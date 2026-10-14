Estados Unidos

Florida desarticula una red de narcotráfico que trasladaba cocaína desde California

Los operativos en Palm Beach, St. Lucie y Broward dejaron más de 20 detenidos y el decomiso de al menos 45 kilogramos de cocaína, informó la Fiscalía estatal

Las autoridades de Florida detuvieron a más de 20 personas tras desarticular una red que distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en el estado (AFP)
Las autoridades de Florida detuvieron a más de 20 personas tras desarticular una red que distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en el estado (AFP)
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Las autoridades de Florida detuvieron a más de 20 personas acusadas de integrar una organización que distribuía cocaína, fentanilo y metanfetamina en el sureste del estado. La Fiscalía General floridana sostuvo que la red recibía parte de la cocaína desde California, mediante camiones de carga cuyos conductores presuntamente desconocían el contenido que transportaban.

Los operativos se realizaron durante el fin de semana en los condados de Palm Beach, St. Lucie y Broward, en la costa atlántica al norte de Miami. La Oficina del Alguacil de Palm Beach dirigió la investigación, que incluyó más de 20 registros en viviendas vinculadas con los investigados.

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CBS News, con información de la agencia EFE, informó que los investigadores incautaron al menos 45 kilogramos de cocaína, además de pastillas de oxicodona y fentanilo. La Fiscalía indicó que el recuento de las sustancias decomisadas y de los arrestos aún no había concluido.

La investigación comenzó por actividad en redes sociales

La pesquisa comenzó en marzo tras la detección de publicaciones vinculadas al comercio de drogas en redes sociales
La pesquisa comenzó en marzo tras la detección de publicaciones vinculadas al comercio de drogas en redes sociales

La pesquisa se inició en marzo, después de que agentes antidrogas detectaran publicaciones en redes sociales que los llevaron hasta un distribuidor local, de acuerdo con el reporte difundido por la Fiscalía. A partir de ese hallazgo, los investigadores realizaron compras encubiertas y tareas de vigilancia para identificar a otros presuntos integrantes de la estructura.

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Las diligencias permitieron establecer, tal y como señalaron las autoridades, que el grupo se abastecía a través de Ariel Fernández-Alonso y sus socios. La Fiscalía lo identificó como el principal proveedor de cocaína de la organización investigada.

Fernández-Alonso aseguró a los agentes que recibía entre 50 y 60 kilogramos de cocaína cada 15 días, indicó la institución. Uno de esos cargamentos fue interceptado cuando él y otros sospechosos descargaban más de 40 kilogramos de la droga, afirmó la Fiscalía General de Florida.

Las autoridades sostienen que la organización usaba vehículos de carga para trasladar los estupefacientes desde California hacia el sur de Florida. Los transportistas no estaban al tanto de que llevaban droga, de acuerdo con la información oficial recogida por el medio.

Cuatro acusados enfrentan una pena mínima de 15 años

El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, durante una conferencia de prensa (@AGJamesUthmeier/X)
El fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, durante una conferencia de prensa (@AGJamesUthmeier/X)

Fernández-Alonso y otros tres detenidos afrontan cargos de tráfico de drogas que contemplan una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión, aseguró la Fiscalía. Otros imputados fueron acusados de conspiración para cometer crimen organizado.

Todos los sospechosos identificados permanecen bajo custodia, informó la institución. La Fiscalía también anticipó que podría haber más arrestos mientras la Oficina del Alguacil de Palm Beach completa la revisión de las pruebas y determina el número final de acusados en el caso.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, vinculó el operativo con el endurecimiento de las condenas estatales contra el narcotráfico. En una publicación en la red social X, el funcionario republicano afirmó que, desde febrero de 2025, las penas de prisión impuestas por fiscales estatales a traficantes casi se duplicaron.

La oficina de Uthmeier calculó un aumento de 83 % en las condenas acumuladas, que alcanzaron 1.359 años de prisión. Esos datos fueron divulgados por la Fiscalía y reproducidos por CBS News.

Las familias de Florida merecen calles seguras, libres de estas sustancias mortales, y haremos que cada miembro de esta organización rinda cuentas”, afirmó Uthmeier en el comunicado.

La Fiscalía anticipa que el caso todavía puede sumar detenciones

Uthmeier afirmó que las autoridades buscarán responsabilizar a todos los integrantes de la organización. “Las familias de Florida merecen calles seguras, libres de estas sustancias mortales, y haremos que cada miembro de esta organización rinda cuentas”, expresó el fiscal general en el comunicado oficial.

La investigación continúa mientras los agentes revisan el material incautado en los registros y determinan si existen otros participantes en la red. La Fiscalía no informó cuándo podrían presentarse nuevas acusaciones ni precisó el valor económico de las drogas decomisadas.

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