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Noruega endurece las restricciones digitales: busca limitar las redes sociales, los videojuegos en línea y la mensajería para menores de 16 años

El Gobierno noruego decidió evaluar cada plataforma según el riesgo que supone para los niños y trasladará a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios

Vista trasera de un joven sentado en una alfombra frente a un ventanal lluvioso, con una tableta apagada y un mando de consola en el suelo.
La iniciativa incluirá servicios como Roblox, además de TikTok y Snapchat, tras abandonar las exenciones previstas inicialmente para esas herramientas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Noruega anunció que ampliará la prohibición de redes sociales para menores de 16 años a juegos en línea y servicios de mensajería. La medida, que inicialmente se limitaba a plataformas como TikTok y Snapchat, abarcará ahora también servicios como Roblox, donde los usuarios crean contenido, juegan e interactúan con desconocidos. La ministra de Infancia y Familia, Lene Vågslid, confirmó que la legislación está casi terminada y será remitida al Parlamento antes de que finalice el año.

Según informó Euronews, la propuesta busca proteger a niños y adolescentes frente a contenidos nocivos, funciones diseñadas para generar adicción, publicidad ilegal y contactos no deseados con extraños. En su versión original, los juegos en línea y las aplicaciones de mensajería quedaban ampliamente exentos, pero el Ejecutivo decidió replantear ese criterio y evaluar cada plataforma según el nivel de riesgo que representa para los menores.

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Aquellos servicios considerados inofensivos, como las aplicaciones de chat utilizadas en el ámbito escolar, conservarían el acceso para los usuarios más jóvenes.

La verificación de edad recaerá sobre las empresas tecnológicas

Ilustración con un teléfono móvil protegido por candado y escudo, acompañada de iconos tecnológicos y textos explicativos sobre medidas digitales.
Una propuesta legislativa en Noruega establece los 16 años como edad mínima de acceso a redes sociales, videojuegos y mensajería digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales de la nueva legislación es la responsabilidad que tendrán las compañías tecnológicas. Serán ellas las encargadas de implementar sistemas de verificación de edad, y esos mecanismos deberán cumplir con las normas europeas de protección de datos personales. De esta forma, Noruega traslada la carga operativa al sector privado.

Vågslid subrayó que el Gobierno también contempla el “derecho a participar” de los menores en el entorno digital, aunque el comunicado oficial no ofreció detalles sobre cómo se garantizará ese principio dentro del nuevo marco restrictivo.

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“La seguridad de los niños debe estar en primer lugar”, declaró la ministra. En la misma línea, la funcionaria defendió la necesidad de actuar con firmeza ante los riesgos que plantean las plataformas digitales y reiteró el compromiso del Ejecutivo con una legislación sólida.

El proyecto elevó el límite de edad de 15 a 16 años tras una consulta pública

Un teléfono móvil con un candado en pantalla, un mando de videojuegos gris y unos auriculares de diadema sobre una mesa de madera.
Los proveedores de las plataformas asumirán la instalación de mecanismos compatibles con las normas europeas sobre datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino legislativo de esta iniciativa comenzó en 2025, cuando el Gobierno laborista de centroizquierda publicó un anteproyecto que proponía fijar en 15 años la edad mínima para acceder a redes sociales. Tras un proceso de consulta pública tanto en Noruega como en el Espacio Económico Europeo (EEE), el umbral se elevó a 16 años en abril de 2026.

La decisión de incluir juegos y mensajería en el alcance de la norma representa la modificación más reciente del proyecto. Cada revisión del texto amplió las restricciones en lugar de atenuarlas, de acuerdo con lo reportado por el medio europeo.

Varios países europeos avanzan en restricciones digitales para menores con resultados dispares

Noruega no actúa en solitario. Dinamarca adoptó restricciones similares para menores, mientras que España impulsa una prohibición de redes sociales dirigida al alumnado menor de 16 años. En ambos casos, la preocupación por la adicción a las pantallas y la exposición a contenidos inapropiados motivó las iniciativas.

Francia, en cambio, enfrentó un revés en agosto cuando su Consejo Constitucional anuló una ley que vetaba el acceso a redes sociales para menores de 15 años. El tribunal consideró que la norma vulneraba la libertad de expresión.

Mano que sostiene un teléfono con el logotipo de TikTok frente a un grupo de personas desenfocadas en un parque.
El Ejecutivo mantendría disponibles las aplicaciones de chat usadas en escuelas cuando no supongan peligro (Imagen Ilustrativa Infobae)

A escala comunitaria, la Comisión Europea presentó también en septiembre la Ley de Protección Infantil de la Unión Europea, un marco normativo que introduciría límites de edad para redes sociales, juegos en línea y otros servicios digitales en todo el bloque. La iniciativa noruega se inscribe así en un movimiento continental que, pese a los obstáculos legales en algunos países, avanza con respaldo político en múltiples capitales europeas.

Cómo sigue el paso legislativo para introducir la normativa

El proyecto de ley será presentado ante el Parlamento noruego (Stortinget) antes de que concluya 2026, según confirmó el propio Gobierno en un comunicado oficial publicado en abril. No obstante, su aprobación no está garantizada: el Ejecutivo laborista del primer ministro Jonas Gahr Støre gobierna en minoría, por lo que necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para que la norma sea adoptada, de acuerdo con lo informado por Reuters.

En caso de ser aprobada, la restricción se aplicará a partir del 1 de enero del año en que cada menor cumpla 16 años, lo que permitirá que cohortes escolares completas accedan al mismo tiempo. La entrada en vigor plena de la ley quedará ligada a la incorporación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea a la legislación noruega.

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