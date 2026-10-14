Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del 3,6% en sus prestaciones en 2027

El Seguro Social incrementará sus pagos un 3,6% en 2027 para más de 76 millones de beneficiarios en Estados Unidos (Freepik)

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El Seguro Social subirá sus pagos un 3,6% en 2027, el mayor incremento desde 2023, en respuesta al alza de la inflación. Unos 76 millones de estadounidenses que reciben prestaciones del programa federal y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) verán aumentar sus cheques mensuales a partir de enero, con una suba promedio de USD 75 por mes para los jubilados.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció el ajuste por costo de vida —conocido como COLA— este miércoles, tras la publicación de los datos de inflación de septiembre por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

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El COLA se calcula según el promedio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos Asalariados y Empleados de Oficina (CPI-W) durante los meses de julio, agosto y septiembre; ese promedio fue de 3,6% para el período, mientras que ese mismo índice marcó 3,9% en septiembre.

El índice general de precios al consumidor subió 3,7% interanual en septiembre, también según la BLS.

El Seguro Social aplicará un aumento del 3,6% en las prestaciones a partir de 2027 para beneficio de 76 millones de personas (REUTERS/Fred Prouser)

El aumento de 3,6% representa una aceleración respecto del 2,8% aplicado en 2026. Para los aproximadamente 72 millones de beneficiarios del Seguro Social, el incremento entrará en vigencia en enero de 2027.

Mientras que, para los cerca de 7,3 millones de personas que reciben SSI, los pagos aumentados comenzarán el 31 de diciembre de 2026. Algunos beneficiarios perciben ambas prestaciones de manera simultánea.

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El ajuste no alcanza a cubrir los gastos reales de los jubilados

A pesar del aumento, varias organizaciones advierten que el COLA sigue sin reflejar la presión económica que enfrentan los adultos mayores. Una encuesta de AARP publicada días antes del anuncio reveló que apenas el 23% de los adultos mayores de 50 años considera que un ajuste del 3,5% alcanza para mantener el ritmo de los precios.

“Para la mayoría de las personas, el COLA simplemente no es suficiente para cubrir lo que perciben como el aumento de sus costos de vida”, señaló Bill Sweeney, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de AARP, en declaraciones recogidas por The New York Times.

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El problema tiene raíces estructurales. El CPI-W —el índice en el que se basa el cálculo— mide los precios que pagan los trabajadores activos, con menor ponderación para los gastos de salud, que representan una carga desproporcionada para los jubilados.

El gasto sanitario de los hogares inscritos en Medicare representa el 14% del total de sus erogaciones (Canva)

Según KFF, una organización de investigación en salud, el gasto sanitario de los hogares inscritos en Medicare representa el 14% del total de sus gastos, más del doble que en otros hogares.

Además, el ajuste COLA no opera de forma aislada. La prima mensual de la Parte B de Medicare —que cubre la atención ambulatoria y se descuenta directamente del cheque del Seguro Social— podría subir USD 6,60 en 2027, hasta USD 209,50, según proyecciones de la junta directiva de Medicare.

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Si esa cifra se confirma, la mayoría de los jubilados recibirá una mejora neta de al menos 3%, no 3,6%. También se proyectan aumentos en los costos de los planes de medicamentos Parte D y reduccioines en algunos beneficios suplementarios en los planes privados Medicare Advantage.

El techo máximo de ingresos sujetos a aportes también sube

El ajuste anual no afecta solo a los beneficiarios. A partir de enero de 2027, el máximo de ingresos sobre el que se aplica el impuesto al Seguro Social pasará de USD 184.500 a USD 192.300. Este incremento, que se calcula en función del crecimiento de los salarios promedio, amplía la base de recaudación del programa sin modificar la tasa impositiva.

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Con el nuevo COLA, el cheque promedio mensual del Seguro Social alcanzará aproximadamente USD 2.170.

La Administración del Seguro Social proyecta el agotamiento del fondo fiduciario de jubilaciones para el año 2032 (Reuters)

Los fondos del programa se agotan en 2032 sin reforma legislativa

El anuncio del COLA llega en un momento de creciente inquietud sobre la sustentabilidad del programa a largo plazo. La SSA proyecta que el fondo fiduciario de jubilaciones se agotará en 2032, lo que —de no mediar acción del Congreso— implicaría un recorte automático de alrededor del 22% en las prestaciones. El fondo combinado de jubilación e invalidez se agotaría en 2034.

“A tan solo seis años de la insolvencia del fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social, los responsables políticos deberían comenzar urgentemente a trabajar en la implementación de soluciones”, advirtió el Comité para un Presupuesto Federal Responsable en un informe publicado el miércoles, según The Washington Post.

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La erosión del poder adquisitivo de las prestaciones es ya visible. Según un análisis reciente de The Senior Citizens League, los beneficios del Seguro Social perdieron el 13,7% de su valor real en la última década: un dólar de prestaciones en 2016 equivale hoy a 86 centavos.

Para restaurar el poder de compra promedio, los pagos deberían aumentar unos USD 296 por mes o aproximadamente USD 3.550 anuales, según consignó el análisis.

La confianza de los trabajadores en su futuro económico también retrocede. Una encuesta anual del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados (EBRI) encontró que el 61% de los trabajadores confía en tener ingresos suficientes en la jubilación, frente al 72% en 2021.

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Entre los jubilados actuales, la confianza cayó del 80% al 73% en el mismo período. “La gente está comprendiendo que tendrá que ajustar sus expectativas sobre los beneficios futuros”, señaló Craig Copeland, director de investigación de beneficios patrimoniales en el EBRI, al Times.

Los beneficiarios podrán consultar los nuevos montos de sus cheques en el portal my Social Security a partir de finales de noviembre (Freepik)

Cómo y cuándo los beneficiarios recibirán la notificación

La SSA informará a los beneficiarios sobre sus nuevos montos a través de dos vías. Quienes cuenten con una cuenta personal en my Social Security podrán consultar su aviso de COLA desde fines de noviembre en el Centro de Mensajes de la plataforma; también tienen la opción de activar alertas por texto o correo electrónico.

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Quienes no tengan cuenta deberán crearla antes del 18 de noviembre para acceder al aviso en línea. Los beneficiarios no inscriptos en el sistema de notificaciones digitales recibirán la información por correo postal en diciembre.

Para los beneficiarios del Seguro Social que también estén inscriptos en Medicare, los detalles sobre los cambios en las primas de 2027 estarán disponibles en el sitio web del programa y en el Centro de Mensajes de my Social Security a partir de fines de noviembre.