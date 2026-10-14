Estados Unidos

Hallan granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una subasta de bienes en Austin

El escuadrón antibombas confirmó que los seis artefactos estaban activos y retiró los explosivos sin heridos tras asegurar el perímetro

Dos policías con chalecos tácticos en una calle acordonada y una caja de cartón con granadas de práctica y latas metálicas
Un residente de Austin halló granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una venta de propiedades. (Austin Police Association)
Guardar

Un residente de Austin, Texas, descubrió esta semana granadas activas de la Segunda Guerra Mundial dentro de una caja que había comprado en una subasta de bienes, lo que derivó en la intervención del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Austin (APD) y en la evacuación del perímetro inmediato. El hecho ocurrió el lunes, cuando el hombre revisaba el contenido de las cajas adquiridas y encontró los artefactos entre los objetos.

La Asociación de Policía de Austin confirmó que los agentes acudieron al lugar tras recibir el llamado e informó que el escuadrón de Dispositivos Explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) verificó que las granadas estaban activas, es decir, que contenían material explosivo con potencial de detonación.

PUBLICIDAD

Según un portavoz del APD, se recuperaron en total seis granadas, todas con apariencia de datar de la Segunda Guerra Mundial y en buen estado para su antigüedad.

Granadas Mk 2 de más de 80 años halladas en una subasta de bienes en Austin

Una foto difundida por las autoridades muestra al menos tres granadas de fragmentación estadounidenses Mk 2 dentro de la caja, conocidas popularmente como “piñas” por su forma y su cuerpo de hierro fundido con ranuras.

Según el New York Post, la Mk 2 fue la granada estándar del ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La caja también contenía tubos de transporte y recipientes, incluido uno identificado para una granada de práctica M21.

PUBLICIDAD

Una caja de cartón abierta sobre el suelo que contiene granadas de práctica, cilindros metálicos y envases domésticos
Las autoridades recuperaron un total de seis granadas de fragmentación estadounidenses Mk 2 en buen estado de conservación.

El EOD sometió los artefactos a un examen de rayos X antes de confirmar su estado. “Basándose en la interpretación de las imágenes, las granadas parecían estar activas y fueron tratadas en consecuencia”, indicó el portavoz del APD. El escuadrón aplicó luego procedimientos para neutralizar cualquier riesgo potencial y retiró los dispositivos del lugar sin que se registraran heridos.

El escuadrón antibombas aseguró el perímetro y retiró los artefactos sin heridos

Los agentes de patrulla que llegaron primero al lugar aseguraron la escena, establecieron un perímetro y mantuvieron a los vecinos a distancia mientras esperaban al EOD, según la Asociación de Policía de Austin. “Manipular explosivos de 80 años con una estabilidad desconocida es un trabajo peligroso y preciso, y lo realizan con el profesionalismo que esta ciudad necesita”, destacó la asociación en un comunicado publicado en redes sociales.

Un vehículo policial con luces azules encendidas, conos de tránsito, cinta amarilla de seguridad y automóviles en una calle con árboles
El escuadrón antibombas de la policía verificó que los explosivos estaban activos mediante un examen de rayos X. (Austin Police Association)

El APD señaló que no se presentaron cargos penales, ya que el comprador desconocía el contenido de la caja. No obstante, la legislación de Texas prohíbe la posesión de granadas y otros explosivos clasificados como armas prohibidas: la tenencia ilícita de un arma explosiva constituye un delito de tercer grado que conlleva entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000, según el Código Penal de Texas, sección 46.05.

Qué hacer si se encuentran municiones antiguas

El caso motivó al departamento a recordar al público las medidas que corresponde tomar ante el hallazgo de municiones u otros artefactos militares. “Si alguna vez encuentras material bélico antiguo —granadas, proyectiles, morteros—, aunque creas que está inactivo, no lo toques, no lo muevas y llama al 911”, comunicó el APD. La indicación es dejar que los especialistas actúen.

Dos agentes de policía con chalecos tácticos y cascos caminan cerca de conos de tránsito y cinta amarilla en una calle residencial
Los agentes establecieron un perímetro de seguridad y neutralizaron la amenaza en el lugar sin reportar heridos. (Austin Police Association)

Según el FBI, hallazgos de este tipo no son inusuales entre las pertenencias de veteranos de guerra. Familias de excombatientes han encontrado en el pasado “recuerdos” de conflictos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo.

En 2025, empleados de una tienda Goodwill en Maine descubrieron granadas y morteros militares ocultos en una caja de donaciones; el edificio fue evacuado y el Escuadrón Antibombas de la Policía Estatal de Maine determinó que los artefactos estaban inactivos.

Temas Relacionados

AustinExplosivosSegunda Guerra MundialTexasEstados UnidosII Guerra MundialGuerraEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida desarticula una red de narcotráfico que trasladaba cocaína desde California

Los operativos en Palm Beach, St. Lucie y Broward dejaron más de 20 detenidos y el decomiso de al menos 45 kilogramos de cocaína, informó la Fiscalía estatal

Florida desarticula una red de narcotráfico que trasladaba cocaína desde California

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 3,6% en sus prestaciones en 2027

Más de 70 millones de inscriptos verán incrementos a partir de enero, aunque organizaciones de adultos mayores advierten que la suba sigue sin cubrir el alza real del costo de vida

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 3,6% en sus prestaciones en 2027

Fracasó en su tesis, la acusan de envenenar el té de su compañero por envidia y casi se fuga a China: el arresto que sacude a la Universidad de Wyoming

Síntomas inexplicables, un sabor extraño en la bebida y una científica con equipaje listo: la historia detrás de la detención de Aili Wang en el aeropuerto de Los Ángeles

Fracasó en su tesis, la acusan de envenenar el té de su compañero por envidia y casi se fuga a China: el arresto que sacude a la Universidad de Wyoming

Un nuevo caso de sarampión en Georgia podría estar relacionado con un brote en Pensilvania

El paciente, residente del condado de Macon, permanece aislado mientras las autoridades investigan posibles contactos y refuerzan el llamado a completar la vacunación MMR

Un nuevo caso de sarampión en Georgia podría estar relacionado con un brote en Pensilvania

Netflix despide al 6% de su personal: es el mayor recorte desde 2022

Según The Wall Street Journal, son unas 1.000 posiciones. La empresa llega al ajuste con el crecimiento frenado y la acción 40% abajo en un año

Netflix despide al 6% de su personal: es el mayor recorte desde 2022

TECNO

Descargar la APK de XUPER TV en Android: los costos ocultos de ver películas gratis

Descargar la APK de XUPER TV en Android: los costos ocultos de ver películas gratis

Nintendo Switch Online suma 3 clásicos: Metal Slug, Monster Rancher y Kururin Paradise

Rockstar revela que GTA 6 pudo ser mucho más grande: el plan original incluía ciudades de Norteamérica y Sudamérica

Dónde encontrar la película de Las Guerreras K-pop en español latino y sin virus

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

ENTRETENIMIENTO

“Tengo la sensación de que recuerdo haber nacido”: la confesión de Paul McCartney y la duda que él mismo tiene sobre su relato

“Tengo la sensación de que recuerdo haber nacido”: la confesión de Paul McCartney y la duda que él mismo tiene sobre su relato

La meta sexual que Russell Brand habría confesado a un amigo antes de alcanzar la fama: “Quería acostarse con 5000 mujeres”

La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Victoria Beckham reveló cómo fue su romance secreto con David: “Tuvimos varias primeras citas en estacionamientos”

MUNDO

El fútbol como forma de reconstrucción: víctimas de la guerra participaron del primer torneo para amputados en el Congo

El fútbol como forma de reconstrucción: víctimas de la guerra participaron del primer torneo para amputados en el Congo

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo