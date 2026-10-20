Israel le atribuye a Hamas los obstáculos humanitarios que persisten en la Franja de Gaza

Un convoy de camiones con suministros y el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplaza por una vía terrestre en Israel

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Un funcionario del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) sostuvo que la situación humanitaria en Gaza se mantiene estable desde el alto el fuego de octubre de 2025 y atribuyó a Hamas los obstáculos que, según afirmó, persisten en la distribución de ayuda, la actividad privada y los servicios médicos.

La operación humanitaria cuenta con unos 300 trabajadores internacionales de organizaciones de asistencia y miles de empleados locales, de acuerdo con el funcionario. También estimó que la tributación impuesta al sector privado por Hamas alcanzó un cuarto de billón de séqueles mensuales.

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El funcionario citó una encuesta SMART de UNICEF difundida a fines de agosto de 2026, que situó la desnutrición aguda entre menores de cinco años en un nivel bajo. En la exposición, también atribuyó a la ampliación de la asistencia desde el cese de hostilidades una reducción del 82% en los casos de desnutrición.

Al concluir el repaso de los distintos sectores, el representante resumió la posición de COGAT: “La situación humanitaria en Gaza es estable y el principal obstáculo para un futuro distinto para Gaza es Hamas”.

COGAT afirmó que entraron más de 2,3 millones de toneladas de alimentos desde el alto el fuego

Según el funcionario, desde octubre de 2025 ingresaron más de 2,3 millones de toneladas de alimentos, con un volumen mensual de entre 160.000 y 200.000 toneladas métricas. La cifra supera el parámetro de 80.000 toneladas mensuales que, según indicó, Naciones Unidas había fijado tras el inicio del alto el fuego.

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COGAT vinculó ese volumen con una mayor variedad de productos frescos en los mercados y con una caída de 83% en los precios de alimentos y otros bienes. El funcionario dijo que el descenso se produjo pese a los cobros que atribuyó a Hamas sobre los comerciantes.

De acuerdo con su explicación, los vendedores suspendieron temporalmente el ingreso de carga después de que se les exigiera pagar el 30% de sus ventas mensuales y 10.000 séqueles en efectivo por cada camión. Tras conversaciones con Hamas, los comerciantes comunicaron que habían obtenido una exención tributaria y se reanudó el movimiento de mercadería.

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Decenas de camiones de carga permanecen estacionados junto a las cabinas de control en una terminal de transporte en Israel

El funcionario señaló que funcionan 41 panaderías y cerca de 100 cocinas comunitarias en la Franja. También sostuvo que organizaciones internacionales distribuyen cajas de alimentos de unos 22 kilogramos, aunque afirmó que algunas permanecían sin retirar en las calles.

Más de 24.000 toneladas de insumos médicos ingresaron a la Franja, según COGAT

El funcionario afirmó que desde el alto el fuego ingresaron más de 24.000 toneladas de medicamentos y equipamiento médico. Al describir el mecanismo de aprobación de esos suministros, aseguró: “Nunca hemos rechazado una solicitud de medicamentos”.

La exposición incluyó equipos considerados de doble uso, como aparatos de rayos X, concentradores de oxígeno, generadores y repuestos. Según COGAT, estos materiales ingresan bajo un mecanismo de supervisión acordado con la comunidad internacional para impedir su utilización por Hamas.

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En Gaza operan más de 200 instalaciones médicas, entre hospitales de campaña, hospitales locales, clínicas y centros de atención primaria, de acuerdo con los datos presentados. El personal médico internacional entra dos veces por semana desde Jordania, los martes y jueves.

El funcionario también informó que se facilitaron más de 52.000 evacuaciones médicas desde octubre de 2023 y más de 6.000 desde la tregua. Al referirse al control de las solicitudes, afirmó: “Aprobamos más del 98% de los pedidos que recibimos”.

Según COGAT, el porcentaje restante correspondió a integrantes de Hamas que intentaron salir de Gaza junto con sus familias mediante el sistema de evacuaciones. El funcionario afirmó que el principal límite para ampliar esas salidas es la falta de solicitudes de países dispuestos a recibir pacientes.

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La Franja recibe más de 73.000 metros cúbicos de agua potable por día

COGAT informó que Gaza dispone de más de 73.000 metros cúbicos diarios de agua potable a través de tres líneas procedentes de Israel, una conexión desde Egipto establecida por Emiratos Árabes Unidos, dos plantas desalinizadoras y camiones de distribución.

El funcionario señaló que se aprobaron nuevos vertederos para la gestión de residuos y que se facilita el ingreso de camiones de basura y vehículos de vacío destinados a las aguas residuales. También mencionó proyectos de saneamiento desarrollados junto con organizaciones internacionales.

En relación con la preparación para el invierno, COGAT afirmó que ingresaron más de 71.000 tiendas de campaña y 7.200 camiones con ropa, lonas y otros suministros. De las más de 700 solicitudes para introducir equipos invernales, unas 380 ya habían sido aprobadas, pero seguían a la espera de coordinación por parte de la comunidad internacional.

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Varios camiones de mercancías esperan en una explanada de control e inspección logística en Israel

El funcionario aseguró que durante el último año entraron más de un millón de tiendas de campaña y sostuvo que el organismo continuará autorizando el ingreso de materiales para la temporada invernal.

COGAT acusó a Hamas de intervenir en hospitales y organizaciones humanitarias

El funcionario acusó a Hamas de intentar infiltrar organizaciones de asistencia, utilizar instalaciones médicas y obtener recursos a través de mecanismos humanitarios y comerciales. También afirmó que las autoridades israelíes detectaron a dos trabajadores de Médicos Sin Fronteras que, según su versión, estaban vinculados a grupos armados palestinos.

El material de la sesión sostuvo además que Médicos Sin Fronteras reconoció en febrero de 2026 una presencia considerable de Hamas en el hospital Nasser, donde opera la organización. COGAT afirmó que la falta de información sobre listas de personal dificultaba determinar el alcance de esa presunta infiltración.

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La operación cuenta con la colaboración de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, según el funcionario. Sobre los gravámenes que atribuyó a Hamas sobre los comerciantes, sostuvo que el cobro alcanzó un cuarto de billón de séqueles en un mes.