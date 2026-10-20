Trump firmó una orden ejecutiva para crear una división de salud de la mujer en el NIH con impulso de Melania

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear una división de salud de la mujer dentro de los Institutos Nacionales de Salud. (REUTERS/Umit Bektas)

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El presidente Donald Trump firmó el lunes 19 de octubre una orden ejecutiva que crea una división de salud de la mujer dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado al mismo tema. La primera dama, Melania Trump, acompañó al mandatario en la ceremonia del Jardín de las Rosas y se atribuyó un rol central en la iniciativa.

“Generaciones anteriores lucharon por los derechos de las mujeres. Nuestra generación luchará por descubrir las curas que aseguren que una mujer pueda vivir su vida con salud y plenitud”, declaró la primera dama según recogió CBS News.

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La medida, que revoca una directiva de Joe Biden de marzo de 2024 sobre investigación en salud femenina —impulsada por la entonces primera dama Jill Biden—, llega dos semanas antes de las elecciones de medio término. Solo un tercio de las mujeres estadounidenses respalda a Trump y al Partido Republicano, según encuestas citadas por The New York Times.

La primera dama Melania Trump respaldó la iniciativa orientada a promover curas e investigaciones sobre patologías femeninas. (REUTERS/Umit Bektas)

El mandatario atribuyó la idea a su esposa y comentó con su estilo coloquial: “¿Quién demonios no tendría una división de salud de la mujer? Melania dijo: ‘No la tienen’”, de acuerdo con Reuters.

Qué hará la nueva división de salud de la mujer en el NIH

La orden ejecutiva otorga un plazo de 90 días al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para establecer la nueva división dentro de un instituto o centro del NIH. Su mandato abarca la investigación de enfermedades que afectan de forma única o desproporcionada a las mujeres, según precisó el HHS en un comunicado:

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Enfermedades cardiovasculares

Cáncer

Trastornos autoinmunes e inflamatorios

Dolor crónico

Endometriosis

Fibromas

Síndrome de ovario poliquístico

Infertilidad

Menopausia

Alzhéimer

Osteoporosis

El NIH ya cuenta desde 1990 con una Oficina de Investigación en Salud de la Mujer, creada durante la presidencia de George H. W. Bush.

La nueva división no reemplazará esa oficina, sino que funcionará en coordinación con ella, con un alcance más amplio: además de la investigación, buscará que los hallazgos científicos se traduzcan en atención clínica y políticas de salud para mujeres y niñas, según detalló la Casa Blanca.

Financiamiento sin definir y las cifras que maneja ARPA-H

El director del NIH, Jay Bhattacharya, reconoció en una entrevista con CBS News que el monto de financiamiento para la nueva división todavía no está determinado.

“La primera dama dejó muy claro que quiere enfocarse en temas de salud femenina que han sido simplemente desatendidos: endometriosis, menopausia, toda una serie de temas en los que, francamente, hemos invertido menos de lo que deberíamos”, afirmó Bhattacharya, quien agregó que es probable que se destinen fondos nuevos, aunque sin precisar una cifra.

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La disposición presidencial revocó una directiva previa emitida por Joe Biden a pocas semanas de los comicios de medio término. (REUTERS/Umit Bektas)

Quien sí adelantó números fue Alicia Jackson, directora de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H). En la misma entrevista, Jackson indicó que su agencia destinará entre USD 100 y 200 millones a iniciativas que impacten la salud de las mujeres.

Susie Wiles y Robert F. Kennedy Jr. al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca

El grupo de trabajo presidencial estará copresidido por la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., según informó Trump durante la ceremonia. La elección de Wiles tiene un trasfondo personal: en marzo recibió un diagnóstico de cáncer de mama y en septiembre anunció que estaba libre de la enfermedad, sin dejar su cargo durante el tratamiento.

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Trump la mencionó ante los asistentes como “fantástica” y añadió: “Susie ganó hace poco su batalla contra un oponente muy duro, el cáncer de mama”. El grupo de trabajo, cuya primera reunión estaba prevista para el mismo lunes, coordinará los esfuerzos de distintas agencias federales, según precisó el mandatario.

Un historial de recortes a la salud femenina marca el contexto de la orden

La orden ejecutiva se enmarca en un historial de tensiones entre la administración Trump y las políticas de salud de la mujer. En abril de 2025, pocos meses después de que el presidente asumió su segundo mandato, el HHS recortó el financiamiento de la Women’s Health Initiative, un estudio a largo plazo sobre salud femenina activo desde la década de 1990, según reportó The New York Times.

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La medida sucede a decisiones previas del gobierno como la revisión de la mifepristona y el recorte a la Women's Health Initiative. (REUTERS/Umit Bektas)

La administración también lanzó una revisión de seguridad de la mifepristona, la píldora abortiva, que podría abrir la puerta a restricciones. Funcionarios de salud informaron a un tribunal que la revisión se completará en marzo.

A su vez, las autoridades sanitarias eliminaron una advertencia de seguridad de larga data en varios productos de terapia de reemplazo hormonal, lo que provocó escasez de suministros, y alentaron a más fabricantes a estudiar terapias de testosterona para mujeres, según detalló Reuters.

Organizaciones de mujeres advierten sobre el alcance real sin fondos del Congreso

Distintas organizaciones de mujeres y grupos de pacientes, que durante años reclamaron mayor inversión federal en salud femenina, recibieron la orden con cautela.

Algunas señalaron que la medida tendrá un efecto limitado si el Congreso no aprueba financiamiento específico, según consignó The New York Times.