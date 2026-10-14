Estados Unidos

Seis personas murieron, entre ellas un niño, tras la caída de una avioneta en un bosque de Wisconsin

Una aeronave Piper PA-46 cayó en una zona arbolada del condado de Sauk durante una tormenta eléctrica. No hubo sobrevivientes entre los cinco adultos y el menor que viajaban a bordo

Una avioneta de color blanco y rojo con la matrícula N931TT se encuentra estacionada en una pista de asfalto
Una avioneta modelo Piper PA-46 se estrelló en el condado de Sauk y provocó la muerte de sus seis ocupantes (FlightAware)
Guardar

Seis personas murieron la noche del martes cuando una avioneta Piper PA-46 se estrelló en una zona boscosa del condado de Sauk, en el sur de Wisconsin, sin dejar sobrevivientes, según informaron los medios locales.

La aeronave cubría el trayecto de regreso entre Kenosha y Menomonie y cayó alrededor de las 21:30 en la localidad de Dellona, a unos 16 kilómetros al suroeste de la ciudad Wisconsin Dells, durante una tormenta con lluvia.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Sauk confirmaron que los seis ocupantes —cinco adultos y un menor— fueron hallados muertos en el lugar del impacto. El aparato era una aeronave monomotor de ala fija con capacidad para seis pasajeros.

El alguacil Chip Meister precisó ante FOX6 News Milwaukee que, no hubo víctimas ni daños a estructuras fuera de la aeronave, a pesar de que el siniestro ocurrió en las proximidades de un área residencial.

Una escena nocturna con árboles e iluminación roja de emergencia, donde una cinta amarilla de precinto se extiende entre los troncos
La aeronave cubría la ruta entre Kenosha y Menomonie cuando cayó en la localidad de Dellona durante una tormenta (Fox 6 News)

El piloto estaba en contacto con la torre de control momentos antes del impacto

Según la oficina del alguacil del condado de Sauk, el piloto mantenía comunicación con una torre de control aérea cercana antes de que la aeronave cayera.

PUBLICIDAD

El capitán Matt Burch, del departamento del alguacil, indicó que los investigadores trabajan para determinar el contenido exacto de esas transmisiones y si las condiciones climáticas tuvieron incidencia directa en el accidente. Al momento del vuelo, una tormenta eléctrica avanzaba sobre la región.

Los primeros llamados de emergencia llegaron al Centro de Despacho del Condado de Sauk poco después de las 21:30 del martes. Cuando las unidades llegaron al sector, varios vecinos ya recorrían la zona tras escuchar lo que identificaron como el impacto de una aeronave.

Testigos también describieron haber visto un avión volando a baja altura momentos antes. Los efectivos localizaron el sitio con relativa rapidez: los restos de la aeronave quedaron en un área densamente arbolada al norte de Park Lane y al oeste de Herwig Road.

Un camión de bomberos y vehículos de emergencia con luces rojas encendidas en un camino rural durante la noche
El terreno arbolado cerca del Parque Estatal Mirror Lake y la oscuridad dificultaron las tareas iniciales de rescate (Fox 6 News)

El área permanece cerrada mientras llegan los investigadores federales

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tienen a su cargo la investigación del siniestro, con la NTSB como organismo rector. Ambas agencias llegaron a la escena durante la mañana del miércoles.

La zona del accidente permaneció bloqueada al público hasta el mediodía. Efectivos de la Policía de Lake Delton, el Cuerpo de Bomberos de Delton, el Servicio de Emergencias Médicas de Dells/Delton, la Oficina del Médico Forense del Condado de Sauk y la Patrulla Estatal de Wisconsin colaboraron en las tareas de respuesta.

Las identidades de las víctimas no fueron divulgadas de manera inmediata. Las autoridades tampoco precisaron la relación entre los ocupantes ni los detalles sobre el origen del vuelo más allá de la ruta entre Kenosha —ciudad ubicada en el extremo sur del estado, sobre la frontera con Illinois— y Menomonie, localidad de unos 70 kilómetros al este de Mineápolis. Dellona se encuentra aproximadamente a una hora en automóvil al norte de Madison.

Una cinta amarilla de precaución atada a un poste de madera frente a un vehículo policial aparcado cerca de varios árboles
La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumieron la investigación del siniestro (Fox Live News)

El Mirror Lake State Park, en las inmediaciones del siniestro

La aeronave cayó en las cercanías del Parque Estatal Mirror Lake, una zona de bosque cerrado que complicó las tareas de relevamiento nocturno. El capitán Burch señaló que la oscuridad dificultó la recuperación inicial de los restos. El siniestro ocurrió en la región de las Wisconsin Dells, conocido destino turístico del Medio Oeste estadounidense.

La FAA confirmó que el modelo de la aeronave es un Piper PA-46, también denominado Piper Mirage. Se trata de un avión monomotor de alta performance diseñado para vuelos privados de corto y mediano alcance con cabida para hasta seis ocupantes. Las circunstancias exactas que llevaron al accidente permanecen bajo investigación.

Temas Relacionados

Accidente aéreoWisconsinAvionetaNTSBFAAEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi 1,5 millones de estafadores hicieron match en las app de citas: la firma dueña de Tinder y Hinge, bajo la lupa por fallas en los controles antiestafa

Una investigación expuso que la empresa dueña de las principales aplicaciones de citas del mundo ignoró durante años las fallas en sus herramientas de detección de fraude

Casi 1,5 millones de estafadores hicieron match en las app de citas: la firma dueña de Tinder y Hinge, bajo la lupa por fallas en los controles antiestafa

Hallan a un perro ahogado y atado a bloques de cemento en Miami: ofrecen recompensa de hasta USD 5.000 para atrapar al culpable

Las autoridades siguen pistas para identificar a los responsables del hallazgo, que se dio a conocer el 13 de octubre tras la difusión de un video en redes sociales.

Hallan a un perro ahogado y atado a bloques de cemento en Miami: ofrecen recompensa de hasta USD 5.000 para atrapar al culpable

Pasajeros alertaron sobre ruidos en la montaña rusa Goliath antes del accidente fatal: "Todos gritaban y quedaron traumatizados"

Una pareja que viajaba en la montaña rusa de Six Flags Over Georgia relató revisiones repetidas de los sistemas de seguridad antes de la caída que causó la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem

Pasajeros alertaron sobre ruidos en la montaña rusa Goliath antes del accidente fatal: "Todos gritaban y quedaron traumatizados"

Hallan granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una subasta de bienes en Austin

El escuadrón antibombas confirmó que los seis artefactos estaban activos y retiró los explosivos sin heridos tras asegurar el perímetro

Hallan granadas activas de la Segunda Guerra Mundial en una caja comprada en una subasta de bienes en Austin

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

Un jurado de Miami lo halló responsable en dos de los diez cargos presentados por Lakeeta Vaccaro, quien alegó una serie de episodios de abuso físico entre 2024 y 2025

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

TECNO

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

Un extécnico de Apple y Tesla pasó de crear vehículos eléctricos a robots industriales

Ver Real Madrid vs Roma en Fútbol Libre o Roja Directa daña el televisor y expone contraseñas

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Tu celular Android puede ejecutar juegos de Steam: existe una aplicación gratuita que lo hace posible

Manchester City VS. PSG: ver online en Xuper TV, Roja Directa, Fútbol Libre y otras URL que pueden robar sus datos

ENTRETENIMIENTO

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

Nick Reiner pide dinero para su defensa pero su ex fideicomisario dice que el fondo ya pagó más de 300 mil dólares

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

MUNDO

Alerta por transmisión comunitaria del ébola en el Congo: ya son más de 9.000 casos y superan las 4.300 muertes

Alerta por transmisión comunitaria del ébola en el Congo: ya son más de 9.000 casos y superan las 4.300 muertes

El papa León XIV agradeció los mensajes de apoyo en una nota enviada desde el hospital Gemelli

La inteligencia artificial se incorpora al monitoreo de fauna en un área indígena del norte de Australia

Arabia Saudita postergó el millonario torneo de las estrellas del tenis por los bombardeos de los hutíes en Riad

Singapur confirmó que un portacontenedores fue atacado y se hundió cerca del estrecho de Ormuz