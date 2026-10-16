Guerra en Yemen: los hutíes atacaron el aeropuerto de Adén con dos misiles

Uno de los proyectiles cayó a unos 500 metros de un avión comercial y a 100 metros del centro de la pista de aterrizaje (REUTERS/Fawaz Salman)

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Los rebeldes hutíes lanzaron el viernes dos misiles que cayeron dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de Adén, en el sur de Yemen, sin que las autoridades registraran víctimas, en el segundo ataque de este tipo contra la terminal en menos de una semana.

Los proyectiles impactaron en el recinto aeroportuario, donde se encuentra una unidad militar alineada con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita. Fuentes de seguridad y un controlador aéreo indicaron que el área alcanzada alojaba a esa unidad, aunque no precisaron los daños materiales causados por las explosiones.

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Un periodista escuchó dos detonaciones fuertes en los alrededores de la terminal aérea. En las primeras horas posteriores al ataque, fuentes policiales señalaron que los cohetes habían caído cerca del aeropuerto. Más tarde, la Dirección de Seguridad de Adén informó que ambos proyectiles llegaron al interior del complejo.

El Ministerio de Información yemení indicó que los misiles impactaron a unos 500 metros de un avión de Yemenia Airways que se preparaba para despegar. Uno de los proyectiles cayó a unos 100 metros del centro de la pista de aterrizaje.

Las autoridades no informaron si el vuelo previsto pudo salir de la ciudad ni detallaron si la actividad aérea quedó suspendida tras el ataque. La Dirección de Seguridad señaló que los organismos competentes iniciaron las investigaciones y que divulgarían más información una vez concluyeran las gestiones en el lugar.

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La ciudad portuaria de Adén funciona como sede del Gobierno yemení desde que los insurgentes tomaron Saná en 2014 (REUTERS/Fawaz Salman)

En un comunicado atribuido a una fuente militar, el grupo afirmó que el objetivo fue “el cuartel general del mando de las fuerzas saudíes en el campamento Badr, en la provincia de Adén”, además de un depósito de armas ubicado en ese recinto.

El campamento Badr se encuentra en Adén, ciudad portuaria que funciona como sede del Gobierno internacionalmente reconocido desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, en 2014.

El ataque contra el aeropuerto de Adén se produjo en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno yemení y los hutíes. Ayer, la canciller Afrah Al-Zouba advirtió que las autoridades no aceptarán un nuevo alto el fuego ni retomarán negociaciones con los rebeldes si un eventual acuerdo no incluye condiciones que impidan su rearme y su reorganización.

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La funcionaria sostuvo que los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, ya representan una amenaza para Yemen y otros puntos de la región, incluido el Cuerno de África. “Si a los hutíes se les da más tiempo, se convertirán en una milicia invencible. Serán monstruos”, afirmó durante una conferencia de prensa virtual.

Además, Al-Zouba acusó al grupo de aprovechar las treguas anteriores para reagruparse, conseguir armas y reanudar los ataques contra instituciones estatales. También responsabilizó a los rebeldes por el desplazamiento de más de 217.000 personas durante la última escalada, por mantener detenidos a 72 trabajadores de las Naciones Unidas y por obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria. “No queremos firmar la misma tregua dos veces y esperar resultados diferentes”, señaló.

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(Con información de AFP y EFE)