Un turista canadiense bebió 40 cervezas, robó un flamenco de un hotel de Las Vegas y fue hallado culpable de crueldad animal

Un episodio en la madrugada del 3 de marzo desató uno de los casos de crueldad animal más mediáticos del año en Nevada (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal vía AP)

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Tras unas cinco horas de deliberación, un jurado de Nevada emitió el lunes por la tarde un doble veredicto contra Mitchell Fairbarn, el turista de Ontario, Canadá, que el pasado 3 de marzo sacó a Peachy —un flamenco chileno de 27 años— de su hábitat en el icónico Flamingo Las Vegas Hotel and Casino y lo llevó hasta su habitación.

El jurado lo halló responsable de dos cargos de crueldad animal: uno grave (felony) y uno menor (misdemeanor), informó NBC News. Fairbarn permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la audiencia de sentencia.

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Las cámaras de seguridad del hotel captaron a Fairbarn con Peachy en brazos dentro del elevador, rumbo a su habitación (LVMPD)

Las pruebas del juicio y los cargos en su contra

Las pruebas presentadas durante el juicio resultaron determinantes. Un video reproducido ante el jurado mostró a Fairbarn con el ave en brazos dentro de un ascensor del hotel, y luego a lo largo de un pasillo. En las imágenes, el ave emitía chillidos mientras el acusado la manipulaba.

La fiscalía argumentó que Fairbarn causó dolor físico al animal de forma deliberada. Cuando la policía de Las Vegas recuperó a Peachy, el ave presentaba la pérdida de entre siete y ocho plumas, sangre en su plumaje y lesiones en las alas, de acuerdo con el reporte policial.

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El proceso se extendió durante cuatro días en un tribunal del condado de Clark, con 14 testigos y 112 pruebas presentadas ante el jurado (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal vía AP)

La fiscalía sostuvo en sus alegatos de cierre que uno de los cargos corresponde a lo ocurrido dentro del hábitat y el otro a los hechos posteriores en el interior del hotel.

El Flamingo es uno de los establecimientos más antiguos del Strip de Las Vegas, y su reconocido hábitat alberga, además de flamencos, colibríes, tortugas, carpas koi y otras especies.

El hotel, inaugurado en 1946, es uno de los más emblemáticos del Strip y cuenta con un hábitat de vida silvestre certificado por la National Wildlife Federation (REUTERS/Shannon Stapleton)

Lo que dijeron la defensa y la fiscalía

El abogado defensor Josh Tomsheck no negó los hechos. Fairbarn declaró durante el juicio que aquel día había consumido entre 30 y 40 cervezas, tal como informó Fox 5 Las Vegas.

“No debería haberlo hecho, no debería haber entrado al hábitat, no debería haber tocado al ave, no debería haberse llevado a Peachy adentro”, reconoció Tomsheck ante el jurado, en declaraciones recogidas por NBC News.

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“La verdad es que Mitch estaba borracho. Mitch fue estúpido. Tomó malas decisiones”, agregó el letrado. La ausencia de intención de dañar al ave fue el eje central de la estrategia defensiva, un elemento clave para la configuración del delito grave.

El abogado defensor basó su estrategia en la diferencia entre un acto imprudente y uno malicioso, un matiz decisivo para el cargo más grave (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal vía AP)

La fiscal del condado de Clark, Haley Willming, señaló que el acusado recibió amenazas de muerte tras el incidente y que no pudo estar presente cuando su padre falleció, ya que debió entregar su pasaporte como condición de su libertad bajo fianza, lo que le impidió regresar a Canadá, confirmó CBC News.

Sin embargo, la fiscal fue enfática: “Nada de eso habría ocurrido si él no hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera tomado las decisiones que tomó”. Durante la audiencia, se pudo observar al acusado con la cabeza baja y las manos sobre los ojos.

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Al salir del tribunal tras el veredicto, declinó hacer comentarios, al igual que su abogado, según consignó Newsweek.

Fairbarn ingresó al hábitat cerca de las 5 de la mañana, tomó al flamenco y lo llevó hasta su habitación para mostrárselo a sus amigos, según su propio testimonio (LVMPD)

Cómo está Peachy y qué viene después del veredicto

Peachy se encuentra en buen estado físico tras el incidente. No obstante, la veterinaria Tiffany Moore, directora médica del Lone Mountain Animal Hospital, aseguró que el ave muestra mayor ansiedad y nerviosismo durante las evaluaciones desde entonces.

El caso también tuvo repercusión en el plano legislativo. John Waudby, activista por los derechos de los animales en Nevada y figura clave en el reciente endurecimiento de las leyes estatales, consideró que se hizo justicia en nombre de Peachy.

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Peachy es un flamenco chileno de 27 años que necesitó antibióticos, antiinflamatorios y semanas de medicación para el dolor tras el incidente, según su veterinaria (LVMPD)

“Espero que esto envíe un mensaje a cualquier otra persona que quiera meterse con nuestros animales: no lo vas a hacer en Nevada”, afirmó Waudby a la salida del tribunal tras conocerse el veredicto del lunes.

Bajo la legislación de Nevada, este tipo de delito se clasifica como categoría D, que además de la pena de cárcel puede incluir una multa de hasta USD 5.000.