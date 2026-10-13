Getty Images quiebra 4 años después de volver a la bolsa: la IA se comió las fotos genéricas

La tienda de imágenes iStock perdió cerca de 80.000 suscriptores anuales tras eliminar su periodo de prueba gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lunes 12 de octubre, Getty Images anunció que se presentará en quiebra bajo el Capítulo 11 de Estados Unidos, el procedimiento que permite reestructurar deudas sin cerrar la empresa, y que dejará de cotizar. La familia fundadora y Koch Equity Development, el brazo inversor de Charles Koch, aportan hasta USD 533 millones de capital nuevo.

A cambio, se quedan con el 100% de la compañía reorganizada. Los bonistas retiran USD 270 millones en notas, los bancos bajan la tasa y estiran plazos, y los accionistas actuales reciben cero. Getty perdió USD 206,1 millones en 2025 y su acción cayó un 99% desde que volvió a la bolsa en 2022, valuada en USD 4.800 millones.

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La IA no hundió a Getty entera. Hundió la parte del negocio que cualquiera reemplaza escribiendo una instrucción en un generador de imágenes: la foto genérica. La otra parte, la foto de un hecho real, sigue vendiendo. La contabilidad de la empresa lo muestra con una precisión que ningún analista externo tiene.

Las fotos genéricas caen y las fotos reales suben

La división Creative de fotografías genéricas registró una caída en sus ingresos ante la competencia de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el informe trimestral presentado ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, el segmento Creative, el de las oficinas, los apretones de manos y las familias sonrientes, cayó un 2,6% interanual entre abril y junio de 2026. Ya venía en caída desde 2024. En Editorial, las fotos de eventos reales subieron un 9,2%, empujadas por el Mundial.

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En la presentación a inversores del lunes, Getty admite que iStock, su tienda de imágenes baratas, vende menos y sufre lo que la empresa llama disrupción. La directora financiera Jennifer Leyden ya había dicho en agosto que los suscriptores anuales bajaron de 321.000 a 241.000 en un año. Lo atribuyó a una decisión propia: eliminar la prueba gratuita de iStock.

Es la forma corporativa de decir que el cliente que pagaba por una foto de un médico con una tablet hoy la genera en diez segundos.

Getty se defendió con una fusión y un juicio, y perdió los dos

Getty Images se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para reestructurar sus deudas mediante un aporte de capital de hasta 533 millones de dólares.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de enero de 2025, anunció una fusión de USD 3.700 millones con Shutterstock, presentada por Reuters como respuesta a Midjourney y DALL-E. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la aprobó sin condiciones en febrero.

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La autoridad de competencia británica exigió vender el negocio editorial de Shutterstock y el 30 de junio de 2026 el directorio de Getty resolvió abandonarla.

En la conferencia de resultados de agosto, Craig Peters, el CEO, reconoció más de USD 100 millones en honorarios y costos financieros gastados en una fusión que no ocurrió.

El 4 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Londres le había dado otra derrota: la jueza Joanna Smith falló que Stable Diffusion, el generador de Stability AI, no almacena ni reproduce obras protegidas.

Getty ganó una marca de agua en algunas imágenes y poco más. Mientras litigaba, lanzó su propio generador de imágenes con IA, entrenado con su archivo. No le alcanzó para frenar la caída de Creative. A mi lectura, llegó tarde y con el producto equivocado: nadie entra a Getty a buscar una imagen inventada.

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Koch no compra una quiebra, compra un archivo

Los compromisos financieros por el pago de intereses y litigios judiciales comprometieron la liquidez de Getty Images. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Koch no llega de afuera. Está adentro desde 2018, cuando puso USD 500 millones en acciones preferidas. Ahora se queda con lo que la IA todavía no produce: alfombras rojas, estadios, guerras y funerales, el negocio con el que Getty compite con Reuters y Associated Press.

Getty proyecta que Editorial pase de USD 369 millones a USD 400 millones en 2029. Ese es el precio de la mitad que sobrevive.

Hay un dato que la tesis no resuelve. La IA no explica sola la quiebra. El 23 de abril, Getty pagó USD 110,9 millones por un juicio de antiguos tenedores de warrants, los títulos que daban derecho a comprar acciones, y gastó USD 111,5 millones en intereses en el primer semestre.

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En agosto le avisó a la SEC que no estaba segura de poder seguir operando un año más. En septiembre dejó pasar un pago de intereses y entró en período de gracia, según Bloomberg.

A mi lectura, el orden de los factores importa poco. La deuda se pagaba con un negocio de fotos genéricas que crecía. Dejó de crecer en 2024 y nadie, ni Getty ni sus acreedores, apostó a que volviera. Ustedes ya saben qué cambió en 2024.

Mark Getty, cofundador y presidente del directorio, habló de “potencial de crecimiento significativo”. Lo tiene, pero solo en las fotos que alguien tomó estando ahí. Esta quiebra deja escrito cuánto vale esa foto y cuánto vale la que un programa inventa: todo y nada.

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