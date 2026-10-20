Acusan de presunto fraude electoral en California a 28 residentes permanentes, en su mayoría de México y Guatemala

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra 28 residentes permanentes en California por presunto voto ilegal. (REUTERS/Marco Bello)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra 28 residentes permanentes legales en California, acusados de registrarse de manera fraudulenta o emitir votos ilegales en elecciones estadounidenses. Las detenciones tuvieron lugar el lunes 19 de octubre en distintos puntos del estado como parte de la operación federal “Proteger el Voto” (Operation Protect the Vote), coordinada por las cuatro fiscalías federales de California.

Los acusados provienen de 14 países distintos, pero en su mayoría son ciudadanos de México y Guatemala, según el comunicado oficial. La operación se produjo en medio de una disputa entre la administración federal y las autoridades de California por el mantenimiento de los padrones electorales, que se intensificó la semana previa.

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De acuerdo con información de Associated Press, el voto de personas no ciudadanas es un fenómeno poco frecuente, difícil de probar. Además, no se ha demostrado que haya alterado el resultado de ninguna elección.

Quiénes son los 28 acusados de voto ilegal en California, por nacionalidad

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, los 28 imputados provienen de 14 países. A continuación, el detalle por nacionalidad:

México (9) : Flavio Alejandro Zúñiga, Ernest Gutiérrez Ruvalcaba, Jesús Narez-Madrigal, José Antonio Bañuelos-Díaz, Sulema de León, Maricela Nazarín González, Camino Giles Jiménez, Juan Antonio Rivas García y Verónica Bullene (también conocida como Verónica Hernández Martínez).

Guatemala (3) : Axel Giovani Prera García, Rony de Jesús Sicaja y Erick Ronaldo Soto Mendizábal.

Filipinas (3) : Giezell Viduya Adawag, José Probitsado Amaro y Pamele Arbués Line.

India (2) : Amandeep Kaur y Kamlesh Navnitlal Shah.

Canadá (2) : Rouzbeh Seyamaknejad y Jennifer Jung.

El Salvador (1) : Ana Domínguez.

Camboya (1) : Butleng Taing.

Honduras (1) : Carlos Antonio Galeas.

Pakistán (1) : Muhammad Khan.

Belice (1) : Omar Alexander Muñoz.

Georgia (1) : David Shapiro.

Birmania (1) : Moe Thida Lwin.

Tonga (1) : Manakotau Mataele Finau.

Ecuador (1): Maribel del Carmen Garcés Barriga.

Qué cargos federales enfrentan los 28 residentes permanentes en California

Los 28 imputados —todos titulares de tarjetas de residencia permanente, conocidas como green cards— fueron acusados mediante quejas penales federales (criminal complaints). Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, los acusados declararon bajo juramento en sus solicitudes de registro electoral que eran ciudadanos estadounidenses, a pesar de no serlo.

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Los 28 imputados son titulares de tarjetas de residencia permanente y proceden de 14 países distintos. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Sus registros fueron aprobados y, en numerosos casos, emitieron votos de forma ilegal en elecciones recientes.

Los cargos varían según el distrito judicial:

Distrito Central de California : declaraciones falsas en solicitudes de naturalización, delito grave con pena máxima de cinco años de prisión.

Distrito Este : voto como extranjero en una elección federal, delito menor con hasta un año de cárcel.

Distritos Norte y Sur: obtención fraudulenta de la naturalización y falsa declaración de ciudadanía para votar.

Once de los 28 acusados fueron detenidos el lunes y debían comparecer esa misma tarde ante tribunales federales. No se tomaron declaraciones de culpabilidad durante las audiencias iniciales.

La disputa entre el Departamento de Justicia y California por 20.000 presuntos votantes no ciudadanos

El 13 de octubre, el gobierno federal entregó a las autoridades electorales de California una memoria USB con los nombres de más de 20.000 personas identificadas como probables no ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Otorgó un plazo de 48 horas para su revisión, que el estado no cumplió.

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Ante la negativa, el Departamento de Justicia demandó a California y solicitó una orden judicial que obligue al estado a apartar las boletas de voto por correo de esas personas y verificar su ciudadanía antes de contabilizar sus votos en las elecciones del 3 de noviembre.

Trent McCotter advirtió a los funcionarios del condado de Los Ángeles sobre posibles delitos federales si computan votos no autorizados. (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, advirtió Trent McCotter, subprocurador general interino, en una carta dirigida al condado de Los Ángeles, con copia a la secretaria de Estado, Shirley Weber, y al registrador del condado, Dean Logan, según informó Associated Press.

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Qué dice California frente a las acusaciones del gobierno federal

El fiscal general del estado, Rob Bonta, declaró que no existe un fraude electoral generalizado en California y calificó los posibles casos aislados como “una gota en el océano” en un estado con 23 millones de votantes registrados, de acuerdo con Associated Press. Bonta afirmó que la administración federal “no nos ha proporcionado ningún dato sobre votantes no elegibles, solo una declaración concluyente sin ninguna prueba que la respalde”.

El fiscal general Rob Bonta afirmó que no existe fraude electoral generalizado dentro del padrón de 23 millones de electores del estado. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Bill Essayli, primer fiscal federal auxiliar en Los Ángeles, cuestionó la postura del estado: “¿Por qué California se niega a mostrar sus registros de votantes? ¿A qué le temen? ¿Qué están ocultando?”, preguntó durante la conferencia de prensa, según recogió la agencia.

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Cargos contra no ciudadanos en 20 estados de Estados Unidos

El Departamento de Justicia informó que en las últimas siete semanas presentó cargos contra 113 personas en 20 estados por delitos de votación y registro ilegal. De forma separada, la dependencia había comunicado antes que a lo largo del año acusó a unas 90 personas por diversas irregularidades electorales, de las cuales al menos 50 presuntamente votaron sin ser ciudadanas, según los datos recogidos por AP.

McCotter argumentó que la demanda contra California era necesaria y acusó a los funcionarios estatales de no colaborar con la verificación de los presuntos votantes no ciudadanos. También afirmó que la cifra de 20.000 era solo un piso: “Ese es solo el suelo”, declaró, según Associated Press.

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El caso sigue abierto con audiencias pendientes y litigio entre California y el gobierno federal

Los 28 acusados son inocentes hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, tal como lo estableció el propio Departamento de Justicia en su comunicado oficial. Las audiencias judiciales continúan en curso en los cuatro distritos federales de California.

En paralelo, el litigio por la lista de más de 20.000 presuntos votantes no ciudadanos permanece abierto, con una solicitud de orden judicial que el Departamento de Justicia pidió que se resuelva antes de las elecciones del 3 de noviembre. Logan, el registrador del condado de Los Ángeles, respondió que “el Departamento de Justicia ha optado por litigar sobre sus afirmaciones no verificadas” y que el asunto debe resolverse en los tribunales.

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