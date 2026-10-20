¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza el periodo de elecciones anticipadas

Los electores del sur de Florida contaron con 14 días consecutivos para la votación anticipada entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la tarde (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Los electores de Miami-Dade, Broward y Palm Beach contaron con 14 días consecutivos de votación anticipada antes de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020, un mecanismo que permitió sufragar presencialmente sin esperar a la jornada electoral. La información fue publicada por CBS News.

El período comenzó el lunes 19 de octubre y concluyó el domingo 1 de noviembre. Durante esas dos semanas, los centros habilitados abrieron todos los días, incluidos los fines de semana, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., indicó el medio.

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La elección incluyó cargos federales, estatales, condales y municipales, además de enmiendas constitucionales y consultas locales. Las autoridades electorales recomendaron a los votantes revisar su inscripción, la boleta de muestra y la ubicación de los centros antes de acudir.

Los votantes podían elegir entre varios centros de su condado

Los votantes registrados tuvieron la facultad de acudir a cualquier centro habilitado dentro de su condado durante el periodo previo (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La principal diferencia entre la votación anticipada y la jornada del 3 de noviembre estuvo en la posibilidad de escoger el lugar para emitir el voto. Durante el período previo, cada elector registrado podía acudir a cualquiera de los centros habilitados dentro de su condado de residencia.

En cambio, quienes esperaron hasta el día oficial de los comicios debieron votar en el recinto asignado a su domicilio, salvo excepciones previstas por las autoridades. CBS News sostuvo que esa flexibilidad buscó distribuir la afluencia de personas y facilitar la participación antes de la fecha electoral.

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El condado de Miami-Dade dispuso de 28 centros para el sufragio anticipado. La administración local aconsejó verificar previamente la ubicación de cada punto y consultar la boleta personalizada, una medida orientada a reducir el tiempo de permanencia en los recintos.

En Broward y Palm Beach, los centros mantuvieron el mismo horario medio. Las oficinas electorales advirtieron que las instalaciones abiertas para la votación anticipada no siempre coincidían con los lugares designados para el 3 de noviembre, por lo que los ciudadanos debían confirmar la dirección antes de trasladarse.

La identificación con foto y firma era un requisito para sufragar

La normativa electoral exigió la presentación de un documento oficial con fotografía y firma para votar de forma presencial (REUTERS/Daniel Cole)

Para votar de forma presencial, los electores debían presentar una identificación vigente que incluyera fotografía y firma. Cuando un único documento no reunía ambas condiciones, era posible mostrar dos credenciales aceptadas que, en conjunto, cumplieran con los requisitos exigidos.

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Entre los documentos admitidos figuraban la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal, el pasaporte de Estados Unidos y algunas credenciales militares, estudiantiles o laborales reconocidas por la legislación estatal.

Las reglas de identificación formaron parte del procedimiento aplicado en los tres condados del sur de Florida. El medio afirmó que los votantes podían consultar con anticipación los requisitos específicos y las ubicaciones disponibles a través de las oficinas electorales locales.

En Palm Beach, la Oficina de Elecciones puso a disposición la aplicación Vote Palm Beach. La herramienta permitía localizar centros de votación, consultar los tiempos de espera, verificar el estado de la inscripción electoral, revisar una boleta de muestra y seguir el envío o la recepción de una boleta por correo.

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Palm Beach ofreció reservas horarias para algunos electores

El condado de Palm Beach también habilitó un sistema para reservar un horario de votación anticipada. La medida estuvo dirigida especialmente a adultos mayores, personas con discapacidades y ciudadanos con poco margen de tiempo, aunque la reserva no era obligatoria para ejercer el derecho al voto.

Además, los electores que ya hubieran recibido una boleta por correo podían depositarla en estaciones instaladas en determinados centros de votación anticipada. Esa alternativa estuvo disponible únicamente durante los días y horarios de funcionamiento de esos lugares.

El plazo para solicitar el envío de una boleta por correo venció el jueves 22 de octubre de 2020 a las 5:00 p. m. La boleta completada debía llegar a la oficina electoral correspondiente antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. Las autoridades precisaron que el matasellos no bastaba si el documento era recibido después del cierre de las urnas.

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