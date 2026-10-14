Estados Unidos

Conmoción en California: una pionera del equipo SWAT y su hija fueron asesinadas; el principal sospechoso es su exesposo

Los tres cuerpos fueron hallados en el domicilio familiar del condado de Marin tras un llamado al 911. Las autoridades no determinaron aún un móvil

Patrullas de la oficina del alguacil y vehículos particulares estacionados detrás de una cinta de seguridad frente a una casa
Un episodio violento dentro de un hogar de exoficiales retirados sacudió esta semana a la comunidad policial de una de las ciudades más grandes de California (KRON 4)
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Ann Mannix dejó una huella sin precedentes en el Departamento de Policía de San Francisco (DPSP): fue la primera mujer en integrar y luego liderar su equipo SWAT, escaló hasta el rango de subjefa y, al retirarse en 2021, era la oficial de mayor rango entre las mujeres de la institución, según consignó Mission Local.

El domingo, su exesposo —estaban separados al momento del hecho—, el exsargento Kevin Mannix, habría disparado contra ella y su hija de 24 años antes de quitarse la vida, en un episodio que las autoridades del condado de Marin clasificaron como un presunto doble homicidio seguido de suicidio, de acuerdo con Yahoo News.

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Un hombre con sombrero y una mujer con gorra roja posan sentados ante una valla metálica con el Coliseo al fondo
Ambos eran exintegrantes del Departamento de Policía de San Francisco: ella se retiró en 2021 como subjefa; él, en 2018 con el rango de sargento. Estaban separados al momento del hecho (@katie.mannix.98)

El perfil de la víctima, una figura histórica dentro del cuerpo

Sanfranciscana de cuarta generación y descendiente de una familia con profundos vínculos policiales —varios de sus parientes habían servido previamente como oficiales—, Ann ingresó al DPSP en 1986, poco más de una década después de que el cuerpo comenzara a incorporar mujeres en funciones de patrullaje, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

Desde ese punto, ascendió de forma sostenida: teniente en 2003, comandante en 2015 y subjefa en 2018.

En ese rol, dirigió las oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales hasta su retiro.

Ann Mannix viste un uniforme azul oscuro del Departamento de Policía de San Francisco con una insignia dorada y placas en el cuello
Ann Mannix ingresó al cuerpo en 1986 y en 35 años de carrera alcanzó el rango más alto jamás ocupado por una mujer en la historia del departamento (KRON 4)

Quién era el sospechoso y cómo ocurrió el hecho

El presunto autor, Kevin, de 68 años, también había servido en el DPSP durante 27 años —gran parte de ellos en la Estación Taraval del barrio Sunset— antes de retirarse en 2018 con el rango de sargento, aseguró The San Francisco Standard.

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Un oficial de policía con gorra, gafas de sol y uniforme oscuro habla con una persona frente a un vehículo blanco
Exintegrante del mismo cuerpo que su esposa, Kevin Mannix es señalado por las autoridades como el presunto autor del hecho, aunque la investigación continúa abierta (ABC7 News Bay Area)

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Marin, disparó contra su esposa y su hija, Katherine Elizabeth Mannix, de 24 años, alrededor de las 5 de la tarde del domingo en el domicilio familiar de Strawberry Circle, en la comunidad de Strawberry, cerca de Mill Valley, antes de volver el arma contra sí mismo.

Una mujer joven sonríe acostada sobre la hierba entre flores amarillas bajo el cielo azul
Katherine, conocida como Katie, era la hija menor de la pareja; los Mannix tendrían al menos otros dos hijos que no estaban presentes en el momento del hecho (@katie.mannix.98)

El hallazgo y el estado de la investigación

La policía llegó al lugar después de recibir una llamada de emergencia desde la propia residencia.

Los agentes contactaron al denunciante a su llegada; la persona salió ilesa y su identidad no fue divulgada.

Una fuente con conocimiento directo del caso, citada por The San Francisco Standard, indicó que quien realizó el llamado sería el hijo adulto de la pareja, dato que las autoridades no confirmaron oficialmente.

Tras asegurar el perímetro, los agentes ingresaron y hallaron los tres cuerpos. Las autoridades no determinaron aún un móvil.

Un panel de vidrio agrietado con un orificio de impacto detrás de una barandilla blanca y el respaldo de una silla de exterior
Una persona que se encontraba en la vivienda llamó al 911 y logró salir ilesa; cuando los agentes ingresaron, encontraron los tres cuerpos. Las autopsias se realizaron el martes y los resultados aún no son públicos (KRON 4)

La reacción del gremio policial ante la pérdida

La pérdida sacudió a toda la institución. La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco (SFPOA) publicó un comunicado en el que expresó su consternación: “La trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix, su hija Katie y el sargento retirado Kevin Mannix en un presunto homicidio-suicidio ha dejado a toda nuestra familia del DPSP en estado de conmoción”, señaló la entidad.

No hay palabras que puedan capturar plenamente la profundidad de esta tragedia, ni respuestas simples a las dolorosas preguntas que todos nos estamos haciendo”, agregó la asociación en el texto.

Ramos de flores de varios colores y dos pelotas de tenis con mensajes escritos colocados sobre el suelo
La noticia golpeó de lleno a una institución que debía procesar la pérdida de dos exmiembros a manos de uno de los suyos (KRON 4)

El jefe del DPSP, Derrick Lew, también se manifestó públicamente. “Con profundo dolor e impensable tristeza nos enteramos del fallecimiento de los miembros retirados Ann Mannix y Kevin Mannix, así como de su hija de 24 años”, afirmó Lew en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

El funcionario agregó que se encontraba en contacto con el sheriff del condado de Marin, Jamie Scardina, cuya oficina continúa al frente de la investigación.

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