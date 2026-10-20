El Niño dispara las picaduras de rayas en las playas del sur de California

El fenómeno de El Niño propició la presencia en California de especies como tortugas marinas y tiburones martillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las playas de Bolsa Chica y Huntington State Beach, en el sur de California, atendieron más de 3.500 lesiones por rayas en lo que va de 2026, una cifra asociada a la mayor presencia de estos animales en aguas cálidas por El Niño.

De acuerdo con National Geographic, los investigadores de la Universidad Estatal de California en Long Beach analizaron cómo el aumento de la temperatura marina, junto con una mayor afluencia de visitantes, incrementa los encuentros en zonas poco profundas.

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La cifra equivale aproximadamente al doble del total registrado durante todo 2025 en esos 2 arenales. La especie vinculada a la mayoría de las heridas es la raya redonda, un animal de pequeño tamaño que suele permanecer cubierto por la arena y reacciona al ser pisado.

El investigador Chris Lowe, director del Shark Lab de la universidad, sostuvo que “las lesiones por picaduras de rayas aumentan con la temperatura del agua, especialmente durante los años de El Niño”. Su equipo estudia desde hace 4 años la evolución de estos incidentes en el sur del estado.

Aguas cálidas, más encuentros accidentales

Los investigadores del Shark Lab asociaron el incremento de picaduras con el aumento térmico del agua costera (Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB))

El Niño produjo temperaturas superiores a las habituales en la costa occidental de Estados Unidos. Ben Perlman, responsable del laboratorio STABB —sigla en inglés de Biomecánica de Rayas y Mariposas—, explicó que “a las rayas redondas les gusta el agua tranquila, cálida y agradable, y a los humanos también”.

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Según el especialista, el efecto no se limita a un aumento de animales en el mar, ya que las altas temperaturas también convocan a más personas en la costa, por lo que crece la posibilidad de un contacto accidental. El animal permanece enterrado y puede clavar su aguijón cuando percibe presión o una alteración en la arena.

Otros animales asociados a mares más cálidos, como tortugas marinas, tiburones ballena, tiburones martillo y peces dorado, han sido observados frente a California. Sin embargo, las rayas son las que causaron más lesiones entre los bañistas.

Un pie de silicona para estudiar el animal marino

El laboratorio STABB analiza la reacción defensiva de las rayas ante el contacto con un pie humano. Para ello, sus investigadores utilizan una cámara de alta velocidad y un pie de silicona unido a un palo de madera, que desciende sobre el animal escondido bajo la arena.

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El laboratorio STABB utiliza un pie de silicona para medir la fuerza del coletazo de la raya redonda (Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB))

El experimento compara el comportamiento de la especie en agua de entre 12 y 13 °C, rangos habituales del invierno, y de entre 20 y 22 °C, propios del verano. Perlman aclaró que aún hacen falta más pruebas para establecer una pauta definida, aunque planteó que el calor podría favorecer golpes más fuertes.

“Si el agua está más caliente, presumiblemente contraen los músculos un poco más rápido, lo que podría traducirse en un coletazo más potente”, indicó el científico.

Cuando una raya redonda se defiende, mueve la cola en arco y clava una espina en el cuerpo de quien la pisa. Esa espina posee una cubierta que produce veneno y que puede ingresar en la herida. Las personas afectadas describieron desde una molestia parecida a la picadura de una abeja hasta un dolor mucho más intenso.

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Botines resistentes para proteger a los surfistas

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda buscar atención médica inmediata. Mientras se espera asistencia, señala que las lesiones superficiales pueden sumergirse en agua entre 40 y 45°C durante 30 a 90 minutos, ya que el calor descompone el veneno de manera gradual.

La espina de la raya posee una cubierta que introduce veneno en el tejido de quien la pisa (Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB))

En paralelo, el equipo de Perlman desarrolla botines de neopreno resistentes a las espinas de raya, pensados especialmente para surfistas. En el laboratorio, máquinas atraviesan distintos materiales con aguijones para determinar cuánta fuerza se requiere y qué cantidad de veneno podría alcanzar el pie.

Perlman señaló que si logran demostrar que la mayor parte de la cubierta no atraviesa ese material, se podrá comprobar que “llega menos veneno”. El objetivo es reducir la exposición durante actividades en sectores de poca profundidad.

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Los investigadores también revisan registros de salvavidas que se remontan a la década de 1960 para identificar los lugares y momentos con más incidentes.

Felicity Erikkson, estudiante de maestría que trabaja con Lowe, señaló que las probabilidades aumentan en playas de fondo arenoso o cerca de estuarios, donde el agua dulce se encuentra con el mar.

La falta de datos limita el cálculo del riesgo

El equipo científico prueba botines de neopreno con el fin de reducir la penetración del aguijón en surfistas (Universidad Estatal de California en Long Beach (CSULB))

Los registros emplean datos de estacionamientos y fotografías aéreas, pero no permiten establecer con precisión cuántas personas usaron cada playa en el momento de una lesión. “No tenemos datos precisos sobre cuántas personas están en la playa en un momento determinado”, advirtió Erikkson.

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Esa limitación impide calcular una tasa exacta de lesiones por visitante. Aun así, los científicos buscan establecer advertencias más precisas sobre las zonas y las circunstancias en las que se acumula el riesgo.

Mientras continúan los estudios, Perlman recomienda el llamado “paso de la raya”: avanzar con pasos cortos y laterales, sin levantar los pies de la arena. Ese movimiento avisa al animal de la presencia humana y le da oportunidad de alejarse antes de que alguien lo pise.

“En realidad, es a la raya redonda a la que hay que tener cuidado”, sostuvo el investigador, pese a que la gente tema al tiburón blanco. Su equipo seguirá recogiendo ejemplares de las aguas cercanas para evaluar cómo responden a los cambios de temperatura y al contacto humano.

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