Alerta máxima en el sur de California: los vientos Santa Ana llegan con riesgo de incendios y cortes masivos de luz

El sur de California enfrenta su primera prueba de fuego del otoño con condiciones que los expertos describen como una combinación poco común de factores de riesgo simultáneos (REUTERS/David Ryder)

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Esta madrugada del miércoles, un incendio se inició en el Veterans Barrington Park del área de Brentwood y quemó unas 2 acres antes de ser controlado por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) con apoyo de helicópteros.

No hubo evacuaciones ni estructuras dañadas, y la causa permanece bajo investigación, informó KTLA.

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El episodio llegó horas antes de que los vientos Santa Ana —los primeros de la temporada— comenzaran a intensificarse sobre un sur de California que lleva meses sin lluvia suficiente y semanas de calor récord.

Bomberos y helicópteros trabajaron en la madrugada del miércoles para evitar que el foco se expandiera en una zona residencial densamente poblada (ANG News)

La combinación es la que más temen los expertos en incendios: viento fuerte, humedad extremadamente baja y plantas resecas.

El meteorólogo Ryan Kittell, del National Weather Service de Oxnard, lo resumió sin rodeos: “Las plantas están muy secas. Hay un alto riesgo de que cualquier incendio que se inicie crezca muy rápido”.

Entre el jueves y el viernes, la región recibirá vientos sostenidos de entre 32 y 64 kilómetros por hora (20 a 40 mph), con ráfagas que en zonas montañosas podrían alcanzar los 112 kilómetros por hora (70 mph). La humedad relativa caerá a entre el 5% y el 15% en gran parte del área.

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El National Weather Service precisó que el viernes será el día de mayor intensidad, con los vientos alcanzando su pico por la tarde antes de debilitarse hacia el fin de semana.

Las ráfagas más peligrosas no llegarán solas: la combinación de viento, temperaturas elevadas y humedad mínima es lo que convierte este evento en una amenaza difícil de contener (REUTERS/Ringo Chiu/File Photo)

El riesgo no es igual en toda la región

No toda la región enfrenta el mismo nivel de amenaza. El científico climático Daniel Swain, de la UC Agriculture and Natural Resources, explicó que los efectos del post-tropical Rachel marcaron una línea divisoria clara en el sur de California.

Las áreas al este de la autopista 405 recibieron entre 5 y 12 centímetros (2 a 5 pulgadas) de lluvia gracias a ese sistema, lo que redujo considerablemente el riesgo de incendios en esa franja.

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Al oeste, prácticamente no cayó agua. Las advertencias de bandera roja, vigentes hasta el viernes por la noche, abarcan algunas de las zonas más pobladas y con mayor historial de incendios del sur de California, según el OC Register:

Santa Monica Mountains

San Gabriel Mountains

Corredores de las autopistas 5 y 14

Malibu y Calabasas

Santa Clarita

Valles de San Fernando y San Gabriel

En esas áreas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que cualquier foco de incendio podría propagarse de forma rápida e incontrolable dadas las condiciones actuales.

“Al oeste de ese punto no llovió casi nada, y a principios de octubre tuvimos una ola de calor sin precedentes”, dijo Swain en declaraciones a Los Angeles Times. “El riesgo es potencialmente bastante alto en el lado oeste del área metropolitana de Los Ángeles, en los condados de Ventura y Santa Bárbara”.

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El organismo emitió tanto advertencias de bandera roja como avisos de viento y calor de forma simultánea, algo que no ocurría desde hace varios años en esta región (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El contexto histórico que marca la diferencia

La región todavía arrastra la memoria del devastador enero de 2025, cuando los incendios Eaton y Palisades arrasaron gran parte de Altadena y Pacific Palisades. Swain trazó una comparación clara con ese antecedente.

“Esto no es enero de 2025. Los vientos no serán ni de cerca tan fuertes. No serán tan generalizados. La vegetación no está tan seca. Cada factor es menos extremo que en enero de 2025”, aseguró el científico.

La memoria de enero de 2025 sigue presente en los barrios reconstruidos del oeste de Los Ángeles, donde muchos residentes no esperaron las alertas oficiales para preparar sus pertenencias (REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAY)

Las compañías eléctricas también entran en alerta

Ante el panorama, Southern California Edison (SCE) activó su protocolo de apagones preventivos.

El martes, SCE evaluaba cortes para unos 37.700 clientes en el condado de Los Ángeles. Este miércoles, esa cifra ya superaba los 220.000 clientes en toda la región —cerca del 4,5% de su cartera total—, distribuidos en los condados de Kern, Los Ángeles, Santa Bárbara, Tulare y Ventura, según el OC Register.

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La ciudad de Malibu informó que SCE podría interrumpir el servicio en cuatro circuitos principales desde la medianoche del jueves. La ciudad vecina advirtió que los cortes podrían comenzar incluso antes, a partir del miércoles.

SCE identificó cuatro circuitos críticos en Malibu como los primeros candidatos a quedarse sin servicio, una medida que la empresa ya había aplicado durante el evento de enero de 2025 (SCE)

San Diego Gas and Electric no anunció cortes preventivos en su zona de cobertura, tal como indica su plataforma de monitoreo.

A las condiciones de viento y sequedad se suma el calor extremo en la franja costera, donde los termómetros llegarán a los 32-35°C (90 a 95°F).

El Servicio Meteorológico alertó sobre un alto riesgo de golpes de calor entre el jueves y el sábado, en especial para los residentes costeros que no tienen aire acondicionado en sus hogares.

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