracciones originadas en denuncias ciudadanas, como las relacionadas con ruidos; casos para los que se haya emitido una orden de ejecución a la Oficina del Sheriff o a un alguacil de la ciudad; multas convertidas en gravámenes fiscales, y expedientes sujetos a una investigación penal.

Algunas resoluciones requieren, además del pago, la adopción de una medida correctiva. En esos casos, la agencia que emitió la infracción debe aprobar la corrección y el Departamento de Finanzas debe recibir la confirmación antes de que finalice el programa. Las personas afectadas pueden solicitar a la agencia correspondiente las instrucciones y el Certificado de Corrección.

El monto a pagar varía según la asistencia a la audiencia

Quienes no comparecieron a una audiencia ante la Oficina de Juicios y Audiencias Administrativas (OATH) y recibieron un fallo por incomparecencia deberán abonar el 100% de la multa base. El programa les condonará la multa aplicada por no haberse presentado y los intereses acumulados.

A quienes hayan sido declarados responsables tras comparecer a una audiencia se les perdonarán los intereses y deberán pagar el 75% de la multa impuesta.

El Departamento de Finanzas advierte que el pago de un fallo por incomparecencia implica la admisión de responsabilidad. Quienes participen en el programa renuncian a impugnar el fallo abonado o el monto adeudado, incluso para solicitar la anulación de una decisión dictada por no haberse presentado a la audiencia o alegar que no recibieron la notificación de la infracción.

Un hombre con traje azul y barba habla con un hombre con gorra negra en el interior de un local comercial
Los sancionados que no comparecieron a una audiencia deberán pagar el total de la multa base (Ed Reed/Mayoral Photography Office/Archivo).

La amnistía exige el pago total de cada resolución elegida

Cada resolución seleccionada deberá pagarse en su totalidad mediante una única operación. No se admiten pagos parciales ni planes de pago de la amnistía y las infracciones que no se cancelen al finalizar el período volverán a su importe total.

No obstante, podrán realizarse transacciones separadas para distintos casos antes de la fecha límite.

Los pagos completos realizados antes del inicio del programa no dan lugar a reintegros ni descuentos retroactivos, pero un saldo pendiente por un pago parcial podría calificar para el beneficio.

Temas Relacionados

Nueva YorkAmnistíaMultasZohran MamdaniEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Ángeles prohibirá la venta de óxido nitroso en tiendas de cannabis y tabaco: habrá multas y hasta seis meses de cárcel

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una norma dirigida a los comercios minoristas, con una excepción para alimentos envasados donde el compuesto funciona como propulsor

Los Ángeles prohibirá la venta de óxido nitroso en tiendas de cannabis y tabaco: habrá multas y hasta seis meses de cárcel

Una jueza federal suspende las obras y la tala de árboles en el campo de golf de Washington D.C. hasta el 26 de octubre

La magistrada Ana Reyes dictó la medida cautelar después de que el Gobierno derribara más de 400 ejemplares durante el fin de semana festivo

Una jueza federal suspende las obras y la tala de árboles en el campo de golf de Washington D.C. hasta el 26 de octubre

El rescate que tardó 40 años: el animal que Estados Unidos salvó de la extinción volvió a desaparecer

Los técnicos que salieron a buscar hurones de patas negras en agosto en Wyoming no encontraron ninguno. La especie, declarada extinta en 1979 y rescatada en ese mismo lugar, podría haber desaparecido otra vez

El rescate que tardó 40 años: el animal que Estados Unidos salvó de la extinción volvió a desaparecer

Bank of America recibió multas por más de USD 1.200 millones por fallas contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos atribuyó al banco deficiencias relacionadas con la prevención del blanqueo, la financiación terrorista, el narcotráfico y el cumplimiento de restricciones internacionales

Bank of America recibió multas por más de USD 1.200 millones por fallas contra el lavado de dinero

Amazon retira más de 112.000 frascos de acetaminofén tras quejas de consumidores por cápsulas decoloradas

Más de un centenar de miles de unidades del analgésico de venta libre, fabricado por Aurobindo Pharma bajo etiqueta privada de la plataforma, fueron retiradas del mercado de forma preventiva

Amazon retira más de 112.000 frascos de acetaminofén tras quejas de consumidores por cápsulas decoloradas

TECNO

Distracciones y engaños por correo: errores humanos que más temen los expertos en ciberseguridad de empresas

Distracciones y engaños por correo: errores humanos que más temen los expertos en ciberseguridad de empresas

Por qué los auriculares con cable le están ganando la batalla a los inalámbricos

Lanzan app para Mac que puede eliminar Apple Intelligence y liberar hasta 12 GB

Nvidia acelera DLSS 5 a tiempo para el lanzamiento de NBA 2K27

El FBI arrestó a un ingeniero de OpenAI por esconder un micrófono en una sala ejecutiva

ENTRETENIMIENTO

Un estudiante es suspendido tras encontrar un cuaderno de ‘Death Note’ con nombres de compañeros

Un estudiante es suspendido tras encontrar un cuaderno de ‘Death Note’ con nombres de compañeros

James McAvoy revela que estuvo al borde de la muerte tras una mala recuperación por un procedimiento médico

Después de 10 años, ‘Girls’ de Lena Dunham vuelve con nuevos episodios y su elenco original

Robert Pattinson habla sobre el futuro del rodaje de ‘The Batman Part II’ luego de que el director dejara el proyecto

A sus 91 años, Judi Dench confiesa cómo imagina el final de su vida: “Quiero morir en un camerino”

MUNDO

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

Tras la cirugía para remover un tumor maligno, el papa León XIV permanecerá al menos una semana en el hospital Gemelli

Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer: padece mieloma múltiple

Marco Rubio expresó su apoyo al papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

Un caza croata interceptó y escoltó un avión de pasajeros tras una alerta de secuestro