UCLA y UC Berkeley empataron como las mejores universidades públicas de Estados Unidos

UC Berkeley y UCLA comparten el primer puesto entre las universidades públicas de Estados Unidos en la clasificación de U.S. News & World Report (AP Foto/Damian Dovarganes)

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Las universidades de UC Berkeley y UCLA comparten por primera vez en la edición 2027 el primer puesto entre las universidades públicas de Estados Unidos, según la clasificación anual de U.S. News & World Report.

La revista evaluó más de 1.700 instituciones con hasta 17 indicadores de calidad académica y éxito de los graduados, entre ellos tasas de graduación, recursos financieros por estudiante y movilidad social.

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Tanto UC Berkeley como UCLA fueron designadas como las mejores universidades públicas del país por U.S. News & World Report, que las ubicó también en el puesto 20 de la clasificación general —la cual incluye instituciones privadas—, donde empataron con la Universidad de Notre Dame.

Para Berkeley, el resultado extiende una racha que la mantuvo en el primer o segundo lugar a lo largo de todo el siglo XXI. Para UCLA, representa un regreso a la cima tras haber perdido el liderazgo en la edición anterior, luego de ocho años consecutivos en lo más alto.

Ambas instituciones públicas empataron con la Universidad de Notre Dame en el puesto veinte de la clasificación nacional general (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Berkeley domina en economía y ciencia de datos a escala nacional

Tres programas de economía de Berkeley alcanzaron el primer lugar entre todas las universidades del país —públicas y privadas—: economía laboral, finanzas públicas y economía internacional, este último en empate.

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Otros cinco programas de la misma disciplina se ubicaron entre los cinco mejores a escala nacional. La carrera de analítica y ciencia de datos también obtuvo la primera posición general.

En total, la universidad acumula 51 clasificaciones de primer nivel en la edición 2027. De ese grupo, 43 corresponden a programas en cinco disciplinas específicas: negocios, economía, ciencias de la computación, ingeniería y psicología.

En esas áreas, 29 programas se situaron entre los cinco primeros del país y 38 entre los diez primeros. Ocho programas de ingeniería figuraron en el top 5, y la carrera de psicología quedó segunda a nivel nacional en empate.

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Los programas de economía laboral, finanzas públicas y ciencia de datos de Berkeley alcanzaron el primer lugar nacional en sus áreas (Adobe Stock)

UCLA fue reconocida como la mejor universidad pública para veteranos

UCLA recibió la primera posición entre universidades públicas para veteranos militares, además de compartir el liderazgo general. El canciller Julio Frenk destacó que el reconocimiento refuerza la responsabilidad de la institución de continuar ampliando oportunidades.

“Lo que hace excepcional a UCLA es la extraordinaria comunidad detrás de estos resultados”, afirmó Frenk en un comunicado citado por NBC Los Angeles, y agregó que la excelencia académica y el propósito público se fortalecen mutuamente.

Mientras que el canciller de Berkeley, Rich Lyons, calificó el resultado como reflejo del trabajo diario de estudiantes, docentes, personal y egresados. “Berkeley es más que un lugar: es una promesa. Una promesa de preparar a la próxima generación de líderes, impulsar descubrimientos que cambian vidas y cumplir con nuestro compromiso con el bien común”, expresó Lyons.

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UCLA recibió la distinción como la mejor universidad pública de Estados Unidos para veteranos (REUTERS/Daniel Cole)

Cómo se calculan los rankings y qué miden

La metodología de U.S. News agrupa a las instituciones en diez categorías basadas en la clasificación Carnegie 2025.

Para las universidades nacionales, el peso más alto recae en los resultados estudiantiles, que representan el 52% del puntaje total e incluyen tasas de graduación, retención en el primer año y desempeño de graduados con becas Pell.

La evaluación entre pares aporta el 20%, los recursos docentes entre el 11 y el 15%, los recursos financieros el 8%, las pruebas estandarizadas el 5% y la investigación del profesorado el 4%.

Para esta edición, el 73% de las universidades clasificadas proporcionó datos directamente, incluidas 99 de las 100 mejores universidades nacionales. Las instituciones que no participan en las encuestas son evaluadas con datos públicos federales, generalmente un año más antiguos y con definiciones menos precisas sobre el contacto entre profesores y estudiantes.

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Otras universidades que completan el top 5 público

Detrás del empate entre Berkeley y UCLA, la Universidad de Míchigan en Ann Arbor ocupó el segundo puesto entre las universidades públicas, seguida por la Universidad de Virginia en el tercero y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en el cuarto.

Tres campus adicionales del sistema de la Universidad de California se ubicaron entre los diez primeros: UC San Diego en el sexto lugar, UC Davis en el séptimo y UC Irvine en el octavo.

Las universidades de Míchigan, Virginia y Carolina del Norte ocuparon los lugares inmediatos detrás del empate en la cima pública (REUTERS)

Berkeley también fue reconocida como la mejor universidad pública por Forbes a principios de septiembre, con una metodología diseñada para destacar instituciones que producen los mejores resultados académicos y profesionales para estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.

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En junio, QS World University Rankings la ubicó como la mejor universidad pública de América del Norte con un puntaje perfecto de 100 en reputación académica. Pitchbook la clasificó primera a nivel mundial por cuarto año consecutivo, al determinar que sus egresados han fundado más empresas respaldadas por capital de riesgo que los de cualquier otra universidad.