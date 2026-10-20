Florida ejecutará a un hombre de 77 años condenado por matar a un agente en 1986

William Reaves, de 77 años, fue condenado a muerte tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado por el tiroteo de 1986 en el que resultó herido el agente Richard Raczkowski del condado de Indian River (AP)

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Florida tiene previsto ejecutar este martes a William Reaves, de 77 años, condenado a muerte por el asesinato en 1986 del ayudante del sheriff Richard Raczkowski en el condado de Indian River. La aplicación de la inyección letal está programada para las 18:00 en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, informó CBS News en un despacho de Associated Press.

De concretarse, sería la 18.ª ejecución en Florida durante 2026 y Reaves se convertiría en el octavo condenado de más de 70 años ejecutado en el estado en lo que va del año. Las apelaciones finales del preso permanecían pendientes ante la Corte Suprema de Estados Unidos al momento de la publicación de la información.

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El caso ocurre durante el último mandato del gobernador republicano Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero. El mandatario ha sostenido en ocasiones previas que busca dar respuesta a las familias de víctimas que esperaron décadas para que se cumplieran las sentencias de muerte, recogió el medio estadounidense.

Reaves fue condenado por el homicidio de un agente en 1986

Florida programó la ejecución con inyección letal de William Reaves por el homicidio del agente Richard Raczkowski en 1986

Los antecedentes judiciales citados por CBS News indican que Raczkowski acudió en septiembre de 1986 a una llamada al 911 desde una tienda de conveniencia de Vero Beach, en Florida. Reaves reconoció que él realizó esa llamada desde un teléfono público situado afuera del comercio.

Durante el intercambio entre ambos, un arma cayó del pantalón corto de Reaves, de acuerdo con la reconstrucción oficial. El agente y el acusado forcejearon por el arma de fuego hasta que Reaves recuperó el control.

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Los investigadores señalaron que Raczkowski intentó alejarse del lugar antes de recibir cuatro disparos. El ayudante del sheriff murió más tarde por las heridas sufridas, precisó la agencia.

Reaves recibió inicialmente una condena a muerte cerca de un año después del crimen. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida anuló esa sentencia al detectar un conflicto de intereses relacionado con el fiscal y ordenó realizar un nuevo juicio. Un tribunal lo declaró culpable por segunda vez en 1992 y volvió a imponerle la pena capital.

Las impugnaciones posteriores no modificaron el resultado. La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada los últimos recursos estatales de la defensa, aseguró el reporte.

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La defensa cuestionó el método de inyección letal y sus antecedentes militares

Entre los argumentos presentados por los abogados de Reaves figura el protocolo de ejecución de Florida. El Departamento de Correcciones estatal emplea una combinación de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una sustancia destinada a detener el corazón.

La defensa planteó objeciones a ese mecanismo, aunque el máximo tribunal estatal ya había respaldado el procedimiento frente a recursos similares. El método difiere de los protocolos de una sola droga utilizados en otros estados, como Tennessee, donde la reclusa Christa Pike fue trasladada a un hospital el mes pasado tras sobrevivir a dos dosis letales de pentobarbital, relató Associated Press.

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Los representantes legales también afirmaron que el jurado que recomendó la pena de muerte no conoció una evaluación del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Esa agencia calificó a Reaves, exintegrante del Ejército, con una discapacidad total vinculada al trastorno por estrés postraumático que padeció tras su servicio en la guerra de Vietnam.

Más de 100 veteranos enviaron el lunes una carta a DeSantis para pedir que detuviera la ejecución. La solicitud se produjo mientras la defensa aún aguardaba una resolución de la Corte Suprema federal.

Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones de Estados Unidos en 2026

Florida concentró más de la mitad de las ejecuciones concretadas en Estados Unidos a lo largo de 2026 (AP Foto/David Fischer, Archivo)

Florida ha avanzado con un ritmo de ejecuciones superior al de cualquier otro estado estadounidense. En 2025, el estado estableció su récord anual con 19 ejecuciones, mientras que en Estados Unidos se llevaron a cabo 47 en total, detalló la agencia.

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Hasta el 20 de octubre de 2026, Florida había realizado más de la mitad de las 31 ejecuciones registradas en el país durante el año. En julio, el estado ejecutó a dos presos en una misma jornada, una medida que no se producía en ningún estado desde hacía casi una década.

El calendario prevé otra ejecución para el 5 de noviembre. Jesse Guardado, de 64 años, fue condenado por el robo y homicidio de una mujer en 2004, un crimen que, de acuerdo con el expediente citado por el medio, cometió para obtener dinero destinado a comprar drogas. Si se ejecutaran ambas órdenes pendientes, Florida igualaría su marca de 19 ejecuciones en un año.

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