Seis personas murieron, entre ellas un niño, tras la caída de una avioneta en un bosque de Wisconsin

Una avioneta modelo Piper PA-46 se estrelló en el condado de Sauk y provocó la muerte de sus seis ocupantes (FlightAware)

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Seis personas murieron la noche del martes cuando una avioneta Piper PA-46 se estrelló en una zona boscosa del condado de Sauk, en el sur de Wisconsin, sin dejar sobrevivientes, según informaron los medios locales.

La aeronave cubría el trayecto de regreso entre Kenosha y Menomonie y cayó alrededor de las 21:30 en la localidad de Dellona, a unos 16 kilómetros al suroeste de la ciudad Wisconsin Dells, durante una tormenta con lluvia.

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Las autoridades de Sauk confirmaron que los seis ocupantes —cinco adultos y un menor— fueron hallados muertos en el lugar del impacto. El aparato era una aeronave monomotor de ala fija con capacidad para seis pasajeros.

El alguacil Chip Meister precisó ante FOX6 News Milwaukee que, no hubo víctimas ni daños a estructuras fuera de la aeronave, a pesar de que el siniestro ocurrió en las proximidades de un área residencial.

La aeronave cubría la ruta entre Kenosha y Menomonie cuando cayó en la localidad de Dellona durante una tormenta (Fox 6 News)

Según la oficina del alguacil del condado de Sauk, el piloto mantenía comunicación con una torre de control aérea cercana antes de que la aeronave cayera.

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El capitán Matt Burch, del departamento del alguacil, indicó que los investigadores trabajan para determinar el contenido exacto de esas transmisiones y si las condiciones climáticas tuvieron incidencia directa en el accidente. Al momento del vuelo, una tormenta eléctrica avanzaba sobre la región.

Los primeros llamados de emergencia llegaron al Centro de Despacho del Condado de Sauk poco después de las 21:30 del martes. Cuando las unidades llegaron al sector, varios vecinos ya recorrían la zona tras escuchar lo que identificaron como el impacto de una aeronave.

Testigos también describieron haber visto un avión volando a baja altura momentos antes. Los efectivos localizaron el sitio con relativa rapidez: los restos de la aeronave quedaron en un área densamente arbolada al norte de Park Lane y al oeste de Herwig Road.

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El terreno arbolado cerca del Parque Estatal Mirror Lake y la oscuridad dificultaron las tareas iniciales de rescate (Fox 6 News)

El área permanece cerrada mientras llegan los investigadores federales

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tienen a su cargo la investigación del siniestro, con la NTSB como organismo rector. Ambas agencias llegaron a la escena durante la mañana del miércoles.

La zona del accidente permaneció bloqueada al público hasta el mediodía. Efectivos de la Policía de Lake Delton, el Cuerpo de Bomberos de Delton, el Servicio de Emergencias Médicas de Dells/Delton, la Oficina del Médico Forense del Condado de Sauk y la Patrulla Estatal de Wisconsin colaboraron en las tareas de respuesta.

Las identidades de las víctimas no fueron divulgadas de manera inmediata. Las autoridades tampoco precisaron la relación entre los ocupantes ni los detalles sobre el origen del vuelo más allá de la ruta entre Kenosha —ciudad ubicada en el extremo sur del estado, sobre la frontera con Illinois— y Menomonie, localidad de unos 70 kilómetros al este de Mineápolis. Dellona se encuentra aproximadamente a una hora en automóvil al norte de Madison.

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La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumieron la investigación del siniestro (Fox Live News)

El Mirror Lake State Park, en las inmediaciones del siniestro

La aeronave cayó en las cercanías del Parque Estatal Mirror Lake, una zona de bosque cerrado que complicó las tareas de relevamiento nocturno. El capitán Burch señaló que la oscuridad dificultó la recuperación inicial de los restos. El siniestro ocurrió en la región de las Wisconsin Dells, conocido destino turístico del Medio Oeste estadounidense.

La FAA confirmó que el modelo de la aeronave es un Piper PA-46, también denominado Piper Mirage. Se trata de un avión monomotor de alta performance diseñado para vuelos privados de corto y mediano alcance con cabida para hasta seis ocupantes. Las circunstancias exactas que llevaron al accidente permanecen bajo investigación.

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