Estados Unidos

Detienen a un hombre con más de 321 kilos de presunto fentanilo y metanfetamina en una camioneta

La Fiscalía federal estima que el cargamento tenía un valor de venta en la calle de USD 2 millones y presentó dos cargos por posesión de sustancias controladas con intención de distribución

Un control de tránsito por exceso de velocidad en una carretera de Nevada derivó en la incautación de más de 321 kilos de droga. (Homeland Security Investigations)
Un control de tránsito por exceso de velocidad en una carretera de Nevada derivó en la incautación de más de 321 kilos de droga. (Homeland Security Investigations)
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Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a un hombre de 26 años acusado de transportar más de 321 kilos de presuntas drogas en una camioneta que circulaba por una carretera de Nevada. El caso comenzó con un control de tránsito por exceso de velocidad y derivó en dos cargos federales por posesión de sustancias controladas con intención de distribución.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Nevada identificó al acusado como Francisco Joel Garcia Farias y precisó que el operativo ocurrió el 13 de octubre de 2026, cerca de Ash Springs, en el condado de Lincoln. Los agentes encontraron paquetes que contenían presunta metanfetamina y fentanilo, dos sustancias controladas de alta peligrosidad.

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Según la Fiscalía, el cargamento tendría un valor estimado de venta en la calle de aproximadamente USD 2 millones. La denuncia penal, sin embargo, no establece quién habría enviado las sustancias, cuál era su destino ni si otras personas participaron en su traslado.

La detención comenzó con un control por exceso de velocidad

De acuerdo con la denuncia penal citada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un agente de la oficina del alguacil del condado de Lincoln detuvo una camioneta en la ruta federal 93, cerca de Ash Springs, después de observar que superaba el límite de velocidad establecido.

El conductor fue identificado como Francisco Joel Garcia Farias, de 26 años. Durante el control, un perro entrenado para detectar narcóticos alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en el vehículo. La señal llevó a los agentes a realizar una inspección de la camioneta.

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En su interior encontraron trece contenedores grandes de almacenamiento con numerosos paquetes sellados al vacío. El descubrimiento motivó la intervención de las autoridades federales y la investigación por presunta posesión de drogas con intención de distribución.

La Fiscalía también indicó que Garcia Farias carecía de estatus migratorio legal en Estados Unidos. Esa información figura en el comunicado oficial, aunque los cargos federales anunciados se relacionan con la presunta posesión de sustancias controladas con fines de distribución.

La detención fue realizada inicialmente por agentes del condado de Lincoln. Posteriormente, Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida por sus siglas en inglés como HSI, participó en la investigación junto con las autoridades locales.

Un perro detector de narcóticos alertó a los agentes sobre la presencia de sustancias ilícitas dentro de la camioneta inspeccionada. (Homeland Security Investigations)
Un perro detector de narcóticos alertó a los agentes sobre la presencia de sustancias ilícitas dentro de la camioneta inspeccionada. (Homeland Security Investigations)

307 kilos de metanfetamina y 14 kilos de fentanilo en 13 contenedores

El registro permitió recuperar dos grupos de paquetes con sustancias distintas. Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Nevada, los investigadores hallaron aproximadamente 187 paquetes con una sustancia cristalina blanca, cuyo peso conjunto era de 307,22 kilos (677 libras).

También encontraron otros trece paquetes de forma rectangular que pesaban cerca de 14 kilos (30 libras). Las pruebas de campo realizadas sobre muestras seleccionadas dieron positivo para metanfetamina y fentanilo, respectivamente.

Los resultados corresponden a análisis preliminares. Aunque permiten orientar la identificación de las sustancias, no sustituyen los peritajes de laboratorio ni constituyen por sí mismos una declaración judicial de culpabilidad.

La mayor parte del peso incautado correspondía a la presunta metanfetamina. El fentanilo representaba una proporción menor del total, pero su potencia hace que incluso cantidades reducidas puedan implicar un riesgo considerable.

La Fiscalía estimó que el cargamento tenía un valor de venta en la calle de aproximadamente USD 2 millones.

Las autoridades no identificaron una organización criminal específica como responsable de las sustancias. Tampoco informaron sobre posibles compradores, proveedores o destinatarios del cargamento.

Dos cargos federales con pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua

Garcia Farias enfrenta dos cargos federales. El primero corresponde a la posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de una mezcla que contiene fentanilo. El segundo se refiere a la posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de una mezcla que contiene metanfetamina.

Los límites mencionados están contemplados en la legislación federal estadounidense sobre sustancias controladas. Las cantidades descritas en la denuncia superan ampliamente ambos umbrales, aunque la acusación debe demostrar los elementos de los delitos ante un tribunal.

Si resulta condenado, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cada cargo, según el comunicado de la Fiscalía. La sentencia también podría incluir cinco años de libertad supervisada después del cumplimiento de la pena de prisión.

La libertad supervisada es un período de seguimiento judicial posterior al encarcelamiento, durante el cual la persona condenada debe cumplir las condiciones que establezca el tribunal.

El fiscal asistente Steven J. Rose está a cargo de la acusación. El expediente figura como Estados Unidos contra Francisco Joel Garcia Farias, con el número 2:26-mj-00773-MDC.

La presentación de cargos no equivale a una condena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recuerda que la denuncia penal contiene alegaciones y que el acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

Los investigadores hallaron trece contenedores con 307 kilos de metanfetamina y cerca de 14 kilos de fentanilo. (Homeland Security Investigations)
Los investigadores hallaron trece contenedores con 307 kilos de metanfetamina y cerca de 14 kilos de fentanilo. (Homeland Security Investigations)

Siete millones de dosis potencialmente letales: el cálculo de la Fiscalía

La Fiscalía calculó que los aproximadamente 14 kilos de presunto fentanilo equivaldrían a 7 millones de dosis potencialmente letales, tomando como referencia una cantidad de 2 miligramos por dosis.

La cifra se basa en un parámetro difundido por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La agencia advierte que 2 miligramos de fentanilo pueden ser suficientes para causar la muerte, aunque el riesgo depende de factores como la concentración de la sustancia, el tamaño corporal, la tolerancia y el consumo previo.

El cálculo no significa que los agentes hayan encontrado 7 millones de dosis preparadas para su consumo. Se trata de una equivalencia teórica basada en el peso total atribuido al material y en la cantidad utilizada como referencia.

El fentanilo tiene usos médicos como analgésico para determinados tipos de dolor intenso. Sin embargo, también circula de manera ilegal y puede mezclarse con otras drogas o incorporarse a pastillas falsificadas. Una persona puede consumirlo sin saberlo, lo que incrementa el riesgo de una sobredosis.

La DEA ha advertido que la fabricación ilegal de esta sustancia no permite garantizar una concentración uniforme. Por eso, dos porciones de apariencia similar pueden contener cantidades diferentes y representar riesgos distintos.

En este caso, la Fiscalía no difundió resultados definitivos sobre la pureza del material ni indicó que los paquetes estuvieran preparados en forma de pastillas. La estimación de 7 millones de dosis describe el riesgo potencial asociado al peso incautado, pero no permite determinar cuántas personas habrían estado expuestas ni relacionar el cargamento con episodios concretos de sobredosis.

HSI y el alguacil del condado de Lincoln, a cargo de la investigación

La investigación está a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional y la oficina del alguacil del condado de Lincoln, como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de la Región 8.

HSI forma parte del Departamento de Seguridad Nacional y desarrolla investigaciones relacionadas con delitos transnacionales, incluido el tráfico de narcóticos. Su participación en este expediente se realiza en coordinación con las autoridades locales que intervinieron en la carretera.

El director ejecutivo asociado de HSI, John A. Condon, destacó la cooperación entre los organismos federales y locales. Por su parte, el alguacil Derek Foremaster atribuyó el hallazgo a la actuación de sus agentes y a la alerta del perro detector de narcóticos.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, también se refirió al caso en el comunicado oficial y afirmó que las personas que intenten distribuir fentanilo enfrentarán procesos penales.

No obstante, la información difundida no demuestra que el arresto estuviera precedido por una investigación sobre una red criminal específica ni identifica a otras personas vinculadas con el cargamento.

El expediente continuará bajo jurisdicción federal. Las actuaciones judiciales y las pruebas que presenten las partes determinarán cómo avanza el proceso contra Garcia Farias, quien mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

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