Hallan granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una subasta de bienes en Austin

Un residente de Austin halló granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una venta de propiedades. (Austin Police Association)

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Un residente de Austin, Texas, descubrió esta semana granadas activas de la Segunda Guerra Mundial dentro de una caja que había comprado en una subasta de bienes, lo que derivó en la intervención del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Austin (APD) y en la evacuación del perímetro inmediato. El hecho ocurrió el lunes, cuando el hombre revisaba el contenido de las cajas adquiridas y encontró los artefactos entre los objetos.

La Asociación de Policía de Austin confirmó que los agentes acudieron al lugar tras recibir el llamado e informó que el escuadrón de Dispositivos Explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) verificó que las granadas estaban activas, es decir, que contenían material explosivo con potencial de detonación.

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Según un portavoz del APD, se recuperaron en total seis granadas, todas con apariencia de datar de la Segunda Guerra Mundial y en buen estado para su antigüedad.

Granadas Mk 2 de más de 80 años halladas en una subasta de bienes en Austin

Una foto difundida por las autoridades muestra al menos tres granadas de fragmentación estadounidenses Mk 2 dentro de la caja, conocidas popularmente como “piñas” por su forma y su cuerpo de hierro fundido con ranuras.

Según el New York Post, la Mk 2 fue la granada estándar del ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La caja también contenía tubos de transporte y recipientes, incluido uno identificado para una granada de práctica M21.

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Las autoridades recuperaron un total de seis granadas de fragmentación estadounidenses Mk 2 en buen estado de conservación.

El EOD sometió los artefactos a un examen de rayos X antes de confirmar su estado. “Basándose en la interpretación de las imágenes, las granadas parecían estar activas y fueron tratadas en consecuencia”, indicó el portavoz del APD. El escuadrón aplicó luego procedimientos para neutralizar cualquier riesgo potencial y retiró los dispositivos del lugar sin que se registraran heridos.

El escuadrón antibombas aseguró el perímetro y retiró los artefactos sin heridos

Los agentes de patrulla que llegaron primero al lugar aseguraron la escena, establecieron un perímetro y mantuvieron a los vecinos a distancia mientras esperaban al EOD, según la Asociación de Policía de Austin. “Manipular explosivos de 80 años con una estabilidad desconocida es un trabajo peligroso y preciso, y lo realizan con el profesionalismo que esta ciudad necesita”, destacó la asociación en un comunicado publicado en redes sociales.

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El escuadrón antibombas de la policía verificó que los explosivos estaban activos mediante un examen de rayos X. (Austin Police Association)

El APD señaló que no se presentaron cargos penales, ya que el comprador desconocía el contenido de la caja. No obstante, la legislación de Texas prohíbe la posesión de granadas y otros explosivos clasificados como armas prohibidas: la tenencia ilícita de un arma explosiva constituye un delito de tercer grado que conlleva entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000, según el Código Penal de Texas, sección 46.05.

Qué hacer si se encuentran municiones antiguas

El caso motivó al departamento a recordar al público las medidas que corresponde tomar ante el hallazgo de municiones u otros artefactos militares. “Si alguna vez encuentras material bélico antiguo —granadas, proyectiles, morteros—, aunque creas que está inactivo, no lo toques, no lo muevas y llama al 911”, comunicó el APD. La indicación es dejar que los especialistas actúen.

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Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y neutralizaron la amenaza en el lugar sin reportar heridos. (Austin Police Association)

Según el FBI, hallazgos de este tipo no son inusuales entre las pertenencias de veteranos de guerra. Familias de excombatientes han encontrado en el pasado “recuerdos” de conflictos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo.

En 2025, empleados de una tienda Goodwill en Maine descubrieron granadas y morteros militares ocultos en una caja de donaciones; el edificio fue evacuado y el Escuadrón Antibombas de la Policía Estatal de Maine determinó que los artefactos estaban inactivos.