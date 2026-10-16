Mundo

Guerra en Yemen: los hutíes atacaron el aeropuerto de Adén con dos misiles

La Dirección de Seguridad de la ciudad confirmó que ocurrieron estos bombardeos en el recinto de la terminal aérea, donde funciona una unidad militar vinculada al Ejecutivo yemení

Uno de los proyectiles cayó a unos 500 metros de un avión comercial y a 100 metros del centro de la pista de aterrizaje (REUTERS/Fawaz Salman)
Uno de los proyectiles cayó a unos 500 metros de un avión comercial y a 100 metros del centro de la pista de aterrizaje (REUTERS/Fawaz Salman)
Guardar

Los rebeldes hutíes lanzaron el viernes dos misiles que cayeron dentro del perímetro del Aeropuerto Internacional de Adén, en el sur de Yemen, sin que las autoridades registraran víctimas, en el segundo ataque de este tipo contra la terminal en menos de una semana.

Los proyectiles impactaron en el recinto aeroportuario, donde se encuentra una unidad militar alineada con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita. Fuentes de seguridad y un controlador aéreo indicaron que el área alcanzada alojaba a esa unidad, aunque no precisaron los daños materiales causados por las explosiones.

PUBLICIDAD

Un periodista escuchó dos detonaciones fuertes en los alrededores de la terminal aérea. En las primeras horas posteriores al ataque, fuentes policiales señalaron que los cohetes habían caído cerca del aeropuerto. Más tarde, la Dirección de Seguridad de Adén informó que ambos proyectiles llegaron al interior del complejo.

El Ministerio de Información yemení indicó que los misiles impactaron a unos 500 metros de un avión de Yemenia Airways que se preparaba para despegar. Uno de los proyectiles cayó a unos 100 metros del centro de la pista de aterrizaje.

Las autoridades no informaron si el vuelo previsto pudo salir de la ciudad ni detallaron si la actividad aérea quedó suspendida tras el ataque. La Dirección de Seguridad señaló que los organismos competentes iniciaron las investigaciones y que divulgarían más información una vez concluyeran las gestiones en el lugar.

PUBLICIDAD

La ciudad portuaria de Adén funciona como sede del Gobierno yemení desde que los insurgentes tomaron Saná en 2014 (REUTERS/Fawaz Salman)
La ciudad portuaria de Adén funciona como sede del Gobierno yemení desde que los insurgentes tomaron Saná en 2014 (REUTERS/Fawaz Salman)

En un comunicado atribuido a una fuente militar, el grupo afirmó que el objetivo fue “el cuartel general del mando de las fuerzas saudíes en el campamento Badr, en la provincia de Adén”, además de un depósito de armas ubicado en ese recinto.

El campamento Badr se encuentra en Adén, ciudad portuaria que funciona como sede del Gobierno internacionalmente reconocido desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, en 2014.

El ataque contra el aeropuerto de Adén se produjo en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno yemení y los hutíes. Ayer, la canciller Afrah Al-Zouba advirtió que las autoridades no aceptarán un nuevo alto el fuego ni retomarán negociaciones con los rebeldes si un eventual acuerdo no incluye condiciones que impidan su rearme y su reorganización.

La funcionaria sostuvo que los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, ya representan una amenaza para Yemen y otros puntos de la región, incluido el Cuerno de África. “Si a los hutíes se les da más tiempo, se convertirán en una milicia invencible. Serán monstruos”, afirmó durante una conferencia de prensa virtual.

Además, Al-Zouba acusó al grupo de aprovechar las treguas anteriores para reagruparse, conseguir armas y reanudar los ataques contra instituciones estatales. También responsabilizó a los rebeldes por el desplazamiento de más de 217.000 personas durante la última escalada, por mantener detenidos a 72 trabajadores de las Naciones Unidas y por obstaculizar la llegada de ayuda humanitaria. “No queremos firmar la misma tregua dos veces y esperar resultados diferentes”, señaló.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

HutíesYemenAdenGuerra en Medio OrienteÚltimas noticias AméricaMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

La Comisión presentará en diciembre una herramienta de respuesta que permitiría cerrar de forma inmediata el acceso de terceros países a los 450 millones de consumidores del bloque en casos extremos

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La filial de Alphabet, dueña de Google, ya tiene un rival circulando en la misma ciudad: camiones autónomos que reparten mercadería para una cadena de supermercados

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

La convocatoria, impulsada por jóvenes, se suma a una serie de protestas que presionan al Gobierno de Narendra Modi desde hace meses

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El Brent cerró cerca de 110 dólares por barril, mientras el WTI alcanzó su valor más alto en un mes, impulsados por ataques a infraestructuras y dudas sobre el suministro ruso

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

La formación de 32 integrantes iniciará sus funciones tras la victoria legislativa del PAM y reunió a cuatro partidos con 207 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Huracán Trudy se debilita a categoría 1

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Huracán Trudy se debilita a categoría 1

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

El exgobernador Mario Marín enfrentará la justicia el 20 de octubre por la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho

Jenna Ortega, la chica de oro del Festival de Londres: del vestido satinado al tocado que sumó romanticismo

Ministerio de Defensa advirtió sobre falta de horas de vuelo para hacer frente a emergencias asociadas al fenómeno de El Niño

DEPORTES

Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A

ENTRETENIMIENTO

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”