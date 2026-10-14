Hallan a un perro ahogado y atado a bloques de cemento en Miami: ofrecen recompensa de hasta USD 5.000 para atrapar al culpable

La Policía de Miami investiga el cruel asesinato del animal hallado sumergido en Coconut Grove y ofrece hasta USD 5.000 por pistas que permitan atrapar al culpable. (Fuente: Univision)

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Un video difundido en redes sociales desató una investigación policial en Miami: las imágenes muestran un perro muerto sumergido en el agua, atado con una cuerda a bloques de cemento, en la rampa Seminole de la marina Dinner Key, en el barrio de Coconut Grove. La raza del animal, según las imágenes, aparenta ser un cocker spaniel.

La Policía de Miami informó que detectives trabajan para determinar las circunstancias del caso e identificar a la persona o las personas responsables.

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Equipos municipales retiraron al perro del lugar; los bloques de cemento y la cuerda permanecían en la escena durante el operativo, según constató NBC Miami, cuyos periodistas estuvieron presentes en el lugar.

Quienes cuenten con datos sobre el caso pueden comunicarse con la Policía de Miami al 305-603-6640 o con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS. Según informó WSVN, las denuncias pueden ser anónimas y existe la posibilidad de acceder a una recompensa de hasta USD 5.000.

Cómo llegó el caso a la Policía de Miami

El caso llegó a las autoridades a través de una publicación en una página de Facebook. Menos de dos horas después, la Policía de Miami Beach confirmó que estaba al tanto del hecho, aunque la investigación quedó a cargo de la Policía de Miami por tratarse de un episodio ocurrido en su jurisdicción, según los reportes disponibles.

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La persona que publicó el video afirmó que el perro fue hallado junto a un velero hundido en el canal principal de acceso a los muelles, aunque la ubicación exacta no quedó establecida con precisión.

En un comunicado oficial, la Policía de Miami indicó: “Detectives investigan activamente el incidente y siguen pistas para determinar las circunstancias del caso e identificar al responsable. La investigación continúa en curso”. Según relevó el Miami Herald, el video mostraba al perro flotando justo por debajo de la superficie, encadenado por las patas a los bloques de cemento.

Un plano dividido expone una superficie de concreto junto a un bloque de construcción y un área de agua con visibilidad reducida. (Facebook)

El comisionado Damian Pardo exigió una investigación urgente

El comisionado de Miami Damian Pardo reaccionó con celeridad al conocer las imágenes. “Creo que es un acto increíblemente cruel e inhumano. Es perturbador porque es un comportamiento sociópata”, declaró el funcionario a NBC Miami. Pardo añadió que se comunicó de inmediato con la policía y subrayó la urgencia del proceso: “Tenemos que hacer todo lo posible para investigar esto lo antes posible y aplicar con todo el peso de la ley”.

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La indignación se extendió entre los vecinos de Coconut Grove y el sur de la Florida. “Eso no es normal, eso es antihumano para mí”, declaró un residente a Univision. Otro habitante de la zona expresó su desconcierto: “Es decepcionante que haya personas con esa manera de ser”.

Algunos vecinos, dueños de mascotas, señalaron que la zona cuenta con cámaras de vigilancia y consideraron que quien cometió el hecho probablemente no sea residente del área.

“Yo vivo aquí desde el 2016. No pienso que sean personas de aquí, aunque uno nunca conoce al ser humano como es en sí”, dijo uno de ellos. Las declaraciones son testimonios de vecinos y no constituyen una determinación oficial sobre el origen o la identidad de los responsables.

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En Florida, el maltrato animal grave puede conllevar hasta cinco años de prisión

La legislación de Florida tipifica el maltrato animal grave y la muerte de un perro como delitos de tercer grado. Las penas previstas incluyen hasta cinco años de prisión y multas de hasta USD 10.000.

Además, quienes sean hallados responsables de este tipo de conductas deben someterse a una evaluación psicológica y quedan inhabilitados para tener mascotas. Por ahora, las autoridades no han determinado responsabilidades ni formulado cargos; la investigación sigue abierta.