Estados Unidos

El misterio del barril en el lago Mead: identifican a la víctima de un asesinato cometido hace más de 40 años

Los restos hallados en 2022 en el embalse de Nevada pertenecen a Edward Jackson, un hombre de Arkansas que murió de un disparo a comienzos de los años ochenta. El caso sigue sin resolverse

Las autoridades de Nevada identificaron a Edward Lelburian Jackson como el hombre asesinado de un disparo en la cabeza cuyo cuerpo apareció dentro de un barril en el lago Mead (Las Vegas Metropolitan Police via AP)
Las autoridades de Nevada identificaron a Edward Lelburian Jackson como el hombre asesinado de un disparo en la cabeza cuyo cuerpo apareció dentro de un barril en el lago Mead (Las Vegas Metropolitan Police via AP)
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Las autoridades del condado de Clark, en Nevada, identificaron al hombre cuyos restos aparecieron dentro de un barril oxidado en el lago Mead en mayo de 2022. Se trata de Edward Lelburian Jackson, originario de Arkansas, asesinado de un disparo en la cabeza más de cuatro décadas atrás.

La forense del condado, Melanie Rouse, precisó que la víctima tenía entre 50 y 59 años al morir, probablemente a comienzos de la década de 1980, según informó CBS News a partir de un reporte de Associated Press.

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El barril fue hallado el 1 de mayo de 2022 por un grupo de navegantes cerca de Hemenway Harbor. Las aguas del embalse más grande de Estados Unidos llevaban años retrocediendo por la sequía prolongada, las altas temperaturas y el consumo excesivo del río Colorado, y dejaron al descubierto zonas que durante décadas permanecieron sumergidas.

La genealogía forense y la ropa de la víctima fueron clave para la identificación

Rouse explicó que la identidad de Jackson se confirmó a partir de una muestra ósea enviada para un perfil de genealogía genética, combinada con tres ángulos de una reconstrucción facial compuesta y la ropa que vestía al momento de morir. “Pudimos confirmar que los restos eran, efectivamente, los de Edward Jackson”, declaró la forense.

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La víctima llevaba puesta una camisa de manga corta con botones, jeans celestes, un reloj de pulsera plateado y zapatillas azules y blancas, según las autoridades.

Su familia nunca denunció la desaparición

El descenso del nivel del agua por la sequía en el lago Mead dejó al descubierto el barril con los restos en mayo de 2022 (AP Photo/Jessica Hill)
El descenso del nivel del agua por la sequía en el lago Mead dejó al descubierto el barril con los restos en mayo de 2022 (AP Photo/Jessica Hill)

El teniente de homicidios del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Robert Price, señaló que Jackson era originario de Hot Springs, Arkansas, y que estuvo casado durante un breve período sin hijos conocidos, según informó la cadena KLAS-TV. Su familia indicó a los investigadores que solía recorrer el país y aparecía esporádicamente para saludar.

“Sabían que viajaba, que se presentaba cuando se presentaba, solo para decir hola. No pensaron nada diferente. Simplemente supusieron que andaba por ahí”, relató Price a CBS News sobre la explicación de los familiares, quienes nunca denunciaron su desaparición.

Los detectives hallaron registros de Jackson en California, donde vivió con su esposa a comienzos de la década de 1970. Su familia lo vio por última vez en Arkansas a principios de los años 80 y se desconoce qué lo llevó hasta Las Vegas. Price indicó que la víctima tenía un breve historial delictivo en Salt Lake City, Utah, con un cargo de incendio premeditado agravado y conspiración para cometer fraude.

La policía no vincula el crimen con la mafia, pero tampoco lo descarta

Un análisis de genealogía genética y la vestimenta de la víctima permitieron a los peritos forenses confirmar la identidad del fallecido (Las Vegas Metropolitan Police via AP)
Un análisis de genealogía genética y la vestimenta de la víctima permitieron a los peritos forenses confirmar la identidad del fallecido (Las Vegas Metropolitan Police via AP)

El hallazgo de un cadáver dentro de un barril evocó de inmediato la era del crimen organizado en Las Vegas, un período que se extendió desde la década de 1940 hasta mediados de los 80. Price afirmó que no existe prueba directa que conecte el homicidio de Jackson con la mafia, aunque admitió que esa posibilidad tampoco fue descartada.

Geoff Schumacher, vicepresidente de investigación, colecciones y programas del Museo de la Mafia en Las Vegas, opinó que el caso tiene “los rasgos de una ejecución del crimen organizado” y lo comparó con el de John Roselli, un mafioso italiano que en 1976 fue asesinado y metido en un barril arrojado a una bahía cerca de Miami Beach. Schumacher reconoció que persisten demasiadas preguntas sobre quién era Jackson y en qué estaba involucrado.

“Creo que esta historia no terminó”, afirmó Schumacher, quien adelantó que el personal del museo revisará sus archivos para intentar aportar información al caso.

Un crimen escondido bajo el agua durante más de 40 años

El historiador Michael Green señaló que quien cometió el crimen probablemente pensó que el cuerpo “jamás se acercaría a la superficie”. A comienzos de los años 80, el nivel del lago era tan alto que los aliviaderos de la presa Hoover se desbordaron.

Los familiares de Jackson no presentaron una denuncia por su desaparición debido a que el hombre solía viajar con frecuencia por el país (AP Photo/Jessica Hill)
Los familiares de Jackson no presentaron una denuncia por su desaparición debido a que el hombre solía viajar con frecuencia por el país (AP Photo/Jessica Hill)

Desde entonces, la situación se invirtió. En agosto de 2022, el nivel del agua descendió a 316,7 metros sobre el nivel del mar, según la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, muy por debajo del mínimo anterior, registrado en julio de 2022.

Las aguas en retroceso no solo revelaron los restos de Jackson: a lo largo de 2022 también aparecieron los huesos de una víctima de ahogamiento de 2002, los de un residente de Las Vegas desaparecido en 1998 y los de Donald Smith, quien se habría ahogado en 1974.

El lago Mead y el vecino lago Powell conforman los dos mayores embalses artificiales de Estados Unidos y forman parte de un sistema que distribuye agua del río Colorado hacia todo el suroeste del país y México. En 2022, el descenso obligó a las autoridades a activar una toma de agua más profunda para seguir abasteciendo a los 2,4 millones de habitantes de Las Vegas.

El caso sigue abierto y la policía pide colaboración ciudadana

La sequía en la cuenca del río Colorado sacó a la superficie los restos de otras tres personas desaparecidas o ahogadas en el lago Mead (AP Photo/John Locher, File)
La sequía en la cuenca del río Colorado sacó a la superficie los restos de otras tres personas desaparecidas o ahogadas en el lago Mead (AP Photo/John Locher, File)

Price subrayó que la identificación de Jackson es apenas el primer paso. “Es un caso sin resolver. No se cerrará hasta que lo resolvamos”, dijo el teniente. “Diría que esto es una pieza del rompecabezas y, a medida que consigamos más piezas, podremos seguir profundizando”, agregó.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con información sobre Edward Jackson o sobre las circunstancias de su muerte que se comunique con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

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